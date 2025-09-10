Scriitori bucureșteni din toate generațiile, sărbătoresc ziua orașului la Palatul Suțu, din București.

Palatul Suțu (MMB) dedică anul acesta Bucureștiului mai multe evenimente, între care o întâlnire cu scriitori bucureșteni de top, care vor citi și vorbi despre oraș.

Evenimentul, înscris în Zilele Bucureștiului, va avea loc pe 20 septembrie, la ora 18, la Palatul Suțu (MMB), bulevardul IC Brătianu nr.2, București.

Literatura Bucureștiului, inepuizabilă și iubită, ajunge la public printr-o seară de lecturi și dialoguri, despre oraș.

Participă: Doina Ruști, Dinu Flămând, Adrian Majuru, Roxana Dumitrache, Andrei Novac, Ana Iorga, Cătălin D. Constantin, Iren Mate, Peter Demeny, Dan Pleșa, Petre Nechita.

Literatură de referință, pagini inedite, scriitori din toate generațiile și lecturi de autor.

Moderează Raoul Alexis Ipate, actor la Teatrul Elisabeta, care va susține și un moment Caragiale.

Evenimentul este organizat de Muzeul Municipiului București, cu sprijinul Primăriei Capitalei, în parteneriat cu grupul și revista Ficțiunea

Doina RUȘTI

Prozatoare, autoarea romanelor Fantoma din moară (2008) și Lizoanca la 11 ani (2009), este cunoscută mai ales prin trilogia fanariotă (Homeric, 2019, Mâța Vinerii, 2017 și Manuscrisul fanariot, 2015). Romane recente: Zavaidoc în anul iubirii (2024), Ferenike și Sălbatica (2025). În jur de 40 dintre scrierile ei au fost traduse în 17 limbi. Are titlul academic de profesor univ. dr., cu specializarea în istoria culturii și civilizației universale pentru film. Premii: Premiul pt. Proză al Uniunii Scriitorilor /2008 și Premiul Ion Creangă, al Academiei Române/2009. https://doinarusti.ro

Dinu FLĂMÂND

Poet remarcabil, traducător, jurnalist la Radio France și diplomat, este autorul unui număr impresionant de cărți, traduse în numeroase limbi. Biopoeme este volumul său antologic, cuprinzând partea cea mai însemnată a creației sale (respectiv perioada 1970-2010). Este un volum prefațat de Eugen Negrici, apărut în prestigioasa colectie 101 Poeme, a Academiei Române (2010).

Adrian MAJURU

Istoric, antropolog și jurnalist , Adrian Majuru s-a făcut cunoscut printr-o serie de cărții și studii despre vechiul București: Bucureștiul albanez(2002), Bucureștii mahalalelor sau periferia ca mod de existență (2003), Bucureștiul subteran. Cerșetorie, delincventă, vagabondaj (2005), Copilăria la români. 1850-1950 (2006), București. Povestea unei geografii umane(2007) Cum se distrau românii odinioară (2011) s.a. De asemenea, este și prozator. Cea mai recentă carte a sa este un roman, intitulat Hoțul din Curtea Miracolelor (2023), care a primit Premiul Ficțiunea pentru cel mai bun personaj.

Roxana DUMITRACHE

Doctor în științe politice (1987, București), absolventă a London School of Economics and Political Science și a Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, a coordonat cercetări de teren dedicate dimensiunii de gen în clivajele religioase și a modului în care segregarea socială se reflectă în arhitectura orașelor din Albania și Kosovo. Scrie constant pe teme legate de egalitatea de gen, discriminare, educație și violență împotriva femeilor. Debutul editorial în proză s-a produs în 2019, cu volumul Papa Nicolau și alte povestiri foarte, foarte scurte, care a câștigat premiul de debut Polirom. Publică proză scurtă și studii academice, colaborând cu publicații de profil. Are în lucru un roman.

Andrei NOVAC

Născut la 1 iulie 1983, în Târgu-Jiu, cu studii de istorie și un doctorat în filologie (Universitatea de Vest din Timișoara), Andrei este lector universitar, directorul Centrului Național al Cărții din cadrul Institutului Cultural Român. Poet, membru al Uniunii Scriitorilor din România, a publicat opt volume de poezie și monografia Valentin Tașcu, solitarul promoției ’70. Volumul Regula timidității a fost nominalizat la Premiul "Mihai Eminescu", acordat de Academia Română, 2018. A mai fost recompensat cu Premiul "Mircea Ciobanu", acordat de Uniunea Scriitorilor din România; Premiul revistei "Convorbiri literare" (2019); Premiul Special, acordat de Filiala Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România (2019) ș.a.

