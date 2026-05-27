Evaluarea Națională 2026 continuă cu proba la Matematică pentru elevii de clasa a VI-a

Elevii de clasa a VI-a susțin miercuri proba la Matematică din cadrul Evaluării Naționale, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării.

După ce marți au susținut proba la Limba română, elevii de clasa a VI-a participă miercuri, 27 mai, la proba de Matematică din cadrul Evaluării Naționale, etapă inclusă în calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării pentru anul școlar în curs. Testarea face parte din seria evaluărilor standardizate organizate la nivel național și are rolul de a măsura nivelul competențelor dobândite de elevi pe parcursul anilor de studiu.

Examenul este conceput astfel încât să evalueze atât cunoștințele acumulate la clasă, cât și deprinderile practice dezvoltate de elevi, fiind incluși și itemi care urmăresc nivelul de alfabetizare funcțională. Cu alte cuvinte, testele sunt gândite pentru a măsura capacitatea elevilor de a înțelege și aplica informațiile în contexte concrete, nu doar de a reproduce mecanic noțiuni teoretice.

Pentru elevii care aparțin minorităților naționale, calendarul evaluării prevede o probă suplimentară. Joi, aceștia vor susține testarea la disciplina „Limbă și comunicare - Limbă maternă”.

Spre deosebire de examenele naționale de la finalul ciclurilor de învățământ, rezultatele obținute la Evaluarea Națională de la clasa a VI-a nu sunt făcute publice și nici afișate în unitățile de învățământ.

De asemenea, punctajele sau calificativele nu sunt trecute în catalog clasei decât dacă părintele sau reprezentantul legal solicită în scris acest lucru.

Timpul acordat pentru rezolvarea testelor este de 60 de minute.

După finalizarea probelor, elevii și familiile lor vor primi informații privind nivelul competențelor evaluate și stadiul de dezvoltare al acestora.

Potrivit Ministerului Educației, rezultatele obținute sunt utilizate inclusiv pentru elaborarea unor planuri individualizate de învățare, menite să sprijine progresul școlar al fiecărui elev.



