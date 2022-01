Romgaz, despre contractul de vânzare-cumpărare a acţiunilor ExxonMobil: Mai trebuie clarificate anumite detalii de implementare

„Având în vedere apariţia unor articole în presă în legătură cu contractul de vânzare-cumpărare a tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, facem următoarele precizări:

Prin raportul curent din 26 octombrie 2021 S.N.G.N Romgaz S.A. a estimat că tranzacţia va fi finalizată în primul trimestru din anul 2022. Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited încă nu a avut loc, motivat de necesitatea de a clarifica anumite detalii de implementare. Vom continua să informăm piaţa şi investitorii pe măsură ce noi informaţii vor deveni disponibile. se re arată într-un raport publicat, luni, de Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Potrivit datelor transmise de Economedia, în urmă cu câteva zile, tranzacţia dintre compania cu capital de stat Romgaz şi Exxonmobil este blocată temporar din cauza unei controverse legate de faptul că licenţa de operare în Marea Neagră e deţinută de compania americană printr-un vehicul înregistrat în Bahamas şi nu în România.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Romgaz a aprobat în data de 10 decembrie, la a doua convocare, preluarea participaţiei de 50% deţinută de ExxonMobil la proiectul de gaze de mare adâncime Neptun Deep, potrivit unui comunicat remis Bursei de Valori Bucureşti.

„În şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Romgaz a fost aprobată tranzacţia de achiziţie de către Societate a tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production România Limited care deţine 50% din drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă", se arată în documentul menţionat.

De asemenea, a fost aprobată încheierea contractului de vânzare-cumpărare a tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production România Limited care urmează a fi încheiat de Romgaz, în calitate de cumpărător, cu ExxonMobil Exploration and Production România Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production România (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production România (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production România (Călifar) Limited şi ExxonMobil Exploration and Production România (Nard) Limited, în calitate de vânzători.

Totodată, în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a fost aprobată contractarea de împrumuturi de la una sau mai multe instituţii de credit, în valoare totală de 325 milioane euro, în vederea acoperirii unei părţi din preţul tranzacţiei de achiziţie de către Romgaz a tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) Exxon Mobil Exploration and Production România Limited.

Consiliul de Administraţie al SNGN Romgaz a avizat în 2 noiembrie achiziţia tuturor acţiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, preţul de achiziţie stabilit fiind de 1,060 miliarde dolari şi poate fi ajustat pozitiv cu cel mult 10 milioane dolari, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucureşti.

La semnarea contractului de vânzare - cumpărare, Romgaz va avea obligaţia de a achita vânzătorilor o sumă de 106 milioane dolari, reprezentând avans/depozit. După îndeplinirea condiţiilor suspensive necesare finalizării tranzacţiei, astfel cum acestea vor fi reglementate în contractul de vânzare - cumpărare, Romgaz va achita suma reprezentând diferenţa dintre preţul de achiziţie şi avansul/depozitul achitat la semnarea contractului.

În prezent, ExxonMobil şi OMV Petrom sunt parteneri egali în proiectul de mare adâncime Neptun Deep, unde explorările au relevat zăcăminte estimate la 42-84 de miliarde de metri cubi.