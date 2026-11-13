 Nicușor Dan cere reglementări pentru inteligența artificială: „Siguranța nu trebuie să întârzie competiția economică” | adevarul.ro
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Video Nicușor Dan cere reglementări pentru inteligența artificială: „Siguranța nu trebuie să întârzie competiția economică”

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Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, 13 noiembrie, că liderii europeni au discutat despre reglementarea inteligenței artificiale, impactul acesteia asupra economiei și educației, dar și despre participarea Europei la negocierile privind războiul din Ucraina. 

Nicușor Dan a precizat că discuțiile nu au dus încă la decizii concrete, ci doar la stabilirea unor principii care urmează să fie dezvoltate ulterior.

„Nu s-au luat decizii, ci au existat doar poziționări de principiu pe toate subiectele care urmează să fie concretizate în etapele viitoare.

O mare parte a discuției s-a concentrat pe inteligența artificială, abordată din mai multe perspective. În linii mari, a fost vorba despre o perspectivă economică, pentru că trăim o revoluție economică generată de inteligența artificială.

Timpul este foarte important, iar dezvoltarea acestei noi industrii depinde de numeroși factori economici, precum piața de capital, reglementarea afacerilor în interiorul Uniunii Europene și, foarte important, energia, deoarece eficiența acestei noi industrii depinde în mare măsură de cantitatea și prețul energiei.”

Despre reglementarea inteligenței artificiale: Siguranța nu trebuie să frâneze competiția economică

Un subiect central a fost inteligența artificială și impactul său economic, cu accent pe accesul la energie, costurile acesteia, piața de capital și reglementările europene necesare dezvoltării industriei.

„Am vorbit și despre riscurile pe care inteligența artificială le poate genera. S-a discutat mult despre responsabilitate și despre modul în care ar trebui reglementat acest domeniu. Dacă, într-un lanț decizional în care sunt implicați mai mulți operatori de inteligență artificială, fără ca fiecare etapă să beneficieze de control uman, se produce un accident, trebuie să existe o responsabilitate clară.

Aici, discuția este foarte complicată: cum reglementezi domeniul astfel încât să garantezi siguranța, dar, în același timp, să nu întârzii o competiție economică ce se anunță foarte intensă?”

Nicușor Dan a subliniat că inteligența artificială poate crește eficiența companiilor, dar poate duce și la înlocuirea angajaților în anumite domenii, generând probleme sociale. El a avertizat și asupra riscului ca folosirea excesivă a inteligenței artificiale să afecteze educația.

„S-a discutat și despre impactul social al inteligenței artificiale, pe mai multe paliere. Evident, aceasta aduce competitivitate și eficiență companiilor. Pe de altă parte, într-un viitor nu foarte îndepărtat, vor exista domenii economice în care oamenii vor fi înlocuiți de inteligența artificială, iar acest lucru va ridica probleme sociale.

O altă temă a fost modul în care putem face ca educația să nu fie afectată de acest fenomen, având în vedere tentația de a folosi inteligența artificială pentru a obține direct rezultatul final. Elementul esențial în educație este însă capacitatea omului de a parcurge un proces cognitiv, cu etape și conexiuni, care conduce la un rezultat. Dacă ignorăm acest proces și apelăm direct la rezultatul oferit de inteligența artificială, la nivelul la care a ajuns astăzi, riscurile pentru calitatea educației pot fi foarte mari.

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Pe scurt, aceasta a fost discuția despre inteligența artificială, care va continua în mod intens la Consiliul European din februarie.”

Europa trebuie să participe la negocierile privind războiul din Ucraina

Nicușor Dan a afirmat că Europa trebuie să participe la negocierile privind războiul din Ucraina, dar discuțiile trebuie să se limiteze la conflict și la garanțiile de securitate pentru Ucraina, fără a aborda arhitectura de securitate europeană.

„A existat și o discuție mai generală despre securitate, legată, evident, de războiul din Ucraina și de negocierile recente.

Poziția noastră privind Marea Neagră vă este cunoscută, la fel și interesul de a o proteja prin toate mijloacele, atât militare și diplomatice, cât și prin schimbul de informații.

În ceea ce privește negocierile recente privind războiul din Ucraina, a existat, așa cum am spus, o discuție de principiu. Am stabilit că este util ca Europa să participe la aceste discuții. De asemenea, s-a convenit în unanimitate că ele nu trebuie să vizeze arhitectura de securitate a Europei, ci strict războiul din Ucraina, inclusiv garanțiile de securitate pentru perioada de după încheierea conflictului.

Au fost stabilite și persoanele care vor participa la aceste discuții din partea Uniunii Europene și a Coaliției de Voință. Dacă negocierile vor avea loc, deciziile vor fi luate ulterior în cadrul celor două structuri.”

După întâlnirea cu premierul Ungariei, Péter Magyar, Nicușor Dan a declarat că cele două țări au un potențial important de colaborare, însă relația bilaterală este afectată de probleme istorice și diplomatice nerezolvate.

„Am avut o întâlnire bilaterală cu prim-ministrul Ungariei, în cadrul căreia am recunoscut, într-un spirit foarte deschis, că relația dintre țările noastre are un potențial important. Am admis, de asemenea, că există probleme istorice și diplomatice în această relație, pe care sper că vom avea deschiderea să le discutăm în perioada imediat următoare.

Obiectivul este să depășim aceste tensiuni și aspecte nerezolvate, care afectează potențialul de colaborare dintre cele două țări, o colaborare care ar putea avea efecte economice foarte bune pentru ambele părți.”

Deoarece urmează să plece spre Cambodgia, unde va participa, în perioada 15-16 noiembrie, la cel de-al XX-lea Sommet al Francofoniei, organizat la Phnom Penh, șeful statului nu a mai răspuns întrebărilor jurnaliștilor.

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