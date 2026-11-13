Examenul de Rezidențiat 2026 are loc duminică. Unde se desfășoară și la ce oră încep probele

Concursul național de intrare în Rezidențiat se desfășoară duminică, 15 noiembrie 2026, în centre universitare din țară. În București, examenul va fi organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și va avea loc la ROMEXPO, în pavilioanele B1 și B2. Candidații vor avea la dispoziție patru ore pentru rezolvarea subiectelor.

Concursul de Rezidențiat 2026 are loc duminică. Foto: Arhivă

Examenul este organizat de Ministerul Sănătății, prin intermediul universităților de medicină și farmacie, iar proba scrisă se va desfășura în intervalul 10:00–14:00.

Pentru candidații repartizați la Centrul Universitar București, locația de desfășurare a concursului este Centrul Expozițional ROMEXPO, în pavilioanele B1 și B2.

Tot duminică, la ora 11:30, în Pavilionul B2 de la ROMEXPO, va avea loc o conferință de presă dedicată examenului de Rezidențiat.

La eveniment sunt așteptați ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta Comisiei Centrale a Concursului de Intrare în Rezidențiat și a Colegiului Medicilor din România, precum și prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Din partea organizatorilor va participa și prof. univ. dr. Răzvan Hainăroșie, președintele Comisiei Locale a Concursului de Intrare în Rezidențiat pentru Centrul Universitar București.

Examenul de Rezidențiat reprezintă etapa prin care absolvenții facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie concurează pentru ocuparea locurilor și posturilor disponibile în sistemul de pregătire medicală.