search
Joi, 11 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Irineu Darău anunță un posibil sprijin pentru Șantierul Naval Mangalia prin programul SAFE

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, a transmis că șantierul naval de la Mangalia ar putea să fie printre beneficiarii politicii de localizare a producției din cadrul programului SAFE.

Șantierul Naval Mangalia/FOTO: Damen
Șantierul Naval Mangalia/FOTO: Damen

Potrivit unui comunicat al ministerului, Darău a avut o întâlnire cu reprezentanții Sindicatului Liber Navalistul în contextul recent al semnării acordurilor de cooperare din cadrul programului SAFE, scrie Agerpres.

„În cadrul discuțiilor au fost prezentate posibile soluții astfel încât șantierul naval de la Mangalia să fie printre beneficiarii politicii de localizare a producției din cadrul programului SAFE.

În aceste zile, MEDAT (n.r. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului) - alături de alte ministere şi instituţii relevante - face demersuri pentru clarificarea mandatelor instituţionale şi pentru infrastructura legală necesară astfel încât, odată clarificată situaţia juridică a activului, forţa de muncă înalt calificată de la Mangalia să poată fi reabsorbită prioritar în noile proiecte”, precizează sursa citată.

Ministerul Economiei a anunțat că va continua dialogul cu toate părțile implicate pentru identificarea unor soluții privind viitorul Șantierului Naval 2 Mai Mangalia, având ca obiective menținerea activității, protejarea locurilor de muncă și asigurarea viabilității activelor.

Autoritățile susțin că vor interveni doar în limitele legii și ale valorii de piață, cu respectarea interesului public și a considerentelor de securitate națională.

Irineu Darău a declarat că, în ultimul an, Guvernul a încercat să creeze oportunități pentru relansarea șantierului, inclusiv prin programul SAFE și prin măsuri precum plata salariilor restante prin fondul de garantare, atragerea investitorilor și adaptarea mecanismelor de expropriere pentru companiile strategice din industria de apărare.

El subliniază că MEDAT va continua să caute şi să găsească soluţii atât pentru forţa de muncă, dar mai ales pentru a concretiza investiţiile aşteptate.

„În sfârşit, statul nu mai este un observator pasiv, ci un catalizator către soluţii pragmatice”, a adăugat Darău.

Ministerul precizează că statul român - prin MEDAT şi Şantierul Naval 2 Mai SA - nu controlează şi nu poate interveni în calendarul de lichidare, evaluarea activelor sau deciziile de concediere luate de lichidatorul judiciar conform Legii 85/2014.

„Aşadar, procedura de faliment îşi urmează cursul legal, fără posibilitatea de ingerinţă din partea statului, iar soluţiile investiţionale şi legale pentru viitorul şantierului naval nu pot implica societatea aflată deja în faliment”, se mai arată în comunicat.

La şantierul din Mangalia, statul român este acţionar majoritar cu 51%, iar compania olandeză Damen are 49% din acţiuni.

Radu Miruță: „Șantierul Naval va avea un contract de un miliard. Va fi scos din faliment”

Luna trecută, Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat la „Interviurile Adevărul” că Șantierul Naval Damen Mangalia va fi scos din faliment, pentru că este singura soluție ca România să producă nave împreună cu Rheinmetall prin programul SAFE.

„Navele de patrulare se vor face de Rheinmetall la Șantierul Damen Mangalia 2 Mai, visa-avis de oferta celor de la Damen. Oferta Damen era pe altceva, pe alte capabilități.

Șantierul Naval va avea un contract de un miliard. Va fi scos din faliment. E singura variantă. Obligația pentru Rheinmetall este să facă aceste nave la Mangalia. S-a semnat obligația pe care România o pune. Rheinmetall poate să accepte sau poate să nu accepte. Asta este limita României, impusă prin CSAT”, a declarat ministrul Radu Miruță.

Gigantul german Rheinmetall, cunoscut pentru producția de echipamente militare și sisteme de apărare, este deja prezent în România prin Rheinmetall Automecanica Mediaș și proiectul fabricii de pulberi de la Victoria.

