„O performanță negativă greu de egalat”. Alina Gorghiu, atac din interiorul PNL după învestirea Guvernului Niculescu

Deputata PNL Alina Gorghiu a transmis marți, 20 octombrie, că ziua învestirii Guvernului condus de Luca Niculescu este „una tristă pentru PNL”.

Alina Gorghiu Foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

„280 voturi pentru învestirea guvernului Luca Niculescu. Azi e o zi tristă pentru PNL. Printr-o singură lovitură s-a învestit un guvern PSD cu voturile PNL, iar PNL trece în opoziție. O performanță negativă greu de egalat.”

Aceasta adaugă că „un partid care pierde într-o singură zi și premierul, și guvernarea nu poate spune că strategia sa a fost un succes.”

Purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionel Bogdan, a anunțat că PNL va monitoriza activitatea noului Executiv și va sancționa măsurile pe care le consideră greșite.

„De acum înainte, PSD nu va mai putea fi și la putere și în opoziție, așa cum ne-a obișnuit până acum. Partidul Social-Democrat am înțeles că avea soluții foarte bune pentru țară, dar nu era lăsat să le pună în practică. Acum nu-i mai împiedică nimeni, iar guvernul PSD are obligația să vină cu rezultate”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, după votul din Parlament.

Ionel Bogdan a precizat că liberalii vor continua să susțină obiectivele pe care le-au promovat.

„E clar că, începând de astăzi, se separă apele. PNL nu este egal cu PSD. Amestecul politic, fără rezultate, deschide calea radicalismului și a partidelor antisistem. La viitoarele alegeri parlamentare, dreapta trebuie să poată oferi electoratului o alternativă reformată și puternică”, a declarat Ionel Bogdan.

Cabinetul condus de Luca Niculescu a primit votul de învestitură al Parlamentului, punând capăt unei perioade de criză politică începute în luna mai, după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan: 280 de voturi „pentru”.