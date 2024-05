Verdictul împotriva lui Trump îl poate trimite direct la Casa Albă. Cum rămâne cu prestigiul SUA?

S-a spus că va fi o campanie electorală cum n-a mai fost vreodată în istoria SUA. Așa este. S-a mai spus că, în funcție de rezultatele sale, așteptate sau nu, dar oricum anticipate cu temeri multiple care acum zguduie scenele politice ale lumii, s-ar putea ca istoria acestui secol să se schimbe dramatic.

S-a mai spus că, spre deosebire de ce ne învățase până acum istoria politică din lumea contemporană, de acum înainte competițiile electorale, de acum înainte ar putea să fie consacrat, poate înspre stupoarea multora, un nou tip de candidat de tip anti-sistem care, prin forța personalității sale și mesajului mesianic pe care-l aduce, să anihileze vechea cerință a candidatului ideal care trebuia să aibă o moralitate perfectă și un comportament de familist standard, cu nevastă iubitoare și copii educați în spiritul adevăratei morale impusă de canoanele unei biserici oarecare. Cu certitudine, așa se va întâmpla.

Creatorii de imagine și profesioniștii care pregătesc marile campanii politice care vor urma imediat în acest an încep deja să-și adapteze strategiile. Unii dintre ei propun deja, cum veți vedea în următoarele săptămâni, chiar candidați noi adaptați cât mai ruperii spectaculoase a regulilor de sistem generate de decizia de vinovăție în cazul lui Trump, primul președinte, fost sau în exercițiu, împotriva căruia se va pronunța condamnarea penală. Au dreptate?

Cu siguranță că da atâta timp cât, pe fond, ceea ce s-a întâmplat depășește cu mult jocul politic din SUA și devine automat, vrem sau nu, relevant pentru absolut toate competițiile electorale pe planetă și pentru răsturnarea de valori în cazul „profilului standard” al candidaților. Cea mai puternică țară a lumii, partenerul nostru strategic cel mai important și a cărui voce o ascultăm acum la modul absolut (exact la fel cum făceau politicienii noștri, înainte de Revoluție, ascultători din fire, cu directivele de la Moscova) poate să spună lumii că un candidat condamnat penal poate ocupa orice funcție publică, inclusiv fotoliul de la Casa Albă.

În acest context cu totul excepțional, cred că nu mai e vorba despre o problemă politică internă ci în joc este prestigiul politic internațional al SUA, cea mai prețioasă și importantă pe care americanii au considerat că reprezintă valoarea sistemului lor democratic și i-a îndrituit să formuleze o doctrină politică prin care să-și dorească să impună acest model în cât mai multe țări ale lumii.

Ce va însemna în acest context acest verdict și care sunt implicațiile globale?

Iată răspunsul foarte interesant dat de candidatul prezidențial independent Robert F.Kennedy Jr care a afirmat că se așteaptă ca verdictul respectiv chiar să-l ajute pe acesta în compania electorală din noiembrie.

„America merită un Președinte care poate câștiga alegerile fără să compromită separația puterilor în stat sau să transforme în armă verdictul unui tribunal. Nu poți ca mai întâi să distrugi pentru cca mai apoi s-o salvezi. Democrații sunt speriați că vor pierde așa că din cauza asta l-au târât pe Trump în instanță”.

Robert F. Kennedy Jr

The Democratic Party's strategy is to beat President Trump in the courtroom rather than the ballot box. This will backfire in November. Even worse, it is profoundly undemocratic. America deserves a President who can win at the ballot box without compromising our government’s separation of powers or weaponizing the courts. You can’t save democracy by destroying it first. The Democrats are afraid they will lose in the voting booth, so instead they go after President Trump in the courtroom. I’m also running against President Trump in this election. The difference is I’m challenging him on his record. His lockdowns during Covid. His atrocious environmental record. His cozy relationship with corporate America. His support for the war machine. His failure to root out waste and corruption in Washington. His service to the billionaire class. His bloating of the national debt. These are the issues that shape American lives. I'll challenge him on these things, but the Democrats won't. You know why? Because they pursue the very same policies.

Deocamdată, Trump este găsit vinovat de 34 de capete de acuzare și așteptăm sentința judecătorului. Dar zarurile sunt oricum aruncat deoarece Trump poate oricum concura pentru postul de Președinte al SUA, chiar dacă va fi condamnat la închisoare. Decizia de ieri vine însă să antagonizeze la maximum partizanii celor două tabere. Puțin le pasă lor de argumente, de povestea aia cu “statul de drept” bună eventual pentru țările subdezvoltate sau prietinii ușor impresionabili din estul Europei. Importantă este, după caz, exclusiv, victoria sau înfrângerea lui Trump.

Marea problemă -dar și marea amenințare – este că s-au creat astfel condițiile pentru o confruntare reală. Avea oare perfectă dreptate Trup când avertiza https://www.youtube.com/watch?v=KHJ9tTevmRM , la modul cel mai serios, că „dacă nu voi fi ales, va urma o baie de sânge...va fi o baie de sânge pentru țară”. Iar predicția sa apocaliptică era foarte limpede și nu se știe, încă, cât de aproape să devină realitate: „Dacă nu câștigăm aceste alegeri, nu sunt sigur dacă vom avea vreodată alte alegeri în această țară”.

Ne îndreptăm cu toții spre orizonturi încă neexplorate și nu sunt deloc sigur că suntem echipați corespunzător pentru această călătorie înspre ceea ce va putea fi societatea de mâine. Dubiu pe care-l au acum mulți dintre politicienii care, urmând sfatul generalilor, își înarmează țările, apropiindu-le inclusiv de perspectiva finală a unui conflict nuclear.

Și asta se petrece acum, înainte ca posibilul „efect Trump” să înceapă să funcționeze din plin. Și nici măcar nu s-a auzit sentința și,, deocamdată, n-au ieșit încă în stradă, pentru o bătaie sănătoasă, de mult timp anticipată, cei mai „motivați” dintre susținătorii celor două tabere. Ce se va întâmpla oare după ce, cum spun unii, va fi difuzată în SUA și ca breaking news global, o poză cu Trump în spatele gratiilor susținându-și nevinovăția?