Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula

Publicat:

Cine vrea să vadă ultimul peisaj sovietic din „muzeul URSS” poate să meargă în Transnistria în următoarele două luni. Enclava separatistă a lui Putin dintre Odesa și Chișinău dă faliment.

Imagine din Tiraspol
Imagine din Tiraspol

Regiunea transnistreană a rămas din nou doar cu gazul din conducte. S-a mai întâmplat asta iarna trecută . Oamenii nu mai primesc apă caldă, iar centralele termice din locuințe sunt închise și sigilate de către furnizorul de gaze. Doar la aragaz mai pâlpâie flacăra. De cinci zile, Transnistria a intrat în „regim de economisire a gazului”. Industria s-a oprit, iar la benzinărie se mai pot alimenta cu gaz doar ambulanțele. Anunțul trist despre intrarea în criză nu l-a făcut șeful grupării separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, și nici așa-numitul „premier” al Transnistriei, Alexandr Rozenberg, ci pseudo „ministrul dezvoltării economice” al Transnistriei, Serghei Obolonik. Nuanța este importantă și are legătură cu ceea ce urmează să se întâmple în Transnistria în următoarele 45 de zile. Obolonik a spus că deficitul de gaz este temporar și a apărut din cauza unor „dificultăți tehnice”. Tot el a dat asigurări că oamenii simpli nu vor fi afectați, dar chiar a doua zi livrarea apei calde a fost sistată.

Kremlinul a mizat pe preluarea controlului asupra Chișinăului

În realitate, gaz în Transnistria nu mai vine, pentru că nu se mai pot face plăți pentru volumele livrate, din cauza sancțiunilor internaționale impuse Rusiei. Reamintim că, iarna trecută, după ce a lăsat locuitorii din Transnistria în beznă și frig mai bine de o lună, în februarie 2025, Rusia a reluat parțial livrările de gaze printr-o schemă opacă, temporară, extrem de dubioasă, cu firme offshore din Ungaria și Dubai– schemă pe care Chișinăul a acceptat-o cu greu și condiționat doar din considerente umanitare. Schema a costat Rusia extrem de scump până acum. Era prevăzută să funcționeze doar până la alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova. Kremlinul spera să preia controlul politic asupra Chișinăului și, printr-o guvernare loială, să redeschidă schemele energetice în favoarea Tiraspolului, punându-i pe moldoveni să finanțeze din nou separatismul – așa cum s-a întâmplat în ultimii 34 de ani, până pe 1 ianuarie 2025, când Chișinăul a încetat să mai cumpere curent de la Centrala Cuciurgan, gestionată de separatiștii de la Tiraspol. Ulterior, Chișinăul a scos definitiv din circuit și MoldovaGaz - compania-fiică a Gazprom-ului.

Dar alegerile din septembrie au fost câștigate de pro-europeni , iar schema opacă a Rusiei de alimentare cu gaz a Transnistriei nu mai poate funcționa. Nu din cauza Chișinăului. Din februarie 2025 până acum, Rusia a schimbat patru firme offshore din Emiratele Arabe pentru a păcăli băncile europene să accepte tranzacții reprezentând plata pentru gazul livrat Transnistriei. Însă, din cauza sancțiunilor internaționale impuse Rusiei, nicio bancă europeană nu mai acceptă acum aceste tranzacții. Prin urmare, gaz în Transnistria nu mai vine pentru că nu mai poate fi efectuată plata pentru ele. A explicat situația membrul Consiliului de Administrație al „Energocom” din Moldova, Alexandru Slusari: „O companie din Emirate se adresează unei bănci europene: - Iată noi achităm pentru gazul consumat de Tiraspol. - OK - spune banca - arătați-mi contractul cu Tiraspolul. – Nu avem! - Dar cine livrează gaz Tiraspolului? – MoldovaGaz. - Aveți contract cu MoldovaGaz? – Nu. Dar cine livrează gaz la MoldovaGaz? - MET Gas din Ungaria. Aveți contractul MoldovaGaz cu Met Gas? – Nu...”.

