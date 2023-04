ASF va veni cu o propunere pentru modificarea legii RCA în luna mai, susține Valentin Ionescu

Directorul general al Direcţiei Asigurări din cadrul ASF, Valentin Ionescu, a transmis, miercuri, că scopul hotărârii privind plafonarea preţului la poliţele RCA este de a nu mai avea, în următoarele şase luni, creşteri de tarife pe piaţă.

„Astăzi s-a aprobat hotărârea de Guvern propusă de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Principalul scop al acestei propuneri pe care noi am avansat-o, în urma discuţiilor cu toate părţile implicate, a fost ca pe următoarele şase luni tarifele practice de societăţile de asigurări să nu crească pe această perioadă. De asemenea, pentru protejarea populaţiei, am avut mai multe prevederi în această hotărâre de Guvern care se referă la limitarea comisionului brokerilor din prima netă la 8%, limitarea numărului de zile pentru lipsa de folosinţă la 30 de zile, dar ea se poate prelungi numai pe documente care respectă legalitatea şi cu aprobarea asiguratorului.

Acestea sunt cele mai importante schimbări sau propuneri din această hotărâre, dar cel mai important este ca, în următoarele şase luni, să nu mai avem creşteri de tarife pe piaţa RCA şi doi - să venim cu soluţii în această perioadă pentru a adresa problemele identificate pe care le avem în legislaţia actuală în piaţa RCA.

Vom veni cu o propunere pentru modificarea Legii 132, legea RCA, undeva până la sfârşitul acestei sesiuni parlamentare, cel mai probabil undeva în luna mai. În această propunere vom adresa problemele identificate, dar şi vom implementa recomandările directivei MTPA, directiva RCA care este obligatorie a fi implementată şi în România de la 1 ianuarie 2024”, a afirmat Valentin Ionescu, directorul general al Direcţiei Asigurări din ASF, la finalul şedinţei de miercuri a Executivului.

Întrebat ce categorii de șoferi vor plăti mai mult, oficialul a transmis: „În urma analizelor pe care noi le-am efectuat, în ceea ce privește tarifele practicate în luna februarie 2023, comparativ cu tarifele de referință publicate în 7 martie 2023 de către Autoritate, dar calculate independent de către un auditor, a rezultat faptul că, per ansamblu, tarifele practicate de societățile de asigurări sunt mai mici decât tarifele de referință. Am spus per ansamblu. În cazul persoanelor fizice, media este cu 12% mai mică. Într-adevăr, pot fi segmente în care tarifele pot fi în jurul tarifelor de referință sau poate ceva mai mari, dar acele segmente sunt mai puține ca număr. Pot exista excepții sau situații când tarifele sunt mai mari. Vorbim de tarifele practicate de societățile de asigurări la sfârșitul lunii februarie, nu vorbim de un singur tarif pentru fiecare categorie în parte”.

Despre faptul că brokerii spun că plafonarea din prima netă va determina foarte multe concedieri, reprezentantul ASF a transmis:

„Numărul angajaților proprii al societăților de brokeraj abia depășește 1.400. Înseamnă că acești oameni depind de salariul pe care îl primesc de la brokeri în integralitate. Pe lângă acești oameni, mai sunt încă 10/11.000 angajați ai asistenților în brokeraj. Mai sunt alți probabil 10.000 care lucrează în colaborare cu acești asistenți de brokeraj. De ce spun asta? Pentru că acești oameni au un alt job stabil. Faptul că încheie asigurări constituie un venit în plus pentru acele persoane. Ca urmare, pot fi afectate anumite categorii de persoane, dar cifra vehiculată este foarte mare, exagerată.”