Podul peste Prut care va lega România de Republica Moldova avansează: a ajuns la 56%, iar pe șantier sunt mobilizați 50 de muncitori și 33 de utilaje

Sursa video: CNAIR

Podul peste Prut de la Ungheni, care va asigura legătura dintre România și Republica Moldova, a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 56%. Pe șantier sunt mobilizați 50 de muncitori și 33 de utilaje, iar lucrările vizează atât infrastructura podului, cât și drumurile de legătură.

Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), proiectul are o valoare de aproximativ 151 de milioane de lei, fără TVA, și este finanțat din fonduri europene.

Podul peste Prut care va lega România de Republica Moldova Foto: captură video CNAIR

Investiția urmărește realizarea conexiunii dintre Autostrada Unirii (A8), pe teritoriul României, și infrastructura rutieră din Republica Moldova.

Ce lucrări se desfășoară pe șantierul podului de la Ungheni

Pe șantier, antreprenorul Ness Proiect execută lucrări specifice etapelor de realizare a infrastructurii podului și a drumurilor de legătură.

„Activitățile includ lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare și decaparea stratului de pământ vegetal, în vederea pregătirii terenului pentru etapele următoare de execuție. În paralel, pe partea Republicii Moldova, continuă lucrările la tablierul metalic al podului”, a precizat CNAIR.

Pentru desfășurarea activităților sunt mobilizate 33 de utilaje și 50 de muncitori.

Podul de la Ungheni este un proiect de infrastructură transfrontalieră care va facilita legătura rutieră dintre România și Republica Moldova și conectarea rețelelor de transport ale celor două țări.

Pe teritoriul României, investiția este legată de dezvoltarea Autostrăzii Unirii (A8), proiect care urmărește îmbunătățirea conexiunilor rutiere dintre regiunile țării și granița de est.

Contractul pentru construirea podului are o valoare de aproximativ 151 de milioane de lei, fără TVA, și beneficiază de finanțare europeană.

Conform CNAIR, termenul contractual de finalizare a lucrărilor este luna decembrie 2027.