Lidl a ajuns la 10.000 de angajaţi şi 300 de magazine în cei 10 ani de când a intrat în România. Ce premii aniversare oferă

Cu o viziune ce integrează sustenabilitatea şi principiile eficienţei în fiecare pilon al business-ului, în toţi cei 10 ani de activitate, Lidl România s-a remarcat prin investiţii atât în economie, cât şi în societate: de la susţinerea producătorilor români, până la investiţii de peste 106,5 milioane de lei în programe dezvoltate împreună cu societatea civilă, pentru un viitor mai bun.

Lidl România e prezent pe piaţă cu un model de business unic, printr-un sortiment ce cuprinde în proporţie de peste 80% produse marcă proprie, la cel mai bun raport calitate-preţ. Mai mult, Lidl a introdus în România conceptul de săptămână tematică, pentru a le oferi românilor gusturi internaţionale surprinzătoare.

Investiţii în potenţialul local

Încă de la intrarea pe piaţa din România, Lidl s-a concentrat pe potenţialul local – pe de-o parte, pentru a susţine dezvoltarea furnizorilor români, pe de altă parte, pentru a îmbogăţi sortimentul de produse şi a oferi opţiuni locale clienţilor. Astfel, compania lucrează cu peste 400 de furnizori de produse din România şi pune la dispoziţia clienţilor o ofertă de peste 3.000 de articole româneşti, în sortimentul permanent şi în promoţii de tip in-and-out, în săptămâni tematice precum Săptămâna Românească sau Săptămâna Retro. Retailerul produce în România majoritatea produselor proaspete: carne proaspătă, mezeluri, lactate, dar şi produse de panificaţie sau produse de tip convenience. Printre brandurile Lidl realizate împreună cu furnizori români se numără Pilos, Pikok sau Chef Select. În toamna anului 2015, compania a lansat gama Cămara Noastră, marca proprie dedicată gustului autentic românesc, produsă exclusiv în România. Gama cuprinde 220 de produse, atât în sortimentul permanent, dar şi in-and-out.

De asemenea, în Piaţa Lidl clienţii au la dispoziţie o varietate de fructe şi legume de provenienţă autohtonă, inclusiv anumite soiuri tradiţionale disponibile la raft în timpul sezonului. Prin proiectul „Cultivat în România, specific românesc”, lansat în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMVB), Lidl România susţine producători români de fructe şi legume, alături de care, de-a lungul timpului, a revitalizat o serie de soiuri de autohone precum roşia de Buzău 1600, ceapa roşie de Buzău, ardeiul kapia roşu Potaissa sau ardeiul iute Jovial.

Un alt obiectiv foarte important al companiei în ceea ce priveşte dezvoltarea locală este susţinerea producătorilor români de a se extinde pe piaţa internaţională. Astfel, Lidl facilitează exportul de marfă provenită de la furnizorii din România către magazinele Lidl din alte ţări, făcând cunoscute produsele româneşti şi către clienţii din alte ţări. În ultimii 5 ani, Lidl România a facilitat exporturi de peste 164 de milioane de euro pentru produsele furnizorilor români, către pieţele din Europa.

Cu o orientare permanentă spre nevoile clienţilor, retailerul şi-a actualizat constant oferta de produse, marcând premiere importante la nivel de sortiment. De exemplu, Lidl România este primul retailer care a introdus în magazine un întreg sortiment de produse BIO, pe care l-a completat şi diversificat constant, gama numărând în prezent peste 300 de produse, în sortimentul permanent şi în promoţiile de tip in-and-out.

O altă premieră a fost implicarea directă a consumatorilor în procesul de creare de noi produse. Pelteaua de gutui a Eugeniei şi rataviţa doamnei Adriana sunt două produse marcă proprie pe care retailerul le-a creat după reţetele autentice ale unor gospodine, prezente pe rafturile magazinelor Lidl sub brandul Cămara Noastră. În plus, în 2016, Lidl România a fost primul retailer de pe piaţa locală care a eliminat din sortiment ouăle din categoria 3, iar de la finalul anului 2017, le-a eliminat şi din reţetele tuturor produselor marcă proprie dezvoltate la nivel local.

Pentru a fi cât mai aproape de clienţii din toată ţara, în cei 10 ani pe piaţa locală, reţeaua de magazine a crescut constant, în prezent numărând peste 300 de unităţi, în toate judeţele din ţară. Portofoliul Lidl cuprinde şi 5 depozite situate în localităţile Chiajna, Iernut, Lugoj, Nedelea, Roman, cel de-al şaselea fiind în construcţie, în localitatea Fundeni, lângă Bucureşti.

Sustenabilitatea se află în ADN-ul business-ului Lidl, iar acest lucru se reflectă inclusiv în modul în care sunt construite clădirile în care îşi desfăşoară activitatea, în care îşi extinde reţeaua de magazine şi cea logistică. Astfel, magazinele Lidl sunt construite conform celor mai înalte standarde de sustenabilitate. 6 magazine Lidl din România sunt echipate cu un total de aproximativ 2.000 de panouri fotovoltaice, iar compania are o reţea de peste 140 de puncte de reîncărcare pentru maşini electrice, în parcările magazinelor sale din ţară. Mai mult, în 2019, magazinul Lidl din cartierul bucureştean Aviaţiei a fost desemnat cel mai sustenabil magazin din lume, prin certificarea BREEAM Outstanding, fiind primul magazin din România cu acest nivel de certificare şi magazinul cu cel mai mare punctaj la nivel mondial - 99,1%, la categoria BREEAM International New Construction 2013. În plus, portofoliul Lidl cuprinde alte două clădiri certificate BREEAM – sediul central din Bucureşti şi centrul logistic din Lugoj.