Irineu Darău anunță un posibil sprijin pentru Șantierul Naval Mangalia prin programul SAFE

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, a transmis că șantierul naval de la Mangalia ar putea să fie printre beneficiarii politicii de localizare a producției din cadrul programului SAFE.

Potrivit unui comunicat al ministerului, Darău a avut o întâlnire cu reprezentanții Sindicatului Liber Navalistul în contextul recent al semnării acordurilor de cooperare din cadrul programului SAFE, scrie Agerpres.

„În cadrul discuțiilor au fost prezentate posibile soluții astfel încât șantierul naval de la Mangalia să fie printre beneficiarii politicii de localizare a producției din cadrul programului SAFE.

În aceste zile, MEDAT (n.r. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului) - alături de alte ministere şi instituţii relevante - face demersuri pentru clarificarea mandatelor instituţionale şi pentru infrastructura legală necesară astfel încât, odată clarificată situaţia juridică a activului, forţa de muncă înalt calificată de la Mangalia să poată fi reabsorbită prioritar în noile proiecte”, precizează sursa citată.

Ministerul Economiei a anunțat că va continua dialogul cu toate părțile implicate pentru identificarea unor soluții privind viitorul Șantierului Naval 2 Mai Mangalia, având ca obiective menținerea activității, protejarea locurilor de muncă și asigurarea viabilității activelor.

Autoritățile susțin că vor interveni doar în limitele legii și ale valorii de piață, cu respectarea interesului public și a considerentelor de securitate națională.

Irineu Darău a declarat că, în ultimul an, Guvernul a încercat să creeze oportunități pentru relansarea șantierului, inclusiv prin programul SAFE și prin măsuri precum plata salariilor restante prin fondul de garantare, atragerea investitorilor și adaptarea mecanismelor de expropriere pentru companiile strategice din industria de apărare.

El subliniază că MEDAT va continua să caute şi să găsească soluţii atât pentru forţa de muncă, dar mai ales pentru a concretiza investiţiile aşteptate.

„În sfârşit, statul nu mai este un observator pasiv, ci un catalizator către soluţii pragmatice”, a adăugat Darău.

Ministerul precizează că statul român - prin MEDAT şi Şantierul Naval 2 Mai SA - nu controlează şi nu poate interveni în calendarul de lichidare, evaluarea activelor sau deciziile de concediere luate de lichidatorul judiciar conform Legii 85/2014.

„Aşadar, procedura de faliment îşi urmează cursul legal, fără posibilitatea de ingerinţă din partea statului, iar soluţiile investiţionale şi legale pentru viitorul şantierului naval nu pot implica societatea aflată deja în faliment”, se mai arată în comunicat.

La şantierul din Mangalia, statul român este acţionar majoritar cu 51%, iar compania olandeză Damen are 49% din acţiuni.

Radu Miruță: „Șantierul Naval va avea un contract de un miliard. Va fi scos din faliment”

Luna trecută, Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat la „Interviurile Adevărul” că Șantierul Naval Damen Mangalia va fi scos din faliment, pentru că este singura soluție ca România să producă nave împreună cu Rheinmetall prin programul SAFE.

„Navele de patrulare se vor face de Rheinmetall la Șantierul Damen Mangalia 2 Mai, visa-avis de oferta celor de la Damen. Oferta Damen era pe altceva, pe alte capabilități.

Șantierul Naval va avea un contract de un miliard. Va fi scos din faliment. E singura variantă. Obligația pentru Rheinmetall este să facă aceste nave la Mangalia. S-a semnat obligația pe care România o pune. Rheinmetall poate să accepte sau poate să nu accepte. Asta este limita României, impusă prin CSAT”, a declarat ministrul Radu Miruță.

Gigantul german Rheinmetall, cunoscut pentru producția de echipamente militare și sisteme de apărare, este deja prezent în România prin Rheinmetall Automecanica Mediaș și proiectul fabricii de pulberi de la Victoria.

Compania are în plan construirea la Mangalia a patru nave militare finanțate prin programul european SAFE, în valoare totală de 920 de milioane de euro.