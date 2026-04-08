Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Realitatea s-a închis. Cine a protejat-o? Dar pe Georgescu?

Realitatea, televiziunea prin care și-au făcut propagandă Călin Georgescu, George Simion și radicalii extremiști din jurul lor, putea fi închisă de anul trecut, dacă nu chiar din 2024.

Călin Georgescu și George Simion promovați insistent de Realitatea TV

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) i-a retras licența televiziunii Realitatea, fiindcă nu și-a plătit amenzile primite în 2024, în total 120.000 de euro. În România, potrivit legii, CNA poate lăsa fără licențe de emisie televiziunile și radiourile care nu-și achită amenzile primite de la CNA într-o perioadă de şase luni de la aplicarea acestora.

Pe scurt, în această dimineață televiziunea Realitatea și radoul Gold FM, ambele vârfuri de lance ale propagandei suveraniste, cu accente pronunțate pro-ruse, sunt închise nu din cauza radicalizării lor, a dezinformărilor repetate sau a derapajelor de limbaj, ci fiindcă nu și-au plătit amenzi mai vechi de șase luni.  Realitatea și Gold FM nu vor putea emite nici măcar pe internet, potrivit oficialilor CNA.

Realitatea strânsese în jurul ei un public naționalist, ușor de manipulat, înclinat spre teorii ale conspirației, simpatizant al fostului candidat prezidențial Călin Georgescu. Imediat după decizia CNA, Georgescu a spus că ”nu putem rămâne indiferenți” și a cerut ”o reacție de solidarizare”, fiindcă ”este momentul să fim uniți, conștienți și demni”. Altfel spus, ar fi vorba despre o instigare, pe care liderul AURGeorge Simion a sintetizat-o pentru congregația Realitatea sub forma unui slogan: ”Lovitura de stat merge mai departe”.

Georgescu și Simion au fost favoriții Realității și au funcționat simbiotic, inclusiv cu circuitele financiare dinspre AUR spre televiziune și invers. Audiența Realității a crescut odată cu trecerea ei de partea radicalilor și a asumării poziției anti-sistem. Totuși, până acum sistemul e cel care a protejat-o și apărat-o. Exact acum doi ani, datoriile rostogolite către bugetul de stat de televiziunea Realitatea erau de 43 de milioane de euro, fără niciun fel de consecințe din partea instituțiilor autohtone de verificare și control. Televiziunea era protejată de o parte a sistemului, aceeași parte care avea grijă de Călin Georgescu și de mersul lui pe sârmă dinspre Vest spre Est.

Un raport despre alegerile prezidențiale din 2024 ar trebui să analizeze și rolul televiziunii Realitatea în jocul de putere al candidatului Călin Georgescu ieșit pe primul loc după primul tur de scrutin prin manipularea rețelelor sociale. Realitatea s-a aliniat în spatele lui Georgescu în faza a doua, după anularea alegerilor, în paralel cu brațul înarmat al grupării Potra, descoperită în timp ce venea cu arme spre București să-i facă dreptate prin forță lui Georgescu.

Cei doi, Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt trimiși în judecată pentru încercare de lovitură de stat. În rechizitoriul făcut de procurori pentru acest dosar se vorbește despre informațiile false transmise de Georgescu în emisiunile Realității și care ”au pus în pericol securitatea națională”.

Deocamdată, acest dosar în care Georgescu și Potra sunt acuzați că au pregătit o lovitură de stat, bate pasul pe loc, în schimb, Georgescu a fost scos de sub regimul controlului juridic în dosarul în care e acuzat de propagandă legionară. Această schimbare de statut îi dă posibilitatea lui Călin Georgescu să plece oricând din țară într-un stat care nu are pârghii de extrădare cu România și în acest fel să evite complicațiile procesului. Și el are un soi de protecție extinsă dinspre aceeași parte a sistemului care l-a sprijinit în iluzoriul său drum spre Palatul Cotroceni.

Există în interiorul instituțiilor de forță oameni care lucrează în defavoarea țării, care au văzut în timpul campaniei prezidențiale din 2024 cum jonglează cei aflați în spatele lui Georgescu cu algoritmii rețelelor și care au avut grijă să-l apere și să-l ajute. Sunt aceiași care au menținut în viață Realitatea cu toate datoriile ei imense, fără să facă nimic. Printr-o coincidență interesantă, CNA i-a retras licența pentru neplata amenzilor, imediat după ce fiscul a găsit indicii de fraudare a bugetului de stat în cadrul grupului de firme din jurul Realității. Ar fi vorba despre ”circuite artificiale” pentru a evita plata taxelor și pentru prevenirea unor executări silite.

