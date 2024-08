Se pare că PSD și PNL au bătut palma: Ciucă președinte, Ciolacu premier

Asistăm la promisiuni din partea PNL pentru o guvernare de dreapta, dacă intră Ciucă în turul al doilea la prezidenţiale. Aici este buba. Nu se știe daca Ciucă intră în turul al doilea.

Alexandru Muraru, presedintele PNL Iaşi, explică clar de ce.

„Primarii noştri, colegii din PNL şi activul de partid trebuie să înţeleagă că prezenţa la guvernare este condiţionată de câteva lucruri. Trebuie să obţinem un scor de 22-25 la sută la parlamentare, iar în al doilea rând să avem un candidat în turul doi la prezidenţiale, pentru că parlamentarele vor fi între cele două tururi de la prezidenţiale”.

Ciucă nu stă deloc bine în sondajele pentru prezidenţiale şi nu este convins că va intra în turul al doilea pentru prezidenţiale, de aceea face curte electoratului de dreapta să-l voteze pe el: „Am deschis dialogul pentru o astfel de punere laolaltă a forţelor politice de dreapta”. „Putem să discutăm pentru un proiect politic care să vizeze o linie de abordare comună pentru tot ceea ce înseamnă campania electorală prezidenţiale şi parlamentare”. Minte, nu a deschis niciun dialog, fapt confirmat de Elena Lasconi. N-a sunat-o Ciucă şi nu a iniţiat nicio conversaţie despre o guvernare de dreapta. Vrăjeli!

Rareş Bogdan cântă şi el aceeaşi „melodie”, dictată de la conducerea PNL: „Până acum, stânga doar a împărțit sărăcia sau ceea ce a adunat dreapta. Noi avem o agendă pe care o punem pe masă. Suntem convinși că forțele de dreaptă o vor îmbrățișa, fie că vorbim despre REPER-ul domnului Cioloș, fie că vorbim despre USR-ul doamnei Lasconi și a domnului Drulă, fie că vorbim despre PMP sau Forța Dreptei”.

Care este planul PSD-PNL pentru alegerile din noiembrie-decembrie

Să guverneze împreună încă patru ani. Iată planul pentru atingerea acestui obiectiv.

Pasul 1. Ciucă şi Ciolacu să intre în turul al doilea la prezidenţiale. În felul acesta îşi maximizează scorurile la alegerile parlamentare din 1 decembrie. E foarte posibilă îndeplinirea acestui pas 1, pentru că nu au contracandidaţi credibili. Geoana joacă cartea independentului, fără un partid în spate care, măcar, să ducă membri în birourile secţiilor de votare. Iar trecutul său politic este deja inventariat de presă, şi va fi şi mai clar evidenţiat după ce îşi anunţă candidatura. În afara relaţiilor externe, Geoana nu are nimic relevant la activ în politica internă.

Elena Lasconi este nou intrată în politică, nu are experienţa activităţilor la nivel înalt în statul român. La europarlamentare ADU, Alianţa Dreapta Unită, a obţinut abia 8,71% din voturi, şi în cel mai bun caz va obţine 10% la prezidenţiale.

Rămâne George Simion, cu 15% la europarlamentare. Din păcate pentru el, face gafe după gafe, începând cu locuinţe de 34.000 euro pentru tot poporul. Fără să spună cum face acest lucru. George Simion se va „canibaliza” cu Diana Șoșoaca, îşi vor împărţi voturile extremiştilor şi populiştilor.

Aşa că este foarte verosimilă intrarea în turul al doilea a celor doi candidaţi, Ciucă şi Ciolacu, chiar dacă, la nevoie, PSD va „pune umărul” pentru intrarea lui Ciucă în turul al doilea. Un candiat, altul decât Ciucă, în turul al doilea, strică socotelile PSD.

Pasul 2. Alegerile parlamentare. Este aproape sigură o majoritate parlamentară PSD-PNL, după scorurile de la europarlamentare. Intrarea lui Ciucă şi Ciolacu în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale le va aduce mai multe voturi la parlamentare, mizând pe bazinul electoral imens format din bugetari şi pensionari, speciali sau nu. Clientela politică a celor două partide va acţiona umăr la umăr să aducă susţinătorii lor la vot, cu promisiuni de genul creşterea salariilor şi pensiilor, cu bani şi funcţii grase oferite primarilor şi eşaloanelor superioare din conducerea statului.