Compania are în plan construirea la Mangalia a patru nave militare finanțate prin programul european SAFE, în valoare totală de 920 de milioane de euro.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bill Gates regretă relaţia cu Jeffrey Epstein și spune că ar fi fost șantajat de el. „Nu a avut succes”
digi24.ro
image
Un bărbat a descoperit cu un detector de metale o bijuterie rară cu diamante din secolul al XVI-lea. Cât ar putea valora
stirileprotv.ro
image
Lista completă a Guvernului Tomac, obținută în exclusivitate de Gândul. Ce nume noi de miniștri apar – SURSE
gandul.ro
image
SECRETUL longevității, dezvăluit după 30 de ani! De ce unii oameni trec de 100 de ani
mediafax.ro
image
Destinul stadioanelor Generaţiei de Aur. Ce s-a ales de arenele pe care România a scris istorie la CM 1994
fanatik.ro
image
Aproape toată țara, inclusiv București, sub cod galben și portocaliu de ploi, grindină și vijelii. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM
libertatea.ro
image
Adolescente folosite ca asasini: Schema prin care Rusia recrutează fete tinere pentru atacuri împotriva militarilor ucraineni
digi24.ro
image
„Amigo, întoarce-te! Ești în pericol aici” » Jurnaliștii GSP au ajuns în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
gsp.ro
image
Reacția lui Ciprian Marica, după ce Ionel Ganea l-a numit ”om fără caracter”
digisport.ro
image
Închisoare pe viață pentru Emil Gânj. Familia victimei a câștigat procesul, dar despăgubirile ridică semne de întrebare
click.ro
image
Țara cu a doua cea mai mare rezervă de pământuri rare vrea să concureze cu China și să devină lider mondial în procesarea mineralelor
antena3.ro
image
Cutremur în IT în România: Au fost 11.193 de concedieri în 2025. Cine mai face angajări
zf.ro
image
De ce trăiesc unii oameni peste 100 de ani. Răspunsul, după 30 de ani de studiu
observatornews.ro
image
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
cancan.ro
image
Anunț de la Casa de Pensii așteptat de 2.500.000 pensionari. „Am trimis banii”. Când intră pensia pe card?
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
prosport.ro
image
Probleme pentru turiștii români în aeroportul din Hurghada. Ce bancnote pot fi refuzate. Totul despre viză, bani și schimb valutar
playtech.ro
image
Cele mai mari surprize din istoria Mondialelor. Așa s-a scris istoria fotbalului
fanatik.ro
image
Acuzații la adresa BNR: ”Populația e păcălită. A tolerat episoadele cu inflație foarte mare”. Instrumentul pe care îl are la dispoziție Mugur Isărescu
ziare.com
image
A ”rupt” tăcerea: ”Duc lipsă constant”. Au divorțat după 25 de ani și 3 copii
digisport.ro
image
Antenționare de vreme extremă în aproape toată țara. ANM a emis o avertizare de cod portocaliu. Până când este valabil
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imaginile MOMENTULUI în showbiz! Simona Halep, escapadă în Mykonos cu milionarul mai bătrân cu 30 de ani. FOTOGRAFII în intimitate
romaniatv.net
image
Recrutare masivă în Armata Română. Anunțul Ministrului Apărării
mediaflux.ro
image
„Amigo, întoarce-te! Ești în pericol aici” » Jurnaliștii GSP au ajuns în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Georgiana și Andreea, româncele ucise în tragedia din Germania. Explozia ar fi fost provocată
actualitate.net
image
Hugh Laurie împlinește astăzi 67 de ani. Povestea actorului care a cucerit lumea cu „Dr. House” și a devenit cel mai bine plătit star de televiziune
click.ro
image
Petuniile tale nu mai înfloresc? Trucurile simple care le readuc la viață în doar câteva zile
click.ro
image
Desertul incredibil de simplu al lui Dolly Parton. Prăjitura cu fructe care a cucerit internetul
click.ro
Prințul Rudolf al Austriei foto Profimedia jpg
O baroneasă pătimașă n-a suportat să-și piardă iubitul și, după o noapte de amor, i-a retezat bărbăția. Gestul ei a declanșat Primul Război Mondial?
okmagazine.ro
Saved by the Bell, Mark Paul Gosselaar foto Profimedia jpg
Îl mai ții minte pe Zack din „Salvați de clopoțel”? Uite cum arată acum, la 52 de ani!
clickpentrufemei.ro
El puente de Alcántara, Cáceres jpg
Secretele ingineriei romane: drumurile și podurile care au construit un imperiu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în lumea muzicii: Delia, revoltată după ce i s-a copiat videoclipul piesei „Analog” cu inteligența artificială. „Cum să furi oamenii dintr-o filmare și să-i pui în alta?”
image
Hugh Laurie împlinește astăzi 67 de ani. Povestea actorului care a cucerit lumea cu „Dr. House” și a devenit cel mai bine plătit star de televiziune

OK! Magazine

image
Concubinele erau DISPERATE! Regele neîmbăiat nu refuza partidele de amor, deși a făcut doar trei băi în viața lui

Click! Pentru femei

image
Îl mai ții minte pe Zack din „Salvați de clopoțel”? Uite cum arată acum, la 52 de ani!

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!