ANA IORGA

Prezentatoare de televiziune (Antena 3 CNN) și lingvist la Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”. Doctor în filologie la Universitatea din București. Pe lângă emisiuni, documentare de referință (Mica Românie Mare, Împăcaţi cu păcatul) și studii științifice, a semnat (coautor) cărţile Mesele de odinioară și Marea Unire pentru cei mici, Cartea curajului și a candorii.

Cătălin D. CONSTANTIN

Conferențiar la Facultatea de Litere a Universității din București, specializat în antropologie și studii culturale, Cătălin a publicat și editat numeroase studii și cărți, printre care World Heritage Sites in Romania (2013), Orase in rezumat. Piețe din Europa si istoriile lor(2017), Viata de zi cu zi in documente vechi de familie (2023), Ferestre din Bucuresti si povestile lor, Delta Dunarii / The Danube Deltaetc. Colaborează cu numeroase publicații, printre care Revista de Antropologie Urbană.

Iren MATE

Iren Mate este pseudonimul literar al lui Iren Arsene, director al editurii Curtea Veche. Inițiatoarea mai multor colecții editoriale de top, printre altele editoarea unor nume literare importante (Orhan Pamuk, Mihail Șiskin, Sally Rooney etc. ), coordonează în mod constant proiecte culturale de reputație. A debutat cu proză în 2019 ,Es mal pas, un roman în registru confesiv.

Péter Demény

Poet, prozator, traducător, blogger. Doctor în studii filologice (secția maghiară-română a Facultății de Litere a Universității Babeș–Bolyai), precupat de poezia lui Zsófia Balla (care a fost și subiectul tezei doctorale. A fost redactor la Editura Kriterion, apoi, publicist comentator la cotidianul Krónika și la săptămânalul Erdélyi Riport. Mai târziu, a devenit redactor la revista literară Látó. În prezent, este redactor-șef la revista off-și online Matca Literară din București. Volume apărute în românește: Ghidul ipocriților(eseuri – Cartea Românească, 2013), Splendidul mistreț (roman – Curtea Veche Publishing, 2020), Vârtej în reluare (roman, idem, 2023), Scrisoare din savană (poeme – Cartier, 2024).

Dan PLEȘA

Editor, scriitor și jurnalist cultural. A absolvit Academia de Teatru și Film – specializarea scenaristică și critică de film. A activat în presă și peste zece ani la o casă de discuri ca producător. Se numără printre fondatorii editurii Vellant. A publicat poezie în diverse periodice și în volumele: Marfă – (antologie de grup) 1996 (împreună cu Bogdan O Popescu, Dan Mircea Cipariu, Sorin Gherguț și Florin Dumitrescu), Marfă reîncărcată (antologie de grup) 2011 (împreună cu Bogdan O Popescu, Dan Mircea Cipariu, Sorin Gherguț și Florin Dumitrescu). Proză scurtă publicată în antologiile Prima dată și Cum iubim, și în volumul de autor Povești de dragoste și neputință - Editura Vellant 2019. În 2023, tot la Editura Vellant a publicat primul lui roman: Miere neagră, roman nominalizat la premiul Ficțiunea cel mai bun personaj, și câștigător al premiului Cartea de proză scurtă a anului 2023 Agenția de carte.

Petre NECHITA

Jurnalist, reporter de televiziune și prozator, a debutat cu romanul Tata știe mai bine!(2021), urmat de un al doilea roman Fir-ar ea de vineri!(2022). De asemenea, publică proză scurtă în periodice si antologii. Cea mai recentă povestire a sa a apărut în volumul colectiv Femei, bărbați și faptele lor (2023)

Raoul Alexis IPATE

Actor la Teatrul Elisabeta, din București, și-a căpătat aprecierea și popularitatea, în special prin roluri de comedie. Implicat în numeroase proiecte culturale, este nelipsit de la evenimentele de top din București.