Pasul 3. Împărţirea funcţiilor de preşedinte şi premier. Înţelegerea, care pare că deja este făcută, Ciucă preşedinte şi Ciolacu premier. Pare paradoxal, pentru că PSD îşi doreşte mult funcţia de preşedinte pe care n-a mai avut-o de la Iliescu încoace. Ciolacu vrea funcţia de premier în continuare, cu care s-a obişnuit, şi din care controlează banii ţării, în folosul clientei celor două partide. Cu o majoritate parlamentară care face ce zice premierul, cu OUG-uri date de guvern, cu fondul de rezervă al premierului, Ciolacu taie şi spânzură resursele bugetare ale ţării. Dacă reuşeşte să încaseze mai mulţi bani la buget, spaţiul sau de manevră creşte considerabil.

Ciolacu nu are datele necesare funcţiei de preşedinte, în mare parte statică. N-ar avea la mână puterea financiară concretă pe care o are premierul, nu ştie limbi străine, nu are conexiunile externe necesare. Ar trebui să învețe și sărespecte protocolul diplomatic, lucru care nu-i place. Ar fi izolat şi dispreţuit în cercurile de conducere ale UE şi NATO. Este şi motivul pentru care la summitul NATO din America din iulie, Iohannis l-a luat pe Ciucă să-l prezinte şefilor NATO.

Ciucă a mai fost premier, dar nu ştie să jongleze cu subteranele politicii româneşti, să negocieze, să păcălească pe unii şi pe alţii că le va da nu le va lua. Mai expert în meseria asta e Ciolacu, care vine de la covrigărie, nu de la armată.

Problema este la PSD, cum îi lămurește pe membri și simpatizanți să-l voteze și pe Ciucă, să câștige el turul al doilea. Deși s-a încetățenit cutuma că în turul al doilea câștigă dreapta. Argumentul va fi ca întotdeauna, banii. Vreți bani de la buget pentru diverse afaceri, atunci faceți cum vă spun eu. Și când e vorba de bani, se ajunge repede la o înțelegere cu activul de partid.

Există şi o latură bună a acestei împărţeli

Anume, dacă Ciolacu înţelege, poate şi vrea să treacă după alegeri la reducerea cheltuielilor de funcţionare a statului. S-a exprimat de multe ori despre bugetarii care vin la serviciu să joace solitaire toată ziua, la necesitatea criteriilor de performanţă în salarizarea bugetarilor, la faptul că în educaţie banii se duc ca apa în nisip.

Eliberat de constrângerea alegerilor, Ciolacu ar putea trece la măsuri dure, cerute şi de CE, cu riscul de a-şi pune în cap bugetarii şi sindicatele. Va fi capabil de o astfel de performanţă? Nu prea are ce face altceva, CE nu ne mai dă bani europeni, există riscul să nu ne mai putem împrumuta, să intrăm în colapsul din 2010. Nu cred că eventualul preşedinte Ciucă s-ar opune la astfel de măsuri dure de reducere a cheltuielilor statului.

România are şanse mari în faţă, devine pilonul principal al NATO şi Americii în Europa de Sud-Est, în locul Turciei care este instabilă și joacă pe două planuri, NATO şi Rusia. Ca principal vecin şi partener de tranzit pentru Ucraina, ca principal partenere la reconstrucția Ucrainei, ca eventual protector al Republicii Moldova în cazul în care Putin câștigă războiul cu Ucraina.

Condiţiile fiscale sunt mai bune în România decât în alte ţări, ceea ce atrage investitorii, bucuroşi şi de infrastructura rutieră care prinde tot mai clar consistenţă.

Rămâne ca Ciolacu să înţeleagă realităţile europene şi mondiale şi să acţioneze în consecinţă ca premier. Să reducă drastic numărul ministerelor, al ordonatorilor de credit, al instituţiilor şi al bugetarilor.

Dacă nu înţelege, nu vrea sau nu poate să facă toate aceste lucruri strict necesare, situaţia economică, financiară şi bugetară a României îi va exploda în faţă.