Cum combat românii risipa alimentară: 7,5 tone de mâncare au fost salvate

Prin achiziționarea la prețuri mici a unor alimente, dulciuri și băuturi aflate aproape de termenul de expirare, a fost evitată risipa alimentară.

În zece luni, utilizatorii Bonapp.eco Bonapp.eco, o aplicație mobilă de cumpărături responsabile, au salvat 7,5 tone de alimente aflate aproape de termenul de expirare. Dacă ar fi ajuns la gunoi, aceste produse alimentare ar fi generat emisii de carbon echivalente cu cele ale unei mașini cu motor diesel care ar înconjura Pământul de două ori pe la Ecuator.

Informațiile au fost date publicității cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Risipei Alimentare (29 septembrie) și relevă creșterea rapidă a cumpărăturilor responsabile în rândul populației din mediul urban. Acest segment de consumatori se orientează spre achiziția de alimente, dulciuri și băuturi aflate aproape de termenul de expirare sau perisabile, care altfel ar fi fost pur și simplu aruncate.

Reduceri substanțiale

Pentru aceste persoane, sunt două motive principale care determină decizia de cumpărare: evitarea risipei alimentare, dar și reducerile substanțiale (între 50% și 90%) aplicate de comercianții înscriși în aplicație.

Pe categorii, produsele cel mai des salvate sunt dulciurile, urmate de produsele alimentare, apoi de cele de panificație și patiserie, produsele ready-to-eat și meniurile.

Bonapp.eco conectează utilizatorii cu aproape 500 de comercianți parteneri din București și Cluj-Napoca (băcănii, restaurante, cofetării etc). Magazinele își construiesc singure ofertele, în general sub formă de pachete cu unul sau mai multe produse, uneori sub formă de „surprise box”, pentru acei clienți cărora le place să încerce lucruri noi. 95% din ofertele disponibile sunt pachete de produse alimentare cu discount de 50%, restul fiind cu reduceri de 70-90%.