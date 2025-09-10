search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Scriitori bucureșteni

0
0
Publicat:

Scriitori bucureșteni din toate generațiile, sărbătoresc ziua orașului la Palatul Suțu, din București.

Afiș
Afiș

Palatul Suțu (MMB) dedică anul acesta Bucureștiului mai multe evenimente, între care o întâlnire cu scriitori bucureșteni de top, care vor citi și vorbi despre oraș.

Evenimentul, înscris în Zilele Bucureștiului, va avea loc pe 20 septembrie, la ora 18, la Palatul Suțu (MMB), bulevardul IC Brătianu nr.2, București.

Literatura Bucureștiului, inepuizabilă și iubită, ajunge la public printr-o seară de lecturi și dialoguri, despre oraș.

Participă: Doina Ruști, Dinu Flămând, Adrian Majuru, Roxana Dumitrache, Andrei Novac, Ana Iorga, Cătălin D. Constantin, Iren Mate, Peter Demeny, Dan Pleșa, Petre Nechita.

Literatură de referință, pagini inedite, scriitori din toate generațiile și lecturi de autor.

Moderează Raoul Alexis Ipate, actor la Teatrul Elisabeta, care va susține și un moment Caragiale. 

Evenimentul este organizat de Muzeul Municipiului București, cu sprijinul Primăriei Capitalei,  în parteneriat cu grupul și revista Ficțiunea

Doina RUȘTI

Prozatoare, autoarea romanelor Fantoma din moară (2008) și Lizoanca la 11 ani (2009),  este cunoscută mai ales prin trilogia fanariotă (Homeric, 2019, Mâța Vinerii, 2017 și Manuscrisul fanariot, 2015). Romane recente:  Zavaidoc în anul iubirii (2024),  Ferenike și Sălbatica (2025). În jur de 40 dintre scrierile ei au fost traduse în 17 limbi. Are titlul academic de profesor univ. dr., cu specializarea în istoria culturii și civilizației universale pentru film. Premii: Premiul pt. Proză al Uniunii Scriitorilor /2008 și Premiul Ion Creangă, al Academiei Române/2009. https://doinarusti.ro

Dinu FLĂMÂND

Poet remarcabil, traducător, jurnalist la Radio France și diplomat, este autorul unui număr impresionant de cărți, traduse în numeroase limbi. Biopoeme este volumul său antologic, cuprinzând partea cea mai însemnată a creației sale (respectiv perioada 1970-2010). Este un volum prefațat de Eugen Negrici, apărut în prestigioasa colectie 101 Poeme, a Academiei Române (2010).

Adrian MAJURU

Istoric, antropolog și jurnalist , Adrian Majuru s-a făcut cunoscut printr-o serie de cărții și studii despre vechiul București: Bucureștiul albanez(2002), Bucureștii mahalalelor sau periferia ca mod de existență (2003), Bucureștiul subteran. Cerșetorie, delincventă, vagabondaj (2005), Copilăria la români. 1850-1950 (2006), București. Povestea unei geografii umane(2007) Cum se distrau românii odinioară (2011) s.a. De asemenea, este și prozator. Cea mai recentă carte a sa este un roman, intitulat Hoțul din Curtea Miracolelor (2023), care a primit Premiul Ficțiunea pentru cel mai bun personaj.

Roxana DUMITRACHE

Doctor în științe politice (1987, București), absolventă a London School of Economics and Political Science și a Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, a coordonat cercetări de teren dedicate dimensiunii de gen în clivajele religioase și a modului în care segregarea socială se reflectă în arhitectura orașelor din Albania și Kosovo. Scrie constant pe teme legate de egalitatea de gen, discriminare, educație și violență împotriva femeilor. Debutul editorial în proză s-a produs în 2019, cu volumul Papa Nicolau și alte povestiri foarte, foarte scurte, care a câștigat premiul de debut Polirom. Publică proză scurtă și studii academice, colaborând cu publicații de profil. Are în lucru un roman.

Andrei NOVAC

Născut la 1 iulie 1983, în Târgu-Jiu, cu studii de istorie și un doctorat în filologie (Universitatea de Vest din Timișoara), Andrei este lector universitar, directorul Centrului Național al Cărții din cadrul Institutului Cultural Român. Poet, membru al Uniunii Scriitorilor din România, a publicat opt volume de poezie și monografia Valentin Tașcu, solitarul promoției ’70. Volumul Regula timidității a fost nominalizat la Premiul "Mihai Eminescu", acordat de Academia Română, 2018. A mai fost recompensat cu Premiul "Mircea Ciobanu", acordat de Uniunea Scriitorilor din România; Premiul revistei "Convorbiri literare" (2019); Premiul Special, acordat de Filiala Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România (2019) ș.a.

ANA IORGA 

Prezentatoare de televiziune (Antena 3 CNN) și lingvist la Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”. Doctor în filologie la Universitatea din București. Pe lângă emisiuni, documentare de referință (Mica Românie Mare, Împăcaţi cu păcatul) și studii științifice, a semnat (coautor) cărţile Mesele de odinioară și Marea Unire pentru cei miciCartea curajului și a candorii.

Cătălin D. CONSTANTIN

Conferențiar la Facultatea de Litere a Universității din București, specializat în antropologie și studii culturale, Cătălin a publicat și editat numeroase studii și cărți, printre care World Heritage Sites in Romania (2013), Orase in rezumat. Piețe din Europa si istoriile lor(2017), Viata de zi cu zi in documente vechi de familie (2023), Ferestre din Bucuresti si povestile lorDelta Dunarii / The Danube Deltaetc. Colaborează cu numeroase publicații, printre care Revista de Antropologie Urbană.