Televiziunea Realitatea va contesta măsura CNA de ridicare a licenței de emisie, mai cu seamă că la mijloc sunt interese și mize mari. În aproape toată istoria ei de 25 de ani, Realitatea a fost un câmp de bătălie, inclusiv (geo)politic, în care forțele sistemului s-au confruntat pe dedesubt, cu mare zgomot de fond, invective și dezbateri lipsite de eleganță.  

Sabina Fati - DW

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
digi24.ro
image
Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții misiunii Artemis II. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Visul din campanie al președintelui se împlinește cu ajutorul CNA. Nicușor Dan o lăuda acum un an pe Maia Sandu pentru închiderea a zeci de televiziuni și site-uri în Moldova: „Asta vrem să facem și noi”
gandul.ro
image
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
mediafax.ro
image
LIVE / Sicriul lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Naţională! Neli Lucescu și Răzvan Lucescu, extrem de emoționați la ceremonia dedicată lui „Il Luce”. Update
fanatik.ro
image
Răsturnare de situație. Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA de a retrage licența Realitatea Plus
libertatea.ro
image
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12 puncte
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
N-a stat pe gânduri: decizia luată de cel mai bogat om din Ucraina, după moartea lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Curtea de Apel a suspendat decizia CNA de retragere a licenței pentru Realitatea TV
antena3.ro
image
Vremea de mâine 9 aprilie. Temperaturi deosebit de scăzute, lapoviță și ninsoare în mai multe zone din țară
observatornews.ro
image
Ce MESAJ a scris Gică Hagi pe coroana funerară depusă la căpătâiul lui Mircea Lucescu
cancan.ro
image
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
newsweek.ro
image
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
prosport.ro
image
Ce salariu are Ciprian Ciucu. Primarul Bucureștiului crede că venitul este „o glumă proastă” raportat la responsabilități
playtech.ro
image
Donația de 1,8 milioane de euro făcută de Mircea Lucescu! Marius Mitran, dezvăluire uluitoare despre gestul fantastic, făcut de marele antrenor în numele fotbalului
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
Rușii au făcut anunțul, a doua zi după ce Mircea Lucescu a murit
digisport.ro
image
Benjamin Netanyahu, pus la zid după armistițiul cu Iranul: 'Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie'
stiripesurse.ro
image
FOTO Omagiu pentru Zelea Codreanu la drumul mare. Statul tot nu face nimic
cotidianul.ro
image
Averea uriașă lăsată în urmă de Mircea Lucescu. A muncit din greu o viață întreagă. Chiar dacă a clădit un imperiu, el a fost un om modest și nu s-a lăudat niciodată cu ce are în conturi
romaniatv.net
image
UPDATE: Slujbă pentru Mircea Lucescu. Nume mari din fotbal au început să vină, inclusiv Gică Hagi. Imagini de la priveghiul lui Mircea Lucescu pe Arena Națională FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu. Cum a transformat fotbalul într-o sursă constantă de milioane de euro
actualitate.net
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Primele imagini cu sicriul lui Mircea Lucescu la Arena Națională. Programul ceremoniei
click.ro
image
Boala devastatoare care l-a răpus pe Mircea Lucescu. Medicii nu l-au mai putut salva
click.ro
image
Reacția Ramonei Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, după ce Fulgy a fost săltat de mascați și internat la Obregia: „Mă rog pentru el!”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Kate Middleton de Paște 2026 foto Profimedia jpg
„Ce păcat! E atât de tânără și de frumoasă!” Kate Middleton, luată în colimator de criticii regali. Ce nu-i iartă?
okmagazine.ro
Brian Cox și soția foto Profimedia jpg
„Trăim complet separat”. Secretul mariajului de 24 de ani al actorului din „Succesiunea”
clickpentrufemei.ro
Vas aparținând civilizației Jiroft (© NearEMPTiness / Wikimedia Commons)
Rivalul misterios al Mesopotamiei în zorii civilizației umane
historia.ro
