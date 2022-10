Aplicație mobilă pentru reducerea risipei alimentare, dezvoltată de un francez stabilit în România

În urmă cu aproape un an, în noiembrie 2021, Grégoire Vigroux, un om de afaceri francez stabilit în țara noastră de 15 ani, a lansat bonapp.eco, o aplicație mobilă destinată reducerii risipei alimentare.

Grație acestei aplicații ce reduce risipa alimentară, utilizatorii pot achiziționa de la diverși retaileri produse aflate aproape de data de expirare, cu reduceri între 50 și 80%. Aplicația a ajuns deja la peste 40.000 de utilizatori români și deocamdată sunt puncte de vânzare la București și Cluj.

Însă omul de afaceri francez spune că în primăvara anului viitor se va extinde la Iași, Timișoara, Cluj și Constanța, urmând deschiderea externă în Bulgaria, Ungaria, Moldova și Grecia. Investiția în această aplicație se ridică până acum la 800.000 euro.

Aplicația, disponibilă pe iOS și Android, conectează consumatorii și comercianții (supermarketuri, hipermarketuri, restaurante, magazine, brutării, cafenele şi hoteluri), iar utilizatorii pot achiziționa produse alimentare al căror termen de valabilitate este aproape de expirare. La ora actuală, în aplicație sunt înscriși nu mai puțin de 500 de comercianți.

Printre partenerii bonapp.eco se numără Cora, Starbucks, Accor sau PENNY România.

„De când am lansat afacerea acum 11 luni, aplicația noastră a fost descărcată de peste 40.000 de utilizatori din toată România. Cu toate acestea, am investit puțin în marketing. Creșerea bazei noastre de clienți este predominant organică. 37% dintre clienții noștri au auzit de aplicație din gură în gură, 33% de pe rețelele sociale și 17% din mass-media. Proiectul nostru este foarte actual cu ce se întâmplă. Lumea realizează în sfârșit consecințele sociale, economice și ecologice dezastruoase ale risipei alimentare, ceea ce face numeroși consumatori să adopte un comportament ecoresponsabil de cumpărături”, a declarat pentru „Adevărul” Grégoire Vigroux.

În România, cinci milioane de tone de mâncare ajung la gunoi anual.

„Prin aplicația bonapp.eco, misiunea noastră este de a transforma provocările sociale, economice și de mediu ridicate de risipa alimentară într-o oportunitate de care să beneficieze toată lumea: consumatorii, comercianții și planeta. Ne dorim să devenim un lider zonal prin această aplicație în combaterea risipei alimentare”, adaugă Grégoire Vigroux.

La ora actuală, pentru aplicația bonapp.eco lucrează 17 persoane. Printre cei care au investit în această afacere ce are succes la mai puțin de un an de la lansare se numără compania Up (fostă Chèque-Déjeuner).

Stabilit în România din 2007, Grégoire Vigroux are numai aprecieri față de țara noastră.

„Pentru mine ca antreprenor francez stabilit în România, lucrurile sunt simple. Francezii și românii sunt o familie! Împărțim numeroase similitudini, în special în plan cultural. Iar asta facilitează mult afacerile. România este un fel de prim bastion ideal pentru antreprenorii francezi care doresc să se extindă apoi în alte țări din Europa de Est. Sunt foarte optimist privind viitorul economic al României în următorii ani”, precizează omul de afaceri francez.

Grégoire Vigroux s-a mutat în România în 2007, fiind unul dintre fondatorii unei companii specializate în furnizarea de servicii de tip call center. Compania a ajuns acum să aibă câteva mii de angajați în România și Bulgaria.