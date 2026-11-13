O familie care caută un loc în care să se stabilească definitiv a cerut recomandări pe rețelele de socializare, iar răspunsurile au deschis o dezbatere despre calitatea vieții în orașele mici din România. Cristian, Râșnov, Cisnădie și Piatra-Neamț sunt doar câteva dintre localitățile apreciate de români.

Orașul Sibiu Foto: Pexels

Cei doi soți își doresc o casă cu teren, grădină, livadă și suficient spațiu pentru creșterea unor animale, dar fără să renunțe la accesul la școli, spitale și magazine. Preferința lor este pentru o localitate cu mai puțin de 20.000 de locuitori, aflată la aproximativ 20-30 de minute de un oraș mai mare.

Familia ia în calcul inclusiv Bucovina, unde soțul a locuit în trecut, însă vrea să descopere și alte regiuni ale țării înainte de a lua o decizie.

Sat din Bucovina Foto: arhivă, adevărul

O familie caută un loc în care să se stabilească definitiv în România

Postarea a fost publicată de o femeie care spune că vrea să alcătuiască o listă de orașe și localități din România pe care să le viziteze înainte de a decide unde se va stabili împreună cu familia.

Foto: captură reddit

Inițial, cei doi soți s-au orientat către Bucovina, datorită peisajelor și legăturilor de familie din regiune, însă femeia spune că este deschisă și altor variante.

„Pentru cei care locuiesc în orașe mici sau în comunități rurale, ce localități ați recomanda pentru creșterea unei familii?”, a întrebat aceasta.

Printre criteriile menționate se numără costul accesibil al vieții, peisajele frumoase, apropierea de natură, școlile bune, serviciile medicale și calitatea generală a vieții. Familia își dorește o locuință cu teren, într-o zonă liniștită, dar suficient de aproape de un oraș mai mare și de serviciile esențiale.

Femeia a precizat că vorbește engleză și învață limba română, soțul ei fiind român, iar copiii sunt bilingvi și au toți sub cinci ani.

„Ne-am dori un loc liniștit, unde să putem cumpăra o casă cu ceva teren, dar care să se afle totuși la o distanță rezonabilă de orașe mai mari și de serviciile esențiale”, a explicat autoarea postării.

Localitățile din apropierea Brașovului, printre cele mai apreciate

Zona Brașovului a adunat numeroase recomandări. Românii au indicat atât orașe mici, cât și localități aflate la distanță redusă de municipiu, unde o familie poate avea o gospodărie și se poate bucura de peisajele montane.

Printre localitățile menționate se numără Cristian, Codlea, Zărnești, Râșnov, Prejmer, Predeal, Feldioara și Săcele.

Cetatea Rășnov Foto: adevărul

O persoană care s-a mutat recent în Cristian, împreună cu familia, s-a declarat foarte mulțumiță de alegere. Aceasta a explicat că localitatea oferă un echilibru între viața liniștită și accesul la facilitățile din Brașov.

„Am un copil de șase ani și tocmai am cumpărat o casă în Cristian, o suburbie a Brașovului. Școlile sunt foarte bune, putem ajunge în oraș în 20 de minute și există suficiente terenuri. Ne place foarte mult aici”, a povestit aceasta.

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Și zona Sibiului a fost apreciată. Cisnădie, Rășinari și Avrig au apărut printre sugestii, iar un participant a recomandat inclusiv localitățile situate între Sibiu și Brașov.

Un internaut a explicat de ce Sibiul poate fi o alegere potrivită pentru cei care nu vor nici agitația unei metropole, nici izolarea unei așezări foarte mici.

„Sibiul este o alegere bună, deoarece nu este aglomerat, dar nici prea mic”, a scris acesta.

Piatra-Neamț, o „bijuterie ascunsă” după zece ani petrecuți în București

Recomandările nu s-au limitat la Transilvania. Piatra-Neamț a fost unul dintre orașele din Moldova care au atras atenția participanților la discuție.

Un internaut originar din această localitate a mărturisit că a ajuns să-i aprecieze calitățile abia după ce a locuit timp de zece ani în Capitală.

„După ce am locuit zece ani în București, mi-am dat seama că Piatra-Neamț este o adevărată bijuterie ascunsă”, a scris acesta.

Orașul Piatra Neamț Foto: arhivă, adevărul

O altă recomandare a vizat zona rurală din apropierea Oradiei. Un participant a apreciat combinația dintre prețurile accesibile, natură și dezvoltarea economică, menționând și apropierea de Munții Apuseni.

Pe lista localităților propuse au mai apărut Turda, Câmpina, Curtea de Argeș, Brad, Târgu-Neamț, Satu Mare, Bistrița și Horezu.

În cazul Turdei, un utilizator a amintit apropierea de Cluj-Napoca, orașul aflându-se la aproximativ 30 de kilometri distanță.

Sulina și alte localități de pe litoral, printre propuneri

Nici zona Dobrogei nu a lipsit din discuție. Pentru cei care preferă apropierea de mare, participanții au sugerat Sulina, Agigea, Ovidiu și Lumina.

Sulina a fost una dintre propunerile care au venit însă cu o rezervă importantă: izolarea localității. „Dacă îți dorești să fii aproape de mare, atunci Sulina, deși este un loc foarte mic și destul de izolat”, a comentat un participant.

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În comentarii au fost propuse și localități din Banat, dar și din apropierea unor mari centre urbane. Printre sugestii s-au numărat Ciugud, Sânmartin, Sântandrei, Șura Mică, Sânpetru, Săcălaz, Sânandrei, Remetea Mare, Giarmata, Recaș, Șag și Buziaș

„Orașele mici sunt degradate și sărace”. De ce au apărut și opinii critice

Nu toți participanții au fost convinși că orașele mici reprezintă cea mai bună alegere pentru o familie care vrea să se mute definitiv în România.

Un utilizator a atras atenția asupra problemelor de infrastructură și a oportunităților limitate din multe dintre aceste localități.

„De regulă, orașele mici din România sunt degradate și sărace. Majoritatea sunt orașe comuniste, cu blocuri de locuințe aflate într-o stare proastă”, a susținut acesta.

În opinia sa, o alternativă mai bună ar putea fi o localitate de la periferia unui oraș mare sau un sat din apropierea Sucevei, în cazul în care familia dorește să rămână în Bucovina.

După ce a primit numeroase sugestii, autoarea postării a clarificat că familia nu caută neapărat un oraș turistic sau unul foarte dezvoltat. Prioritatea este găsirea unei case mai vechi, cu teren suficient pentru o gospodărie și cu pomi fructiferi deja crescuți.

„Prefer să găsesc o casă mai veche, cu pomi fructiferi maturi, suficient spațiu pentru grădinărit și pentru creșterea unor animale”, a explicat femeia.