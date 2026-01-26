search
Simbolul noii ordini internaționale: Marele proiect al stațiunii balneare de super-lux din Gaza

0
0
Publicat:

Miza este enormă: a fost propusă de Trump și susținută din nou de acesta la de acesta Davos. Totul a început pe 26 februarie anul trecut când, rețeaua sa socială, Trump a publicat un video https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114068387897265338  generat de AI și în care se prezintă viziunea sa asupra viitorului zonei Gaza.

FOTO Profimedia
FOTO Profimedia

Apoi, pe 31 august anul trecut, colegii de la Washington Post au publicat un document confidențial de 38 de pagini în care este descris cu lux de amănunte proiectul denumit GRAT Trust (Gaza Reconstruction, Econoimic Acceleration and Transformation Trust) și care prevede ca teritoriul palestinian să fie pus sub administrație americană pe o perioadă de cel puțin zece ani. 

Ideea centrală este că acolo se va construi o „Riviera a Orientului Mijlociu” și, pentru a elibera în mod convenabil terenul, cei 2 milioane de locuitori din Gaza vor fi încurajați să părăsească „voluntar” zona. Cei care acceptă vor prim 5000 de doalri în cash, un ajutor care să reprezinte valoarea plății chiriei timp de patru ani și costul hranei pentru un an de zile. Obiectivul final este de a transforma Gaza într-un centru turistic regional prin construcția de stațiuni balneară (cinci sau șase „orașe inteligente” alimentate cu ajutorul inteligenței artificiale), cu hoteluri de lux, automobile electrice și centre ultra-complexe pentru gestionarea și stocarea de date, investiție pentru care ar fi necesar ă o sumă rezonabilă de 100 de miliarde de dolari. Și se estimează că randamentul care va fi generat într-o perioadă de 4-10 ani va multiplica suma investită de cel puțin zece ori.  

Greu va fi, totuși, de a realiza deplasarea populației palestiniene nu numai către alte zone din interiorul provinciei ci și către alte destinații căci țările arabe vecine (Egipt sau Iordania) au comunicat că se opun ideii, așa că acum se caută noi soluții, una dintre ele fiind trimiterea palestinienilor în teritoriului denumit „Somaliland”, zonă a cărei statalitate este recunoscută doar de Israel și în revoltă militară deschisă împotriva Somaliei de care s-a declarat formal independentă în 1991 dar, până acum, nu a obținut recunoaștere din partea niciunei țări membre ONU. Firește, cu excepția de acum a Israelului care, printre alte beneficii, își poate instala acolo o bază militară de o colosală importanță strategică pentru controlul circulației maritime internaționale.

Și, acestea fiind spuse, ce se mai întâmplă cu proiectul imobiliar american pentru Gaza? Totul merge înainte și, la Davos, președintele Trump, în timp ce prezenta proiectul Consiliului său pentru Pace, a declarat: „în adâncul sufletului meu eu sunt un promotor imobiliar...și mi-am spus: „priviți locația asta pe malul mării, o bucată splendidă se pământ și s-ar putea să fie (tentant) pentru o mulțime de oameni...și voi avea mult succes în Gaza, va fi frumos de văzut”. Apoi, în cadrul unei prezentări PowerPoint, tot la Davos, Jared Kushner, ginerele lui Trump a spus că „în Orientul Mijlociu, orașe de acest gen, pentru două sau trei milioane de persoane, se construiesc în trei ani...și, dacă vrem asta, este posibil să construim în trei ani.”

FOTO IDF
FOTO IDF

Posibil? Desigur, dacă totul va merge conform planului în care Comitetul mondial pentru Pace va avea în Gaza un „înalt reprezentant”, funcție absolut onorantă care va reveni foarte experimentatului diplomat bulgar Nikolai Mladenov.  Nu a fost vorba niciodată (și nici nu s-ar putea concepe) ca diplomația românească de sub conducerea doamnei Țoiu să fi putut negocia un loc în această structură, tare păcat de locul pe care l-am avut odinioară în economia păcii în zonă...

Activitatea curentă va fi coordonată de un Comitet Național pentru Administrarea regiunii Gaza (NCAG) condus de Ali Shaath (fost ministru adjunct al transporturilor în cadrul Autorității Palestiniene), o structură formată din tehnocrați palestinieni non-partizani și care va funcționa pe durata perioadei de tranziție. Adică până în momentul în care, teoretic, normal și extrem de logic, totul va fi predat unei noi administrații palestiniene.

Aici este punctul nevralgic. Situația din zonă se va calma într-atât încât proiectul transferului definitiv de putere către palestinieni să devină o realitate? Sigur că proiectul rezidențial și Noua zonă Gaza vor fi înconjurate, cum vedeți pe hartă, de o zonă de securitate care să-i liniștească pe israelieni, dar asta va fi suficient pentru partidele radicale care doreau anexarea completă și necondiționată a Gazei și Cisiordaniei?

De natura răspunsului depinde nu numai credibilitatea Consiliului pentru Pace, ci a întregii zone și ar putea deveni un simbol pentru noua ordine internațională anunțată la Davos și care, evident, a pornit cam împiedicat.

Opinii