Iren MATE

Iren Mate este pseudonimul literar al lui Iren Arsene, director al editurii Curtea Veche. Inițiatoarea mai multor colecții editoriale de top, printre altele editoarea unor nume literare importante (Orhan Pamuk, Mihail Șiskin, Sally Rooney etc. ), coordonează în mod constant proiecte culturale de reputație. A debutat cu proză în 2019 ,Es mal pas, un roman în registru confesiv.

Péter Demény

Poet, prozator, traducător, blogger. Doctor în studii filologice (secția maghiară-română a Facultății de Litere a Universității Babeș–Bolyai), precupat de poezia lui Zsófia Balla (care a fost și subiectul tezei doctorale. A fost redactor la Editura Kriterion, apoi, publicist comentator la cotidianul Krónika și la săptămânalul Erdélyi Riport. Mai târziu, a devenit redactor la revista literară Látó. În prezent, este redactor-șef la revista off-și online Matca Literară din București. Volume apărute în românește: Ghidul ipocriților(eseuri – Cartea Românească, 2013), Splendidul mistreț (roman – Curtea Veche Publishing, 2020), Vârtej în reluare (roman, idem, 2023), Scrisoare din savană (poeme – Cartier, 2024).

Dan PLEȘA

Editor, scriitor și jurnalist cultural. A absolvit Academia de Teatru și Film – specializarea scenaristică și critică de film. A activat în presă și peste zece ani la o casă de discuri ca producător. Se numără printre fondatorii editurii Vellant. A publicat poezie în diverse periodice și în volumele: Marfă – (antologie de grup) 1996 (împreună cu Bogdan O Popescu, Dan Mircea Cipariu, Sorin Gherguț și Florin Dumitrescu), Marfă reîncărcată (antologie de grup) 2011 (împreună cu Bogdan O Popescu, Dan Mircea Cipariu, Sorin Gherguț și Florin Dumitrescu). Proză scurtă publicată în antologiile Prima dată și Cum iubim, și în volumul de autor Povești de dragoste și neputință - Editura Vellant 2019. În 2023, tot la Editura Vellant a publicat primul lui roman: Miere neagră, roman nominalizat la premiul Ficțiunea cel mai bun personaj, și câștigător al premiului Cartea de proză scurtă a anului 2023 Agenția de carte.

Petre NECHITA

Jurnalist, reporter de televiziune și prozator, a debutat cu romanul Tata știe mai bine!(2021), urmat de un al doilea roman Fir-ar ea de vineri!(2022). De asemenea, publică proză scurtă în periodice si antologii. Cea mai recentă povestire a sa a apărut în volumul colectiv Femei, bărbați și faptele lor (2023)

Raoul Alexis IPATE

Actor la Teatrul Elisabeta, din București, și-a căpătat aprecierea și popularitatea, în special prin roluri de comedie. Implicat în numeroase proiecte culturale, este nelipsit de la evenimentele de top din București.

Opinii

Mai multe de la Doina Ruști

Video Dispărute în timpul vieții mele (2). Ziarele
Opinii
Video Dispărute în timpul vieții mele (1). Perdeaua neagră
Opinii
De ziua lui Eminescu
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
digi24.ro
image
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori
stirileprotv.ro
image
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
gandul.ro
image
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
mediafax.ro
image
Cum a produs fiul lui Călin Georgescu un milion de lei în anul în care tatăl său a fost la un pas să ajungă președinte. Afacerea din Herăstrău
fanatik.ro
image
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
gsp.ro
image
"Eu am făcut tot ce a fost posibil!" Anunțul lui Mircea Lucescu, în miez de noapte
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
observatornews.ro
image
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Ajutor pentru facturi la energie: cum completezi corect cererea pentru tichete
playtech.ro
image
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00. Noroc, prosperitate și oportunități pentru ele în această toamnă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali nu s-a abținut, după Cipru - România 2-2
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
Incendiu puternic la Grădina Zoologică din București! Pompierii intervin cu 11 autospeciale
kanald.ro
image
Bolojan: Trebuie să creștem vârsta de pensionare, altfel...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Bani mai puțini pentru pensionari în septembrie. Cine va primi ajutor
mediaflux.ro
image
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
gsp.ro
image
Apple lansează iPhone 17: Ce e nou și cât costă noile telefoane?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi
click.ro
image
Dezvăluiri din școli. Cât câștigă și cât muncesc, de fapt, profesorii? De ce fug tinerii de catedră?
click.ro
image
Dan Negru, spaima primarilor. Nu iartă nimic: „I-am convins să refacă trotuarele”. Teatrul de Vară din Mamaia intră în reparații, tot de gura lui!
click.ro
Prințul Harry, Prințul William foto GettyImages jpg
În sfârșit, Prințul Harry a vorbit despre relația sa provocatoare cu fratele William. Sunt certați de ani de zile
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
Calendar 10 septembrie: 1898 Împărăteasa Elisabeta a Austriei (Sissi) a fost înjunghiată mortal, la Geneva, de anarhistul italian Luigi Lucheni jpeg
Calendar 10 septembrie: 1898 - Împărăteasa Elisabeta a Austriei (Sissi) a fost înjunghiată mortal, la Geneva, de anarhistul italian Luigi Lucheni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume: „Este adevărat sau este doar imaginația mea?”
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi

OK! Magazine

image
Prințul William a dat cel mai bun răspuns când a fost întrebat dacă fiul Louis este „puțin cam dificil”. Are șapte ani

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Simptome de la nivelul pielii care pot semnala cancerul de pancreas