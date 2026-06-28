Rusia se reînarmează: următoarea țintă ar putea fi NATO

Adevărata provocare pentru NATO nu este Rusia de astăzi, ci armata pe care Kremlinul o construiește pentru următorul război

Războiul din Ucraina, intrat acum în al cincilea an, a ajuns la un nou moment critic. Forțele ruse înregistrează dificultăți vizibile pe câmpul de luptă, iar strategia Kievului de a transforma conflictul într-un război de uzură costisitor pentru Moscova pare să dea roade. Totuși, viitorul securității europene nu se va decide doar pe frontul ucrainean. Chiar și învinsă, Rusia va rămâne, pentru anii următori, principala amenințare la adresa continentului. În ciuda unei economii stagnante, a unei demografii precare și a unui regim autoritar tot mai rigid, Moscova deține capacitatea – și voința – de a submina arhitectura de securitate europeană. De ce? Iata cateva argumente:

1. Ambiție strategică neschimbată

Rusia nu a renunțat la viziunea sa imperialistă. Moscova consideră slăbirea NATO și revizuirea ordinii de securitate din Europa ca obiective strategice pe termen lung. Indiferent de rezultatul din Ucraina, Kremlinul va continua să vadă continentul ca pe o zonă de confruntare.

2. Reconstituire militară accelerată

Analiștii estimează că Rusia își va reconstrui capacitatea militară suficient de puternică pentru a amenința din nou NATO în doar 5 până la 7 ani – un interval extrem de scurt în planificarea apărării. Armata rusă va ieși din război mai mare numeric decât a intrat (de la 850.000 la 1,3 milioane de militari activi), cu mai multe drone, unități de lovituri de precizie și formațiuni de infanterie.

3. Economie orientată spre război

Chiar și cu o economie stagnantă și demografie dezastruoasă, Rusia menține cheltuielile militare ca prioritate absolută. Producția de armament a crescut semnificativ, susținută de importuri din Coreea de Nord, Iran și China. Moscova extrage mii de vehicule din depozite, recondiționează echipamente vechi și produce tancuri moderne (T-90M) într-un ritm accelerat.

4. Adaptare și modernizare

Armata rusă învață din greșeli. A creat Forțe de Sisteme Fără Pilot, a integrat masiv dronele pe câmpul de luptă și prioritizează cantitatea combinată cu lovituri de precizie. Viitoarea armată rusă va fi proiectată pentru un război de uzură prelungit, cu accent pe artilerie, drone și infanterie numeroasă.

5. Vulnerabilitățile Europei

Rusia exploatează diviziunile din interiorul NATO și UE, incertitudinea privind angajamentul american și dependențele energetice sau economice ale unor state. Poate acționa hibrid – prin amenințări nucleare, atacuri cibernetice, operațiuni de influență sau presiuni la frontiere – mult înainte de a fi capabilă de o ofensivă convențională majoră.Chiar dacă performanța Rusiei în Ucraina a fost slabă și dezamăgitoare, acest lucru nu trebuie să ne adoarmă vigilența

Armata rusă, deși slăbită calitativ, se transformă într-o forță adaptată la realitățile războiului modern. Moscova va căuta să-și recapete capacitatea de a executa manevre ofensive la scară largă, ceea ce ar pune o presiune enormă pe flancul estic/frontul estic al NATO.

Reconstituirea militară rusă nu este o chestiune de „dacă”, ci de „când”. Planificatorii militari occidentali și analiștii sunt împărțiți: unii avertizează că Rusia ar putea relua agresiunea la scurt timp după încheierea ostilităților din Ucraina, alții estimează că va dura ani buni până la refacerea unei forțe militare serios degradate. Imaginea unei armate epuizate, incapabile să avanseze semnificativ în Ucraina, a creat o falsă senzație de securitate în unele capitale europene. Tendințele actuale indică însă un scenariu mai îngrijorător: Rusia își va reconstitui armata suficient de rapid pentru a reprezenta o amenințare majoră – mai repede decât anticipau majoritatea analiștilor în 2022. Procesul ar putea dura între cinci și șapte ani pentru o capacitate ofensivă semnificativă, dar Moscova ar putea recurge la acțiuni limitate, de intimidare sau hibride, împotriva membrilor NATO sau a Ucrainei chiar mai devreme. Prin standardele planificării apărării, un astfel de interval este alarmant de scurt.

