Realitatea s-a închis. Cine a protejat-o? Dar pe Georgescu?

Realitatea, televiziunea prin care și-au făcut propagandă Călin Georgescu, George Simion și radicalii extremiști din jurul lor, putea fi închisă de anul trecut, dacă nu chiar din 2024.

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) i-a retras licența televiziunii Realitatea, fiindcă nu și-a plătit amenzile primite în 2024, în total 120.000 de euro. În România, potrivit legii, CNA poate lăsa fără licențe de emisie televiziunile și radiourile care nu-și achită amenzile primite de la CNA într-o perioadă de şase luni de la aplicarea acestora.

Pe scurt, în această dimineață televiziunea Realitatea și radoul Gold FM, ambele vârfuri de lance ale propagandei suveraniste, cu accente pronunțate pro-ruse, sunt închise nu din cauza radicalizării lor, a dezinformărilor repetate sau a derapajelor de limbaj, ci fiindcă nu și-au plătit amenzi mai vechi de șase luni. Realitatea și Gold FM nu vor putea emite nici măcar pe internet, potrivit oficialilor CNA.

Realitatea strânsese în jurul ei un public naționalist, ușor de manipulat, înclinat spre teorii ale conspirației, simpatizant al fostului candidat prezidențial Călin Georgescu. Imediat după decizia CNA, Georgescu a spus că ”nu putem rămâne indiferenți” și a cerut ”o reacție de solidarizare”, fiindcă ”este momentul să fim uniți, conștienți și demni”. Altfel spus, ar fi vorba despre o instigare, pe care liderul AUR, George Simion a sintetizat-o pentru congregația Realitatea sub forma unui slogan: ”Lovitura de stat merge mai departe”.

Georgescu și Simion au fost favoriții Realității și au funcționat simbiotic, inclusiv cu circuitele financiare dinspre AUR spre televiziune și invers. Audiența Realității a crescut odată cu trecerea ei de partea radicalilor și a asumării poziției anti-sistem. Totuși, până acum sistemul e cel care a protejat-o și apărat-o. Exact acum doi ani, datoriile rostogolite către bugetul de stat de televiziunea Realitatea erau de 43 de milioane de euro, fără niciun fel de consecințe din partea instituțiilor autohtone de verificare și control. Televiziunea era protejată de o parte a sistemului, aceeași parte care avea grijă de Călin Georgescu și de mersul lui pe sârmă dinspre Vest spre Est.

Un raport despre alegerile prezidențiale din 2024 ar trebui să analizeze și rolul televiziunii Realitatea în jocul de putere al candidatului Călin Georgescu ieșit pe primul loc după primul tur de scrutin prin manipularea rețelelor sociale. Realitatea s-a aliniat în spatele lui Georgescu în faza a doua, după anularea alegerilor, în paralel cu brațul înarmat al grupării Potra, descoperită în timp ce venea cu arme spre București să-i facă dreptate prin forță lui Georgescu.

Cei doi, Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt trimiși în judecată pentru încercare de lovitură de stat. În rechizitoriul făcut de procurori pentru acest dosar se vorbește despre informațiile false transmise de Georgescu în emisiunile Realității și care ”au pus în pericol securitatea națională”.

Deocamdată, acest dosar în care Georgescu și Potra sunt acuzați că au pregătit o lovitură de stat, bate pasul pe loc, în schimb, Georgescu a fost scos de sub regimul controlului juridic în dosarul în care e acuzat de propagandă legionară. Această schimbare de statut îi dă posibilitatea lui Călin Georgescu să plece oricând din țară într-un stat care nu are pârghii de extrădare cu România și în acest fel să evite complicațiile procesului. Și el are un soi de protecție extinsă dinspre aceeași parte a sistemului care l-a sprijinit în iluzoriul său drum spre Palatul Cotroceni.

Există în interiorul instituțiilor de forță oameni care lucrează în defavoarea țării, care au văzut în timpul campaniei prezidențiale din 2024 cum jonglează cei aflați în spatele lui Georgescu cu algoritmii rețelelor și care au avut grijă să-l apere și să-l ajute. Sunt aceiași care au menținut în viață Realitatea cu toate datoriile ei imense, fără să facă nimic. Printr-o coincidență interesantă, CNA i-a retras licența pentru neplata amenzilor, imediat după ce fiscul a găsit indicii de fraudare a bugetului de stat în cadrul grupului de firme din jurul Realității. Ar fi vorba despre ”circuite artificiale” pentru a evita plata taxelor și pentru prevenirea unor executări silite.

Televiziunea Realitatea va contesta măsura CNA de ridicare a licenței de emisie, mai cu seamă că la mijloc sunt interese și mize mari. În aproape toată istoria ei de 25 de ani, Realitatea a fost un câmp de bătălie, inclusiv (geo)politic, în care forțele sistemului s-au confruntat pe dedesubt, cu mare zgomot de fond, invective și dezbateri lipsite de eleganță.

Sabina Fati - DW