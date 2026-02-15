Grenadă neexplodată găsită în zona Gării din Galaţi. Intervenţie de urgenţă a pirotehniştilor

O carcasă de grenadă rămasă neexplodată a fost descoperită în zona Gării din municipiul Galaţi, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Muniţia a fost ridicată de specialişti şi va fi distrusă ulterior într-un poligon special amenajat. Pe durata intervenţiei, zona a fost securizată.

Potrivit informaţiilor transmise de ISU Galaţi, sesizarea a fost făcută printr-un apel la numărul unic de urgenţă 112, care anunţa prezenţa unui posibil element de muniţie în apropierea Gării.

La faţa locului s-a deplasat de urgenţă echipajul pirotehnic din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi. În urma verificărilor, specialiştii au confirmat că este vorba despre un element de muniție rămas neexplodat, mai exact o carcasă de grenadă, informează News.ro.

Autorităţile au asigurat perimetrul pe întreaga durată a operaţiunii. Elementul pirotehnic a fost „ridicat, transportat şi depozitat în condiţii de siguranţă”, urmând să fie distrus ulterior, conform procedurilor, într-un poligon special amenajat.

Reprezentanţii ISU le reamintesc cetăţenilor ca, în cazul în care descoperă obiecte metalice ce ar putea proveni din muniţie, „să nu le atingă, să nu le mişte şi să nu le transporte”, ci să anunţe de urgenţă autorităţile prin apel la 112.