Deci, din februarie 2025 până recent, cineva din Dubai achita gazul consumat de Transnistria fără nicio bază contractuală – niște tranzacții absolut ilogice din punct de vedere economic și extrem de dubioase pe care băncile din UE nu le mai acceptă.

Capitularea regimului separatist este inevitabilă

Regimul separatist de la Tiraspol pur și simplu nu mai are soluții. Economia enclavei e în colaps. După ce Chișinăul a încetat să mai cumpere energie electrică din Transnistria, Centrala Cuciurgan, care asigura cea mai mare parte a bugetului separatist s-a transformat într-un morman inutil de fier. Încă din perioada sovietică, piramida separatistă transnistreană a fost construită pe doi piloni: gaz gratis furnizat de Rusia și contrabandă prin Ucraina. Acum gaz gratis nu mai vine, iar segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene s-a închis cu tancuri ucrainene din prima zi a invaziei Rusiei asupra Ucrainei (de frica unui atac asupra Odesei din partea armatei ruse staționate ilegal în Transnistria). Astfel, coridoarele de contrabandă s-au închis. Asta înseamnă că, economic, Transnistria este 100% dependentă de Chișinău. În iulie 2025, oligarhul rus cu cetățenie ucraineană Viktor Gușan, stăpânul economic al Transnistriei, a fost nevoit să scoată bani din propria „pușculiță” pentru a finanța bugetul separatist, deoarece nu mai erau bani nici pentru asigurarea circulației transportului public. De atunci situația doar s-a înrăutățit.

„Acum tot ce mai putem discuta cu ei (cu liderii separatiști – n.n.) este capitularea”, susține Alexandru Slusari. „Necunoscuta în acest moment este dacă separatiștii sunt dispuși să discute acum capitularea cu Chișinăul sau vor executa o ultimă comandă a Kremlinului de a destabiliza această regiune dintre Odesa și Chișinău. Deci, e limpede că sfârșitul separatismului în Moldova e aproape. Întrebarea e cum se va manifesta acest sfârșit”, susține Slusari.

O altă problemă este că nici Chișinăul nu e pregătit să absoarbă economic brusc Transnistria. Planul autorităților moldovene este reintegrarea economică treptată, pentru a amortiza șocurile asupra economiei care și așa a fost afectată de războiul din Ucraina vecină. Capitularea regimului separatist ar presupune un plan extraordinar de reintegrare bruscă a Moldovei, iar acesta este imposibil fără ajutor european substanțial. Conform evaluărilor Chișinăului, costul ar fi de cel puțin 3 miliarde de euro în următorii trei ani .

Kremlinul vrea să-l înlocuiască pe Krasnoselski cu radicalul Ignatiev

Acest tablou economic vizând Transnistria, are și un element politic colateral: în aproximativ o lună și jumătate în regiunea transnistreană vor avea loc „alegeri” în „sovietul suprem” (așa-zisul „parlament” de la Tiraspol). Iar conform unor informații neoficiale, Kremlinul va încerca în următoarea perioadă să se debaraseze de Vadim Krasnoselski și să-i fortifice pozițiile pseudo-ministrului transnistrean de externe, Vitalii Ignatiev, care este mult mai radical și loial Kremlinului. În ianuarie 2024, Ucraina a deschis un dosar penal pe numele lui Ignatievpentru subminarea ordinii constituționale a Ucrainei și „colaborare cu statul agresor Rusia”. Ucraina l-a anunțat în căutare, prin urmare Ignatiev nu mai poate ieși din Transnistria.

Pe de altă parte, sursele DW susțin că Krasnoselski, deși rămâne loial Kremlinului, ar fi luat, în ultimii doi ani, mai multe „decizii raționale în favoarea păcii” și că ar exista chiar o comunicare a acestuia cu Kievul. Ipoteza este întărită și de informațiile tot mai frecvente care străbat în spațiul public despre relațiile contondente dintre Krasnoselski și tabăra KGB-iștilor radicali de la Tiraspol atribuiți grupării Ignatiev.

Vitalie Călugăreanu - DW

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