O armată în tranziție: cantitate peste calitate

Armata rusă se află într-o stare de tranziție profundă. Va ieși din război cu un picior în trecut și unul în viitor: mai numeroasă, dar cu probleme cronice de calitate a comandamentului și a personalului. Potrivit estimărilor, Rusia a pierdut cel puțin 400.000 de soldați uciși (rapoarte britanice vorbesc chiar de aproape 500.000), plus 600.000-800.000 de răniți grav. Cu toate acestea, efectivele active au crescut de la aproximativ 850.000 înainte de invazie la 1,3 milioane în prezent. Multe unități s-au extins, au integrat drone, recunoaștere și război electronic, iar Rusia a creat chiar Forțele de Sisteme Fără Pilot, inspirate de modelul ucrainean.

Pierderile de material au fost, de asemenea, masive: peste 14.000 de vehicule blindate, 2.100 de piese de artilerie și pierderi importante la sistemele de apărare antiaeriană. Totuși, prin extragerea masivă din stocuri, recondiționări și producție accelerată (susținută și de Coreea de Nord), Rusia a reușit să mențină sau chiar să mărească ușor numărul de vehicule blindate. Producția anuală de tancuri T-90M depășește 200 de unități, ceea ce înseamnă că, în șapte-opt ani, jumătate din flota de tancuri ar putea fi modernizată. Viitoarea armată rusă nu va fi o copie a celei din 2022. Ea va fi reproiectată pentru un război de uzură prelungit: mai multă infanterie, artilerie tradițională masivă, formațiuni numeroase de drone și accent pe lovituri de precizie la distanță. Va combina recruți, contractuali și rezerviști mobilizați parțial.

Lecțiile greșit învățate și provocările viitoare

Generalul Valeri Gherasimov și generația sa de lideri au tras concluzia că armata nu era „suficient de sovietică” – adică nu avea destule trupe, rezerve și formațiuni grele pentru un război de atritie. Au inversat unele reforme anterioare, cu rezultate mixte. Pe măsură ce ofițerii cu experiență reală de luptă din Ucraina vor urca în ierarhie, doctrina rusă se va putea schimba din nou.Pentru NATO, riscul major nu vine doar din reconstrucția numerică, ci din adaptarea rusă la realitățile câmpului de luptă modern. Moscova va încerca să-și recapete capacitatea de manevre ofensive la scară largă, combinând puterea de foc clasică cu drone și rachete. Forțele Alianței rămân superioare în ansamblu, dar nu s-au adaptat complet la aceste evoluții, ceea ce ar putea genera pierderi semnificative în primele faze ale unui eventual conflict.

Timpul acțiunii pentru Occident

Statele Unite și partenerii europeni trebuie să privească dincolo de victoria tactică din Ucraina. Amenințarea rusă este structurală și durabilă. Washingtonul nu își poate permite să ignore sau să transfere complet această responsabilitate europenilor, mai ales în condițiile în care angajamentul american ar putea deveni incert. Reconstituirea militară rusă trebuie analizată realist: nu doar prin prisma restaurării numerice a echipamentelor, ci prin capacitatea de a executa operațiuni complexe la scară largă – cel mai mare risc pentru NATO. O incursiune limitată în statele baltice sau o campanie hibridă susținută de lovituri masive cu drone și rachete sunt scenarii plauzibile pe termen mediu. Occidentul are nevoie de o dezbatere serioasă, ancorată în date, despre cum să descurajeze această amenințare viitoare. Complacența bazată pe performanța slabă a Rusiei în Ucraina ar fi o eroare strategică costisitoare. Timpul pentru a consolida flancul estic al NATO, a crește producția de muniții și a moderniza doctrinele nu este nelimitat. Rusia se pregătește deja pentru următoarea rundă.