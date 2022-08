Anunț privind intenția de transfer al portofoliului de asigurări al Allianz-Țiriac Unit Asigurări S.A. (Fostă Gothaer Asigurări Reasigurări S.A.)

Având în vedere (i) Demararea procesului de fuziune prin absorbție, în urma căreia, sub condiția primirii aprobării din partea Autorității de Supraveghere Financiară ("ASF"), Allianz – Țiriac Unit Asigurări S.A. (fostă Gothaer Asigurări Reasigurări S.A.) va fi absorbită de societatea Allianz – Țiriac Asigurări S.A., societate pe acțiuni organizată și funcționând conform legilor din România, administrată în sistem unitar, având sediul în București, sector 1, strada Buzesti nr. 82-94, etajele 3, 4, 12 și Spațiul Magazinului Concept de la parterul clădirii, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul: J40/15882/1994, EUID: ROONRC.J40/15882/1994 și cod unic de identificare 6120740, înregistrată în Registrul Asigurătorilor sub numărul RA-017/2003 ("Fuziunea") și (ii) faptul că printre efectele Fuziunii se numără dizolvarea Allianz – Țiriac Unit Asigurări S.A., fără a intra în lichidare şi transferarea totalității patrimoniului său către Allianz – Țiriac Asigurări S.A., inclusiv a portofoliului de contracte de asigurare,

în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. (k), coroborat cu art. 21 alin. (5) din Norma nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional și în contextul Fuziunii,

Allianz – Țiriac Unit Asigurări S.A. anunță pe aceasta cale intenția sa de a transfera întregul său portofoliu de contracte de asigurare către societatea Allianz – Țiriac Asigurări S.A., fiind semnat între cele două părți, la data de 30.08.2022 acordul de transfer de portofoliu de contracte de asigurare. Termenii si condițiile generale si speciale ale contractelor de asigurare încheiate de către Allianz – Țiriac Unit Asigurări S.A. vor rămâne nemodificate și pe deplin în vigoare și vor fi preluate ca atare de către societatea Allianz – Țiriac Asigurări S.A, odată cu obținerea aprobărilor din partea ASF.

Transferul de portofoliu va fi efectuat cu aprobarea prealabilă a ASF, în conformitate cu legislația aplicabilă și, în particular, cu dispozițiile Legii 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activității de asigurare și reasigurare și ale Normei nr.20/2016 privind autorizarea și monitorizarea societăților de asigurare si reasigurare, coroborate cu Norma nr. 28/2015 privind funcționarea asiguratorilor supravegheați conform regimului național.

Data: 31.08.2022

Șoncutean Virgil-Vasile în calitate de Director General