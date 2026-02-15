Sophia Kirkby, sportiva din SUA care își căuta iubit la Olimpiadă, s-a afișat cu partener

Sportiva americană de sanie Sophia Kirkby, prezentă la Olimpiada de iarnă Milano Cortina, și-a găsit, se pare, dragostea pe care o căuta. De Ziua Îndrăgostiților, Sophia a postat o fotografie din spa pe rețelele de socializare.

„Primele Jocuri Olimpice ca singură, cine iese cu mine?”, scria sportiva. Castingul a continuat câteva zile până la selecția finală: două întâlniri din 600 de propuneri. După câteva zile de suspans, se pare că procesul de selecție s-a încheiat.

Cu „Another Day in Paradise” pe fundal, sportiva în vârstă de 27 de ani, care a terminat pe locul patru la dublu la sanie la primele sale Jocuri Olimpice (având-o parteneră pe Chevonne Forgan), a postat o fotografie cu picioarele ei în pat, lângă alte două.

Se pare că noul partener este Jake Pates, un snowboarder în vârstă de 27 de ani, care acum câteva zile a spus că este „liber pentru data de 14”.