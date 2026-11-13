Circulația pe Valea Oltului se reia mai devreme decât era prevăzut. Anunț pentru șoferi

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova (DRDP) a anunțat vineri, 13 noiembrie, că sectorul DN7 cuprins între Râmnicu Vâlcea și Râu Vadului, pe Valea Oltului, va fi redeschis circulației începând de luni, 16 noiembrie.

Foto: Cristian Pistol

„Lucrările de montare a plaselor de protecție și a barierelor de retenție au fost finalizate, astfel că nu mai este necesară prelungirea restricțiilor de circulație pentru acest obiectiv.

Lucrările rămase de executat, care presupun curățarea rigolelor și a șanțurilor, precum și îndepărtarea materialului rezultat, vor putea fi realizate fără instituirea unor restricții de tonaj pe sectorul de drum menționat.

Un aspect important este că lucrările de montare a plaselor de protecție și a barierelor de retenție au fost finalizate cu aproximativ 9 luni înainte de termenul prevăzut în contract.”

Sursa citată adaugă că investește în continuare în toate tipurile de lucrări necesare pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere și creșterea siguranței participanților la trafic.

„Intervențiile de protecție a versanților, consolidările, reparațiile și lucrările de întreținere sunt parte a eforturilor permanente de a asigura condiții cât mai bune și mai sigure de circulație pe drumurile naționale din administrare.”

Pe 10 septembrie, CNAIR anunța că restricțiile de circulație pe DN7 – Valea Oltului, pe sectorul cuprins între Călimănești-Căciulata și Câinenii Mari, au fost prelungite până la 15 noiembrie.

„În continuare, în intervalul 08:00 – 17:30, de luni până sâmbătă, este interzisă circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță și pentru protejarea participanților la trafic și a muncitorilor din șantier.”