Vor accepta preşedintele Iohannis, PNL şi PSD să plătească costul imens al scandalului în care i-a băgat ministrul Cîmpeanu?

Dar poate prezenta ministrul Cîmpeanu doar câteva nume de cadre didactice, de personalităţi, care îi susţin proiectele de legi? Eu nu am cunoştinţă de astfel de exemple.

Preşedintele Iohannis

Ministrul Cîmpeanu tot susţine că a urmat proiectul de „suflet” al preşedintelui Iohannis, România Educată. Preşedintele nu are nicio reacţie, dacă e adevarată sau nu susținerea lui Cîmpeanu.

Principala „hibă” a proiectelor de legi constă în protecţia acordată plagiatorilor, exact acum când premierul Ciucă, favoritul preşedintelui, este acuzat de plagiat, şi nici Cîmpeanu nu este departe de această acuzaţie.

Pe 30 iulie 2021, 700 de personalităţi din mediul universitar, societatea civilă, oameni de cultură, i-au cerut preşedintelui Iohannis să intervină să oprească OM propus de Cîmpeanu prin care se modifica Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și aducea schimbări de substanță în metodologia de analiză a sesizărilor de plagiat în tezele de doctorat. Semnatarii demonstrau că propunerile ministrului Cîmpeanu reprezintă o formă mascată de amnistiere individuală a plagiatorilor și îi favorizează pe cei vinovați de fraudă academică.

Preşedintele Iohannis a reacţionat imediat şi extrem de dur.

„Am luat act de scrisoarea deschisă a unei părți importante a comunității academice și a societății civile care, solidar, își exprimă nemulțumirea cu privire la proiectul normativ ce propune schimbări de substanță în metodologia de analiză a sesizărilor de plagiat în tezele de doctorat, inițiat de Ministerul Educației.

Așa cum am afirmat în numeroase ocazii, am toleranță zero față de orice abatere de la cultura integrității în mediul academic. Poziția mea față de fenomenul plagiatului rămâne neschimbată!”

„Plagiatul reprezintă furt intelectual și este inacceptabil ca, în fața unor probe concludente, persoanele acuzate să nu facă un pas în spate, după cum se întâmplă în democrații consolidate”.

„Apreciez că societatea civilă și mediul academic și-au exprimat clar punctul de vedere și așteptările privind modificările propuse la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare. Le solicit inițiatorilor proiectului să țină cont de îngrijorările și riscurile sesizate în spațiul public și să acționeze în consecință”.

Intervenţia preşedintelui a avut efect şi Cîmpeanu a retras proiectul OM.

Proiectele de lege propuse de Cîmpeanu sunt mult mai apăsate în protecţia plagiatorilor.

-Desfiintează CNATDCU şi lasă universităţile să aprecieze dacă au acordat doctorate plagiate sau nu.

-Acordă amnistie plagiatorilor după trei ani.

-Acceptă ca plagiatorii să renunţe de bună voie la titlul de doctor, pentru a nu suferi sancţiunile legale.

Acum, preşedintele nu mai spune nimic, fiind şi domnia sa depăşită de amploarea scandalului. Ce să facă, să nege ce spunea acum un an, să-şi pericliteze proiectul de „suflet”? Dar la cum va rămâne în istoria preşedinţilor români se gândeşte?

Oricum, tăcerea preşedintelui este un prost exemplu pentru societate, într-un moment în care ar trebui să intervină într-un sens sau în celălalt.

PNL

Este din plin contaminat de scandal prin ministrul Cîmpeanu şi premierul Ciucă, ambii de la PNL. Ambii au cerut ca proiectele de lege ale Educaţiei să fie aprobate cât mai repede. De ce? Să scape premierul Ciucă de acuzaţia de plagiat? Deşi elitele intelectuale ale României au acuzat la unison proiectele de lege. Îşi poate permite PNL, pe care îl aşteaptă multiple alegeri în 2024, să fie legat de un astfel de scandal, în care este amestecat chiar şeful PNL, premierul Ciucă? Ce procente electorale din zestrea PNL se vor pierde din cauza acestui scandal imens? Va susţine PNL în parlament aceste proiecte, în ciuda opoziţiei oamenilor de cultură şi universitarilor de prim rang?

Nici măcar membrii de frunte ai PNL n-au spus pe faţă că sunt de acord cu proiectele lui Cîmpeanu. Au tăcut mâlc, să vadă încotro bate vântul scandalului momentului.

PSD

Va suferi din cauza scandalului doar dacă va susţine în parlament trecerea rapidă a pachetului de legi, dacă aceasta va fi decizia finală a preşedintelui Iohannis şi a PNL. Nu văd ce interese ar motiva PSD la o altfel de poziţie de susținere, pe care ar deconta-o la alegeri în 2024. De altfel, din surse credibile s-a aflat că PSD nu este de acord cu acest pachet de legi. Dl Ciolacu şi alţi membri PSD n-au avut vreo poziţie oficială până în prezent, cu excepţia vicepreşedintelui PSD, Gabriel Zetea, preşedintele PSD Maramureş, care a declarat:

“În urma analizei pe care am făcut-o împreună cu colegii mei am stabilit că foarte multe dintre modificările propuse ar bulversa extrem de mult atât sistemul educaţional cât și statutul profesorilor, iar grupul de lucru constituit va puncta toate aceste nereguli pe care, personal, le voi depune în Parlament ca și amendamente la proiectul de lege”.

Cum la PSD nu vorbeşte oricine de capul lui, este posibil ca aceasta să fie poziţia partidului, exprimată de un vicepreşedinte al său.

Pachetul de legi nu mai poate intra în calendarul propus de Cîmpeanu

Cum dezbaterea parlamentară a unei legi organice, de asemenea importanţă, durează cel puţin un an de zile, este exclus ca pachetul de legi, dacă va fi aprobat, să intre în vigoare la 1 septembrie 2023, cum se lăuda ministrul Cîmpeanu. Sunt necesare cel puţin 8 luni de zile pentru elaborarea şi emiterea legislaţiei subsecvente, după cum a explicat Cîmpeanu.

Iar la 1 sepembrie 2024, în plin proces electoral, nimeni nu mai stă cu capul la legile lui Cîmpeanu.

Înţeleg că principalul dezamăgit şi afectat este preşedintele Iohannis, dar domnia sa este principalul vinovat prin prevederile din România Educată pe care Cîmpeanu le-a urmat în bună parte.

Cum să dea la Bacalaureat aceeaşi probă la matematică elevii de la Matematica-Informatica, de la Filologie, Sport, Muzică, filiera Profesională? Este numai una dintre aberaţiile conţinute în România Educată alături de multe altele, despre care am tot scris și eu şi alţii care se pricep la Educaţie.

Preşedintele Iohannis, PNL şi PSD trebuie să calculeze cu multă grijă şi seriozitate faptul că în dezbaterea parlamentară se va crea un scandal monstru şi continuu pe acest subiect, care va afecta întreaga societate şi va eclipsa alte probleme mai importante, de care se va lovi populaţia României.