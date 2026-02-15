Un bărbat și o femeie din Vrancea, găsiți morți în baia casei unde locuiau. Ce suspectează polițiștii

Un bărbat de 38 de ani și o femeie de 24 de ani au fost găsiți fără viață, duminică dimineață, într-o gospodărie din satul vrâncean Voetin.

Două persoane au fost găsite decedate, duminică, în jurul orei 11.30, într-o locuință din localitatea Sihlea, sat Voetin-județul Vrancea.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 38 de ani și o femeie în vârstă de 24 de ani, ambii găsiți morți în baia imobilului.

Polițiștii care au făcut cercetări spus că nu au fost identificate urme vizibile de violență pe corpurile victimelor.

”Din primele date, există indicii privind o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon, în contextul utilizării pentru încălzire a unui instant conectat la o butelie de gaz. Trupurile neînsuflețite au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului”, anunță IPJ Vrancea.

În cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.