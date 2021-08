Marius Manole, revelaţie la 42 de ani: „Eu am greşit calea, dar nu este niciodată prea târziu să te întorci din drum”

Spectacola: Cum te-a afectat pe tine pandemia?

Marius Manole: Într-un mod ciudat. Eu am crezut că nu mă afectează pentru că îmi doream o pauză, deoarece lucram foarte mult şi alergam de colo în colo. Mă lăudam la toată lumea că eu sunt bine, nu am nimic, nu m-a afectat deloc şi la un moment dat, am intrat în depresie. De prin Februarie, am intrat într-o depresie groaznică de vreo şase luni şi acum am ieşit din depresie cu pastile. Nu mi-am dat seama că este atât de rău să nu ai de muncă. De fapt, aveam de muncă, dar este rău când trebuie să stai tu cu tine. Eu nu sunt cel mai mare fan al meu şi a trebuit să stau cu mine mult şi am descoperit lucruri care nu îmi plac deloc.





Am descoperit şi singurătatea, am descoperit şi faptul că actoria mi-a mâncat o mare parte din viaţă, am descoperit că viaţa este mai frumoasă decât teatrul, am descoperit că nu ştiu să trăiesc şi că nu ştiu decât la teatru să fac acest lucru, am descoperit că am doar două pisici, că am o casă mare şi degeaba. Toate astea le-am descoperit pentru că eu nu stăteam acasă. Veneam ca la un hotel. Am descoperit aceste lucruri în pandemie. Este foarte trist să fii într-o casă mare, la o masă şi să stai pur şi simplu pe un scaun. Nu-ţi vine să găteşti, nu ai de ce să mânânci, ar trebui să ai o singură farfurie şi o singură lingură şi o furculiţă. Am intrat în depresie şi am ieşit din ea cu pastile. Încerc să rezolv lucrurile astea pentru că nu pot să iau toată viaţa pastile.





În perioada asta trebuie să îţi rezolvi problemele pe care le ai. Acum caut să mă îndrăgostesc, să învâţ să trăiesc, să călătoresc, mai ales că mie îmi place să călătoresc. Dacă îmi vine acum să plec, iau maşina şi plec. Înainte îmi făcea bagaje, planuri, puneam la cale. Acum, mi-am dat seama că nu merită. Am 42 de ani, sunt la jumătatea vieţii. Nu mai are rost să îmi fac atâtea planuri. Ne-a şi demonstrat pandemia asta că toate planurile se pot ruina într-o clipă, deci nu are rost. Este doar de trăit cum îţi vine, cum simţi, fără să te mai gândeşti ce o să zică lumea, ce o să zică mama, ce o să zică tata. Sunt prietenii de care trebuie să ai grijă, să te îngrăgosteşti, deoarece nu este nimic mai important decât iubirea pe această lume. Poţi să ai tu maşini, case, meserii, să fii vedeta vedetelor, dacă nu e iubire, nu e nimic. Cred că un copil este cel mai frumos lucru care ţi se poate întâmpla în viaţă. „Eu am greşit calea, dar nu este niciodată prea târziu să te întorci din drum”

Spectacola: De ce a fost greu până acum să faci toate lucrurile acestea?

Marius Manole: A fost greu pentru că eu am crezut fiind un copil sărac, cumva, dar nu sărac în sensul că nu aveam ce mânca, dar un copil de la Iasi dintr-un apartament la etajul cinci, am crezut că trebuie să lupţi ca să ai un statut, să fii un actor bun. Mi-am dorit să fiu un actor bun. Am iubit foarte tare meseria asta şi o iubesc în continuare. Am luptat să fiu un actor bun şi am crezut că ăsta este secretul, dar nu este acesta secretul. Am greşit. Eu am greşit calea, dar nu este niciodată prea târziu să te întorci din drum şi nu este niciodată prea târziu să îţi dai seama. Dacă de acum îainte mai am 20 de ani în care să fac asta, o să fiu fericit.