Sistemele Oerlikon nu au trecut testele. AUR cere Ministerului Apărării să explice ce nu a funcționat

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită Ministerului Apărării Naționale să clarifice motivele întârzierilor în programul de modernizare a sistemelor antiaeriene Oerlikon GDF 103 și să prezinte un calendar actualizat pentru livrarea echipamentelor contractate de Armata Română.

George Simion, Adrian Axinia, Petrișor Peiu, Gianina Șerban și Gheorghe Piperea Foto: Alexandru Dobre

„România a contractat sisteme antiaeriene în valoare de 328 de milioane de euro, dar primele echipamente care trebuiau livrate Armatei Române nu au trecut testele de recepție! Potrivit informațiilor apărute în presă, primele două sisteme Oerlikon GDF 103, în valoare de 166 de milioane de euro, aveau termen de livrare 15 aprilie 2026, însă recepția acestora a fost amânată din cauza neîndeplinirii cerințelor tehnice. Ministerul Apărării Naționale a emis o primă factură de penalități de 8,7 milioane de euro către Rheinmetall Landsysteme GmbH”, se arată într-un comunicat transmis de AUR, vineri, 13 noiembrie.

„Să explice public de ce au apărut aceste întârzieri”

Alianța pentru Unirea Românilor cere Guvernului Niculescu şi conducerii MApN „să explice public de ce au apărut aceste întârzieri, când vor fi livrate echipamentele şi cum vor fi recuperaţi banii datoraţi statului român”, se arată în comunicat.

Formațiunea subliniază că proiectul de modernizare vizează patru sisteme antiaeriene destinate Armatei Române și avertizează că simpla aplicare a penalităților contractuale nu rezolvă problema întârzierilor.

„România are nevoie de sisteme funcţionale, conforme cu cerinţele tehnice şi livrate la termenele asumate, nu doar de contracte semnate şi penalităţi calculate pe hârtie”, transmite AUR.

Partidul condus de George Simion solicită verificarea modului în care au fost evaluate riscurile înainte de atribuirea contractului și cere clarificări privind monitorizarea derulării acestuia.

„Autorităţile trebuie să explice ce mecanisme de control au funcţionat, unde au apărut deficienţele şi cine răspunde pentru eventualele erori administrative”, susțin reprezentanții formațiunii, care avertizează că „aceleaşi probleme nu trebuie repetate în viitoarele programe de înzestrare, inclusiv în achiziţiile realizate prin mecanismul european SAFE”.

„Penalităţile prevăzute în contracte trebuie recuperate efectiv, nu doar facturate”

AUR afirmă că, în contextul investițiilor semnificative alocate modernizării Armatei, fiecare program de achiziții trebuie urmărit până la recepția efectivă a echipamentelor.

„Întârzierile nu pot deveni o practică tolerată, iar penalităţile prevăzute în contracte trebuie recuperate efectiv, nu doar facturate”, se mai arată în comunicat.

În final, formațiunea cere Executivului și Ministerului Apărării să prezinte public stadiul programului Oerlikon GDF 103.

„Apărarea României nu se face cu promisiuni şi contracte de sute de milioane de euro, ci cu echipamente funcţionale, livrate la timp”, susține AUR, solicitând un calendar clar pentru finalizarea contractului și stabilirea responsabilităților pentru întârzierile constatate.