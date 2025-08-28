Angajații Ryanair, răsplătiți cu 2,50 euro dacă observă bagaje de mână supradimensionate

Ryanair va plăti personalului aeroportuar bonusuri sporite și nelimitate de 2,50 euro pentru fiecare bagaj de mână neconform pe care îl ia de la pasageri, a anunțat directorul companiei aeriene, Michael O'Leary.

Pasagerilor ale căror bagaje de mână depășesc dimensiunile maxime pentru o valiză mică li se percep taxe de până la 75 de lire sterline, iar bagajele lor sunt luate în cală.

Amenzile i-au indignat pe unii călători, mai ales când a ieșit la iveală că personalul de la poarta de îmbarcare a fost stimulat să observe bagajele supradimensionate.

Potrivit șefului Ryanair, Michael O'Leary, compania aeriană va mări bonusurile pentru a menține dimensiunea corectă a bagajelor. „Vom crește prețul de la 1,50 euro la 2,50 euro, probabil de la începutul programului de iarnă din noiembrie anul acesta”, a spus el, potrivit The Guardian.

O'Leary a declarat că Ryanair va elimina și plafonul bonusurilor, în prezent de 80 de euro pe lună, pentru a încuraja angajații să oprească cât mai multe bagaje neconforme. „Ar trebui să încurajăm oamenii. Vreau ca personalul nostru de la sol să prindă oamenii care înșeală sistemul.”

Ce dimensiuni trebuie să aibă bagajele de mână

Toți pasagerii au voie să aducă gratuit un bagaj mic, care încape sub scaun, cu dimensiunile maxime de 40x30x20cm. Un al doilea bagaj de mână, de obicei un bagaj mic cu roți, de până la 55x40x20cm, poate fi adus la bord contra unei taxe, de obicei mai mică decât prețul plătit pentru a pune bagajul în cală.

Anul acesta s-a raportat că personalul Swissport care se ocupă de zborurile easyJet a primit bonusuri de 1,20 lire sterline pe bagaj pentru a aplica reguli similare la poarta de îmbarcare.

O'Leary a spus că anxietatea legată de sancțiunile pentru infracțiuni minore era exagerată: „Merg regulat și fac îmbarcări în Dublin și nu avem o problemă cu bagajele de mână. Dacă doar fermoarul depășește puțin dimensiunile, bagajul este acceptat fără discuții”.

Dar, a spus: „Sunt încă uimit de numărul de oameni cu rucsacuri care încă mai cred că vor trece de nenorocita aia de poartă, iar noi nu vom observa rucsacul. Îl vom observa. Și voi veți plăti pentru rucsac. Nu vă urcați dacă nu vă încape.”

O'Leary a spus că numărul persoanelor care plătesc taxe este în scădere. „Majoritatea oamenilor, 99,9% dintre pasagerii noștri, respectă regulile. Numărul de persoane care plătesc o taxă pentru bagajele de poartă este mai mic de 0,1% dintre pasagerii noștri, și asta înseamnă totuși 200.000 de pasageri pe an.”

El le-a spus jurnaliștilor la o conferință de presă din Londra: „Continuați să relatați despre asta pentru că vrem ca toată lumea să respecte regulile, iar dacă respectați regulile, nu vor fi probleme.”