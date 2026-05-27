Turcia anunță prima sa rachetă balistică intercontinentală și schimbă radical echilibrul zonal de putere

Se numește Yildirimhan „Fulgerul”, are o rază de acțiune de 6000 Km, zboară cu o viteză de Mach 25 și poate transporta o încărcătură de 3000 kg, permițând Turciei o „proiecție de forță” pe zone vaste, modificând astfel echilibrul de putere până departe în Europa și Asia.

Și, evident, face ca Turcia să aibă un argument evident în momentul în care Erdogan vorbește despre o ară care trebuie să fie luată în seamă ca actor strategic de primă mână în orice discuție despre soluțiile pentru reechilibrarea situației din zonă. Chestiunea este de primă importanță pe multiple planuri, toate relevante inclusiv pentru România.

Primul nivel, cel mai limpede și totodată cel mai exploziv dintre toate, este dat de o întrebare care se repetă acum pe diverse tonuri de îngrijorare: în acest moment, toate rachetele balistice intercontinentale similare cu racheta turcă pot fi dotate cu încărcături nucleare. Nimeni nu ar investi fondurile enorme necesare construcției unei asemenea rachete și vectorilor săi de lansare (terestru, aerian sau naval) dacă nu știe că, la momentul respectiv sau în planificare pentru viitor, nu există această variantă. Sau, de ce nu, Turcia deschide m un capitol nou, extraordinar de interesant, în dotarea forțelor sale armate cu o rachetă balistică intercontinentală dotată cu o încărcătură masivă cu muniție cu dispersie precum racheta rusească Orechnik....Desigur, nu e vorba decât de o simplă presupunere însă ea apare pe fondul dorințelor, programelor sau intențiilor foarte aproape de concretizare exprimate de câteva state din zona Orientului Apropiat, dominat până nu demult de presupunerea niciodată confirmată oficial a unui Israel dotat deja cu armament nuclear cu care domină practic orice raționament privind evoluția unui conflict militar de foarte înaltă intensitate.

Turcia a fost mereu una dintre țările care au investit masiv în sectorul rachetelor balistice, totul debutând la începutul anilor ‚90 atunci când a fost semnată cooperarea cu compania chineză CPM, Chinese Precision Machinery Import and Export Corporation. Astfel, turcii de la Rockletsan au putu realiza J-600T Yilidirim, prim a lor rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune creată pe baza modelului chinezesc B-611. A urmat începerea seriei de rachete Tayfun, primele imagini cu lansări test fiind difuzate în octombrie 2022. În iunie anul trecut, compania Rocketsan a dat un comunicat în care se vorbea despre versiunea Taifun Block 4, prezentat oficial la Salonul de la Istanbul: are o greutate de 7 tone și o rază de acțiune de 1000-1500 Km.

Dar este absolut limpede că marea noutate cu rol strategic este reprezentată de noua rachetă balistică intercontinentală care, descoperită publicului în acest moment, la câteva săptămâni înainte de Summit-ul de la Ankara are, fi doar pe plan simbolic, rolul unui mesaj care nu poate fi ignorat: acum când Trump retrage sprijinul american pentru Europa, continentul nostru vorbește despre autonomia sa strategică, inclusiv cu posibilitatea ca statele europene din NATO să ofere o umbrelă nucleară britanico-franceză.

Dacă, măcar teoretic, se deschide acum un nou raționament strategic în care să avem, chiar la un orizont nedefinit, un nou NATO nuclear cu prezența unei mari puteri musulmane la bord, atunci ce se va schimba din gândirea și aliniamentele viitoare ale Alianței și cum va influența asta echilibrul nesigur de acum între statele din est care nu mai știu cum se vor ordona în ecuațiile viitoare aliații și prietenii de azi?