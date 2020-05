Măşti semnate de designeri, vândute în România la preţ de producător FOTO

Măştile vor fi disponibile în exclusivitate pe About You, la preţ de producător, începând cu 7,99 lei bucata, printre brandurile partenere numărându-se ARMEDANGELS, Odlo şi URBAN CLASSICS - şi designerii Karolína Kurková, Lena Gercke de la LeGer şi Bill Kaulitz de la MDLA.

Deşi una dintre măsurile importante de prevenire a infectării cu COVID-19 este purtarea unei măşti de protecţie, de la izbucnirea pandemiei pe glob, stocurile pentru măştile de faţă - medicale sau textile - au fost limitate şi sunt adesea vândute sau scoase la licitaţie online la preţuri supraevaluate. Pentru a oferi clienţilor măşti textile la preturi accesibile, ABOUT YOU lansează în magazinul său online o categorie dedicată măştilor, într-o gamă largă de modele. Acestea sunt produse atât sub brandurile proprii ABOUT YOU şi EDITED, cât şi de brandurile partenere şi sunt vândute la costul de producţie, fără nici un adaos comercial. Această decizie a fost luată în urma discuţiilor cu partenerii şi furnizorii proprii.