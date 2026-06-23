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Unde au dispărut anii în care ROBOR a scăzut?

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Există ceva ciudat în întreaga dezbatere despre ROBOR. Toată lumea vorbește despre anii în care a crescut. Aproape nimeni despre anii în care a scăzut.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Or, exact aici începe problema.

Pentru că o analiză serioasă nu poate selecta doar episoadele convenabile. Nu poți privi doar jumătate din film și apoi să pretinzi că ai înțeles povestea.

Investigația Consiliului Concurenței a analizat o perioadă lungă, între 2018 și 2025. Un interval care nu conține doar creșteri de dobândă. Ci și dezinflație, scăderi ale ROBOR și episoade în care costul banilor s-a redus semnificativ.

Tocmai de aceea apare întrebarea: Dacă băncile aveau interesul să împingă ROBOR în sus pentru a obține câștiguri suplimentare, atunci de ce indicatorul a scăzut în atâtea rânduri? Cine l-a împins în jos? Și mai ales de ce?

Această întrebare nu e retorică. E una de logică economică. Pentru că orice teorie serioasă trebuie să explice întreaga serie de date, nu doar fragmentul care confirmă o suspiciune.

În ultimii ani, România a trecut prin mai multe cicluri succesive de inflație și dezinflație. În unele perioade prețurile au accelerat. În altele au încetinit. ROBOR a urcat și a coborât aproape în același ritm al schimbărilor din economie.

În noiembrie 2022, când inflația a atins unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimele decenii, ROBOR se situa semnificativ sub rata inflației. A urmat apoi o perioadă lungă de dezinflație, iar ROBOR a început să coboare. Mai recent, în timpul șocului inflaționist din 2025, indicatorul a avut o reacție mult mai moderată decât ar sugera multe dintre acuzațiile care circulă în spațiul public. După o creștere inițială, a început din nou să scadă, în timp ce inflația își modifica traiectoria.

Aceste fapte sunt importante. Pentru că ele descriu un indicator care reacționează la condițiile economice și monetare. Nu un indicator care merge într-o singură direcție. De fapt, una dintre cele mai mari slăbiciuni ale discursului public despre ROBOR este că tratează orice creștere ca pe o anomalie și orice scădere ca pe o normalitate. Dar economia nu funcționează astfel. Dacă un indicator este suspect când urcă, atunci trebuie analizat cu aceeași atenție și când coboară.

Dacă o anumită logică explică scumpirea banilor, aceeași logică trebuie să explice și ieftinirea lor. Altfel nu mai avem analiză, ci selecție de argumente.

Mai există însă o problemă pe care discuția publică o ocolește aproape complet. Ipoteza populară spune că băncile au interesul să mențină ROBOR la niveluri cât mai ridicate. La prima vedere pare logic. Dobânzi mai mari, venituri mai mari. Numai că funcționarea unei bănci este mai complicată decât această ecuație simplificată.

O bancă nu trăiește din existența unor dobânzi mari în sine, ci din intermediere financiară. Din credite acordate. Din clienți solvabili. Din volume de activitate. Dintr-o economie care funcționează.

Un ROBOR foarte ridicat produce efecte care merg adesea în direcția opusă. Creditele devin mai scumpe. Cererea de finanțare scade. Investițiile sunt amânate. Riscul de neplată crește. Provizioanele se măresc. Intermedierea financiară încetinește. Cu alte cuvinte, un cost ridicat al banilor nu reprezintă automat o veste bună nici pentru debitori și nici pentru creditori.

De aceea apare o întrebare legitimă. Dacă interesul băncilor ar fi fost exclusiv menținerea unui ROBOR cât mai mare, atunci cum se explică perioadele lungi în care indicatorul a scăzut? Anii în care dobânzile interbancare au coborât constant, odată cu dezinflația și cu reducerea dobânzilor de politică monetară?

În realitate, relația dintre profitabilitatea sistemului bancar și nivelul ROBOR este mult mai complexă decât sugerează discursul public. O piață bancară funcțională are nevoie de echilibru, nu de dobânzi maxime. De clienți care se împrumută și își plătesc creditele, nu de o economie blocată de costuri excesive de finanțare.

Tocmai de aceea, ideea unui interes permanent și unilateral pentru un ROBOR cât mai ridicat ridică, la rândul ei, întrebări economice serioase.

Poate că adevărata dificultate a acestei discuții se află însă în altă parte. În momentul în care ROBOR a fost legiferat ca referință pentru creditele populației, de către Parlament, în anul 2010, ceva s-a rupt. Dintr-un indicator de piață, el a devenit un reper personal. Nu mai era doar o cifră într-un raport zilnic, ci un număr care apărea pe extrasul de cont, în rata lunară și în bugetul familiei.

Poate că aici se află una dintre rădăcinile întregii controverse care continuă și astăzi. Până atunci, ROBOR era un indicator urmărit aproape exclusiv de profesioniștii pieței monetare. Interesa băncile, trezorierii, economiștii și banca centrală. După momentul în care a fost transformat prin lege într-o referință contractuală pentru populație, fiecare variație a sa a început să fie resimțită direct de milioane de oameni.

Un indicator conceput pentru a reflecta costul lichidității dintre bănci a devenit, peste noapte, un element al bugetului familial. Din acel moment, ROBOR a încetat să mai fie perceput exclusiv ca un indicator economic și a devenit un simbol. Iar simbolurile atrag inevitabil emoții, frustrări, presiuni și căutarea unor responsabili.

Este legitim să ne întrebăm dacă expunerea directă a populației la un indicator interbancar, prin natura lui volatil și dependent de condițiile pieței monetare, a fost cea mai inspirată soluție legislativă. Pentru că, odată făcut acest pas, orice creștere a dobânzilor a fost personalizată, iar orice tensiune economică s-a transferat imediat asupra unui indicator care fusese conceput inițial pentru cu totul alt scop.

Privită din această perspectivă, o parte din disputele actuale nu sunt doar despre ROBOR. Sunt și despre consecințele unei decizii prin care un indicator tehnic al pieței monetare a fost transformat într-un reper cu impact direct asupra vieții cotidiene a milioane de oameni. Poate că acesta este și motivul pentru care discuția a ajuns atât de departe. Nu mai este vorba doar despre un indicator. Este vorba despre rate, despre bugete familiale și despre percepția costului vieții. Iar atunci când un indicator ajunge să fie asociat cu toate aceste lucruri, tentația de a-l transforma în țap ispășitor devine aproape inevitabilă.

Dar economia nu poate fi înțeleasă doar prin emoții. Seriile statistice nu pot fi judecate selectiv. Iar atunci când analizăm o perioadă de opt ani, trebuie să privim toate datele, nu doar vârfurile care confirmă o suspiciune.

Poate că aceasta este întrebarea care ar trebui să stea în centrul întregii discuții. Nu de ce a crescut ROBOR în anumite perioade. Ci de ce a scăzut în atâtea altele. Pentru că orice explicație serioasă trebuie să poată răspunde la ambele întrebări. Nu doar la cea convenabilă.

Mai multe de la Ionuț Bălan

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