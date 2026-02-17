search
Marți, 17 Februarie 2026
Ucraina obţine cea mai mare recucerire de teritoriu din 2023

Publicat:

Armata Rusiei avansează lent de luni de zile în Ucraina. Trupele ucrainene au recucerit, în doar câteva zile, peste 200 de kilometri pătrați. Se pare că acest lucru a fost posibil și datorită lui Elon Musk.

Sateliţii Starlink pe orbită
Sateliţii Starlink pe orbită

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), forțele Kievului nu au mai recuperat atât de mult teritoriu într-un interval atât de scurt de la contraofensiva din iunie 2023. Suprafața recucerită recent este aproape egală cu câștigurile teritoriale ale Rusiei din întreaga lună decembrie (244 de kilometri pătrați).

”Aceste contraatacuri ucrainene profită probabil de blocarea accesului forțelor armate ruse la sistemul de sateliți Starlink. Acest lucru, scriu bloggerii militari ruși, a afectat comunicațiile și comanda”, precizează ISW. 

Observatorii militari ruși au constatat întreruperea acestor comunicări pe 5 februarie, la scurtă vreme după ce antreprenorul american din domeniul tehnologiei Elon Musk a anunțat ”măsuri” pentru a pune capăt utilizării acestei tehnologii de către Kremlin. 

Poliția investighează resturile unei drone kamikaze rusești. Kiev, Ucraina, ianuarie 2026
Poliția investighează resturile unei drone kamikaze rusești. Kiev, Ucraina, ianuarie 2026


Potrivit Kievului, dronele rusești ocoleau sistemele de bruiaj electronic cu ajutorul Starlink, fiind astfel apte să lovească ținte cu precizie. Deși, inițial, Starlink era folosit doar de ucraineni, după patru ani de război, rușii au descoperit și ei avantajele sistemului, utilizându-l pe front, uneori chiar pentru atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune. În acest scop, dronele Shahed erau dotate cu conexiuni prin satelit.

Tehnologia Starlink se dovedește a fi hotărâtoare

Potrivit ISW, privați fiind de utilizarea Starlink, săptămâna trecută rușii au mai înregistrat câștiguri teritoriale pe front doar pe 9 februarie. În celelalte zile, Kievul a avansat, recuceririle ucrainene concentrându-se în principal într-o zonă aflată la aproximativ 80 de kilometri est de orașul Zaporojie, unde trupele ruse avansaseră puternic din vara anului 2025.

La jumătatea lunii februarie, Moscova controla total sau parțial 19,5% din teritoriul Ucrainei, față de 18,6% cu un an înainte. Aproximativ șapte procente, Crimeea și o parte a Donbasului, se aflau deja sub control rusesc înainte de începerea războiului la scară largă în februarie 2022.

Negocierile continuă în Elveția

Reprezentanți de rang înalt ai Rusiei și Ucrainei reiau începând de marți (17 februarie 2026), în Elveția, negocierile privind încheierea războiului de agresiune început în urmă cu patru ani de Rusia. 

În timp ce partea ucraineană dorește să pună în centrul discuțiilor de la Geneva, mediate de SUA, în special chestiuni umanitare și garanții de securitate, Rusia vrea să obțină de la statul vecin cedări teritoriale permanente. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a acuzat pe ruși că, între timp, ar planifica deja următorul val de atacuri grele asupra orașelor ucrainene.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Conferinţa de Securitate de la München 2026
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Conferinţa de Securitate de la München 2026


Delegația de la Kiev, condusă de secretarul Consiliului de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, a sosit încă de luni la Geneva. 

”Punctele de pe agendă sunt stabilite, echipa este pregătită de lucru”, a transmis Umerov pe rețelele sociale. 

Săptămâna trecută, el declarase că o încetare parțială a focului pentru protejarea infrastructurii energetice ucrainene este un obiectiv al următoarei runde de discuții. Din delegația ucraineană mai fac parte șeful administrației prezidențiale, Kiril Budanov, viceministrul de externe, Sergiy Kyslytsia, și adjunctul șefului serviciului de informații militare HUR, Vadim Skibizki. 

Delegația rusă ar fi fost nevoită să survoleze spațiul NATO

Kremlinul a transmis că negocierile trebuie să depășească problemele de securitate și militare și să includă și chestiuni teritoriale. Rusia cere retragerea trupelor ucrainene din părțile regiunilor Lugansk și Donețk controlate de acestea și intenționează să le anexeze propriului teritoriu. 

Această idee este respinsă categoric nu doar la Kiev, ci și de aliații europeni ai Ucrainei, care avertizează că o astfel de soluție de pace ar însemna, practic, recompensarea agresorului pentru războiul de agresiune și ar putea stimula noi dorințe de cucerire.

Delegația rusă, formată din peste 20 de persoane, este condusă de negociatorul-șef Vladimir Medinski. Potrivit informațiilor ruse, din delegație mai fac parte șeful serviciului de informații militare GRU, Igor Kostiukov, precum și viceministrul de externe, Mihail Galuzin. 

Negociatorul-șef rus Vladimir Medinski, aici la Istanbul în 2025
Negociatorul-șef rus Vladimir Medinski, aici la Istanbul în 2025


În drumul de la Moscova la Geneva, delegația rusă a fost nevoită, potrivit presei de stat ruse, să facă un ocol de mai multe ore, în condițiile în care traseul către Elveția trece inevitabil prin spațiul aerian al statelor membre NATO și UE. Permisiunea de survol ar fi fost însă acordată, conform agenției RIA Novosti, cu ajutorul SUA.

Discuțiile dintre părțile aflate în război, la Geneva, vin în continuarea întâlnirilor anterioare desfășurate în Emiratele Arabe Unite, mediate de administrația americană a președintelui Donald Trump, care i-a trimis pe negociatorul-șef Steve Witkoff și pe ginerele său, Jared Kushner. 

Pe lângă întâlnirea trilaterală, în Elveția sunt prevăzute și discuții ruso-americane privind relansarea relațiilor economice dintre cele două state.

Cu puțin timp înainte de începerea noii runde de negocieri de la Geneva, Zelenski a avertizat asupra unui atac rusesc masiv asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

”Rusia nu poate rezista tentației și vrea să le dea ucrainenilor o lovitură dureroasă în ultimele zile de frig ale iernii”, a declarat președintele ucrainean într-un mesaj video. Spre deosebire de ucraineni, rușii nu ar fi dispuși la compromisuri, a mai spus el.

Vlad Drăghicescu - DW

