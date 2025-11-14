search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Premiile Ficțiunea: cine a primit premiu?

Publicat:

Premiile Ficțiunea au ajuns la a IV-a ediție. Desfășurate pe scena Teatrului Bulandra, Sala Liviu Ciulei, au adus alături personalități din numeroase domenii, de la Serbă Pavlu, la Radu Paraschivescu, Roxana Dumitrache sau Varujan Vosganian, sau Matei Lucaci-Grünberg, Rareș Andreci, Adrian Irimescu. 

La ediția de anul acesta m-a copleșit numărul participanților, încât Sala Liviu Ciulei a Teatrului Bulandra a fost aproape plină. Pe lângă premianți și juriu, au venit studenți, profesori bucureșteni, mulți dintre cititorii și prietenii mei, încât m-am simțit ca într-o familie. 

Fiind la teatru, totul s-a desfășurat pe scenă, ca într-un spectacol, completat de saxofonistul Rafael Taraca. 

Gala a fast deschisă de Șerban Pavlu și de mine, prin dialoguri inițiate de Anca Șurian Caproș și Petre Nechita.

 Lumini, sunet, filme si aplauze - cam asta s-a întâmplat joi seara la Teatrul Bulandra de la Izvor. Cine a luat premiu? S-au decernat șapte premii, după cum urmează: 

1. Premiul pentru Cea mai bună poveste a mers la Radu Paraschivescu. A fost acordat romanului Brățară pe glezna ta(roman) de Radu Paraschivescu, Humanitas, 2024 . Ce-a spus  Roxana Dumitrache despre alegerea ei? Romanul ocolește clișeele și aduce o poveste hibridă, în care stilul epistolar, consemnarea „turistică” și  povestea romanțată se împletesc în mod fericit. Echilibrat, convingător, original.

2. Premiul pentru Cel mai bun personaj a fost acordat pentru două caractere, unul de film și altul de teatru.  Personajul Iţă, interpretat de Rareș Andrici, din filmul Jaful Secolului (regia - Teodora Ana Mihai; scenariu de Cristian Mungiu), a primit premiul pentru autenticitate, fiind creat printr-un amestec interesant între realismul moderat și ficțiunea cu miză simbolică. 

Cel de-al doilea personaj este Oedip, în interpretarea lui Vlad Zamfirescu, regia Andrei Șerban, Teatrul Bulandra. Personajul cucerește prin deconstrucție mitică, prin ancorarea în realitățile actuale. Vlad Zamfirescu a refuzat recompensa bănească, premiul său devenind onorific.  (Adriana Irimescu).

3.  Cel mai bun final se pare că l-a avut Hello, Ceaușescu (regia: Matei Lucaci-Grüenberg), spectacol jucat la Teatrul de Comedie. Daniel Nica a spus că are mai multe finaluri și deschide calea unui nou tip de simbolism, fără ostentație.

4. Narativul vizual de avangardă aa mers la Radu jude, pentru  'Sleep #2' - Radu Jude, instalație video, insolită meditație asupra trecerii timpului (Ileana Marin)

5. Elogiu alor mei de Varujan Vosganian – (ed. Ararat) a  primit Premiul pentru Stil hybrid. Carte-album, volumul îmbină poezia, proza și fotografia în mod convingător, memorabil (Marius Nica).

6. Premiul revistei Ficțiunea a fost decernat lui Andrei Novac pentru  volumul 35 – Povestea nespusă a unei revoluții, Vellant, 2024, de Andrei Novac, dedicat aniversării a 35 de ani de la Revoluția din 1989. Volumul combină biografiile eroilor cu poeme și fotografie, într-un mod emoționant, cu pronunțat caracter dramatic. (Petre Nechita)

7. Premiul pentru Proză scurtă publicată în revista Ficțiunea și pe grupul Ficțiunea a fost decernat textelor: O sută de momente de singurătate, de Bianca Zbarcea, La 23:03 e deja prea târziu să mai las garda jos, de Adrian-Florin Duță și Hoțul de stafii, de Ana Ionesei – primele două publicate în revistă, iar cel de-al treilea, pe grupul Ficțiunea, text spontan, pornind de la o fotografie. (Ciprian Handru).

Cine a făcut parte din juriu? Personalități, specialiști, apropiați ai grupului Ficțiunea.

Roxana Dumitrache, scriitoare, doctor în științe politice. 

Adriana Irimescu, actriță, scriitoare, realizatoare TV. 

Daniel Nica, lector la Universitatea din Bucureşti, doctor în filosofie. 

Ileana Marin, conferențiar, conducător de doctorate în Studii Culturale, Universitatea din București, afiliată la University of Washington, Seattle, specialist în estetică și arte digitale, vice președinta American Romanian Cultural Society, Seattle. 

Marius Nica, critic literar, specialist în naratologie, conf. univ. dr., la Facultatea de Engleză, Ploiești.

Petre Nechita, prozator, jurnalist TV, redactor la revista Ficțiunea.

Ciprian Handru, drd. Universitatea din București, scriitor, redactor al revistei Ficțiunea.

Premiile Ficțiunea se acordă prin votul membrilor ACF. Primii patru clasați la fiecare categorie sunt considerați eligibili pentru premiu. Pentru fiecare categorie, un singur membru al juriului desemnează câștigătorul din cei patru nominalizați. Această alegere este personală, publică, argumentată, asumată. 

Gala Premiilor Ficțiunea a avut  loc  pe 13 noiembrie, la ora 19. Pun aici un film și poze de la petrecere.

