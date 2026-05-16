Preşedintele Nicușor Dan este „spirit geometric”, Ilie Bolojan „spirit de fineţe”. Consecinţe în conducerea României

Separarea este făcută de Blaise Pascal, savant şi filosof francez născut acum 400 de ani.

Conform profesorului universitar Mircea Martin, deosebirea poate fi explicată astfel:

Pascal înţelegea prin „spirit de geometrie“ chiar spiritul geometriei ca disciplină ştiinţifică riguroasă, presupunând un acces dificil, câştigat printr-o competenţă specifică, la principii clare, „palpabile“, indiscutabile, „departe de folosinţa comună“; dimpotrivă, „spiritul de fineţe“ implică principii ce intră în folosinţa comună, pentru care nu e nevoie de o competenţă specială, căci trebuie să ai „vederea bună“ şi, mai mult, „să simţi mai degrabă decât să vezi“.

Preşedintele Nicușor Dan este „împachetat” de algoritmi, definiţii, axiome, teoreme. Pentru el Constituţia României este un pachet de axiome pe care trebuie să le repspecte cu sfinţenie. „Litera” Constituţiei, nu spiritul ei. Scrie în „algoritmul” Constituţie că la desemnarea premierului se verifică majoritatea absolută sau dată de coaliţii de grupuri parlamentare, asta va face luni. Deşi este clar că nu există nicio majoritate, există trei blocuri mari, PSD, AUR, PNL-USR, incompatibile între ele, plus UDMR şi fracţiuni de grupuri parlamentare care nu pot da majoritatea de 233 parlamentari necesară unei majorităţi, fie şi fragile.

Declaraţiile şefilor PSD, PNL, USR au bătut în cuie că nicio majoritate nu e posibilă acum, având modelul USL de altă dată.

Şi totuşi, Preşedintele Nicușor Dan se abate de la „algoritm” când spune că „exclus AUR la guvernare” şi exclus „alegeri anticipate”. Algoritmul Constituţie nu dă dreptul preşedintelui să excludă partide de la guvernare şi alegerile anticipate. Este un prim derapaj de la „algoritm”, care prevede şi suspendarea preşedintelui, în caz de abatere de la Constituţie.

Cele 281 de voturi strânse de PSD şi AUR la ultima moţiune de cenzură ar fi trebuit să-l pună pe gânduri pe preşedinte asupra majorităţilor parlamentare. Doar declaraţia şefilor PSD că nu fac coaliţie cu AUR este suficientă? Mai sunt şi alte declaraţii ale şefilor PNL că nu fac coaliţie cu PSD, şi probabil luni preşedintele va lua act oficial de aceste declaraţii.

Ce poate face preşedintele pentru a respecta Constituţia?

După ce pierde o zi pentru constatarea a ce ştie toată lumea, va încerca, probabil, în zilele următoare, o persoană apolitică, un tehnocrat, pentru desemnarea de premier. Dar trebuie să găsească omul care să câştige încrederea unei majorităţi parlamentare care să-i valideze guvernul, precum şi încrederea populaţiei, care să sprijine activitatea ulterioară a guvernului. Greu de crezut că va găsi un astfel de om. Radu Burnete, consilierul prezidenţial despre care se aude că ar fi propunerea preşedintelui ca viitor premier, este departe de aceste cerinţe elementare.

Timpul trece în defavoarea României. Pierdem banii europeni fără un guvern valid, agenţiile de rating ne duc în „junk”, trebuie să avem reacţii corecte şi importante la crizele externe şi interne care ne apasă. Nu prea avem timp de experimente parlamentare, fapt conștientizat şi de Nicușor Dan.

Ilie Bolojan, spirit de fineţe

Toate intervenţiile şi declaraţiile sale demonstrează acest lucru. Nu osteneşte să declare că nu vrea să mintă poporul, pentru a câştiga voturi. Populaţia trebuie să ştie adevărul, nu să fie păcălită cu sporuri de pensii şi salarii din împrumuturi, pentru care plătim anul acesta dobânzi de 12 miliarde de euro, cât o autostradă importantă. Iată câteva din ultimele declaraţii ale lui Ilie Bolojan, realităţi de care Nicușor Dan nu s-a atins până acum:

„Nu mai poţi să guvernezi cu un partener care a încălcat toate regulile.”

„PSD, care a declanşat această criză, nu are nicio soluţie. Trebuia să aibă decenţa să-şi asume responsabilitatea, dar nu vor să facă asta.”

„Dacă ar avea soluţii foarte bune, şi-ar asuma guvernarea, ar cere preşedintelui să formeze guvernarea. Dar nu au asemenea demnitate.”

„Ani de zile oamenilor li s-au spus lucruri care nu puteau fi acoperite de realitate.”

„Dacă ne votaţi pe noi, voi, cetăţenii, nu veţi face nimic în plus. O formă de a lua din mâna cetăţeanului răspunderea şi de a o muta pervers la un guvern care nu este soluţia problemelor, ci este cauza.”

„Guvernele şi-au dat foc la acoperişul casei, iar guvernul pe care l-am condus a început să stingă incendiul.”

„Nu mai e cale de întors. Va trebui să se găsească o formulă.”

Confirmarea că Bolojan spune adevărul a venit chiar din partea vicepreședintelui PSD, Vasile Dâncu, care a admis public creșterea lui Bolojan:

„Ilie Bolojan a crescut. În jurul lui s-a născut o mitologie a salvatorului, cel care taie, cel care nu face concesii, cel care se luptă cu şobolănimea.”

Bolojan nu vorbeşte în termenii „algoritmului” Constituţie. Spune realitatea din teren, şi adoptă soluţii pe care nu le mai putem amâna. Despre „şobolănime”, capturarea statului şi instituţiilor sale de pesedism, despre faptul că aşa nu se mai poate. Trebuie spartă „buba” într-un fel sau altul, pentru a îndrepta ţara pe drumul corect pe care merg ţările civilizate din Europa şi din lume.

Cum va proceda preşedintele Nicușor Dan pentru a sparge „buba”, fără cerinţa „stabilităţii politice”, a susținerii unei majorităţi parlamentare, greu de spus. Soluţia care se vede acum ar fi un guvern minoritar PNL-USR-UDMR condus de Ilie Bolojan. Că va ajunge la această soluţie preşedintele „spirit geometru”, este greu de spus acum.