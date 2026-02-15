Ziua pantofilor, a iubirii și a filmelor românești

„Atlasul universului” e povestea unui puști adorabil, perseverent și curajos: Filip (Matei Donciu), care străbate mai multe sate, de dragul fotbalului și al încălțărilor.

Ca stil are ceva din „Călătoria la oraș” a lui Corneliu Porumboiu (care, apropo, tocmai a primit finanțare de la Fundația Prada, pentru noul său proiect „Costumul”, alături de MK2, Mobra Films a lui Mungiu și Komplizen Film din Germania).

Regizor este Paul Negoescu (autorul scurtului excepțional din 2007:„ Radu +Ana”) co-scenarist Mihai Mincan („Spre Nord”), și mai ales coproducători sunt: Ioana Lascăr și Radu Stancu, care ajung mereu să fie selecționați și premiați în marile festivaluri europene. Un personaj fabulos, în afară de copii, care sunt toți grozavi, lucru rar, avem și un cățel Mbappe (fără stăpân ca Pufi). Fără a uita măgărușul-zebră. Nu degeaba a fost proiecția la ZooPalast. Glumesc. De-abia aștept să-l revăd și să-l vedeți.

Al doilea a fost „De capul nostru”. De la LibraFilm. Adolescenți lăsați singuri în țară, cu probleme sentimentale și dor de cei plecați la muncă, tratați cu asprime, de tânăra generație, cu vorbe grele și tik-tok-uri de un cinism greu de suportat. Pe subiectul despărțirii de familie a fost și scurtul lui Tudor Cristian Jurjiu, abordat în sens invers: părinții rămân acasă și copiii pleacă în străinătate: „Nunta lui Oli” din 2009. În povestea de ieri, de la Cinema Paris, cei doi frați din scenariu au fost colosali: frumosul Luca și ultra carismatica Tina.

Și apoi seara era premiera oficială a lui „Heysel 85”, și cum îl văzusem deja am ales celălalt film flamand, cel din competiția oficială „Dust”. Traducerea ar fi: Cum s-a ales praful, despre o afacere dubioasă financiar, cu mii de păgubiți, tot din Belgia, în ajun de mult temutul an 2000. Din nou o regizoare: Anke Blonde, strălucită ca stil și două personaje principale, care au la dispoziție o duminică, în care să nu poată fugi și să-și asume dezastrul. Un fel de FNI, occidental. Aici pantofii de crocodil, de astă dată, își au rolul lor. Cred că selecționerilor le-a fost greu să aleagă unde să ajungă, pe secțiuni, cele două realizări remarcabile.

P.S. Ieri, de Ziua îndrăgostiților, a fost greva personalului din câteva cinematografe, dar proiecțiile Berlinalei s-au ținut cu stafful Festivalului.

P.S.2 Azi de Lăsata Secului, nu voi bate alvița, ci voi vedea un mut cu acompaniament live. Este creația unui regizor cult Georg Wilhelm Pabst, de acum 100 de ani, cu psihanaliză: „Secretele Sufletului”. Și o mare surpriză: va rula în sala unde s-a ținut Gala Premiilor Academiei Europene de Film, pentru prima dată transmisă în direct de TVR.