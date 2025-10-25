search
Sâmbătă, 25 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Povestea (Re)construcției încrederii în România. De la strategie la execuție în Salonul Vocilor sau despre forța faptelor mici

0
0
Publicat:
ASPEN Image 2025 jpeg

Scena Strălucitoare a ASPEN-GMF Bucharest Forum 2025

Bucureștiul, în toamna anului 2025, a fost gazda unui eveniment care a transcende o simplă conferință. ASPEN-GMF Bucharest Forum a fost un veritabil salon de viziuni, reunind peste o mie de voci autorizate, de la generali și oficiali europeni, la șefi de companii globale și academicieni.

Sub luminile puternice ale sălii, a fost proclamat noul model al Securității Comprehensive, o paradigmă care nu mai separă mitraliera de megabit, sau tancul de tranzacția economică. S-a stabilit o certitudine strategică: viitorul aparține acelor națiuni care reușesc să se poziționeze ca noduri de relevanță strategică într-o lume în plină reconfigurare.

 România, aflată la intersecția dintre Atlantic și Marea Neagră, deține această poziție relevantă, care o califică pentru a deveni nod strategic.

Această simfonie de idei a fost orchestrată de personaje cheie, fiecare aducând o notă distinctă. Mircea Geoană, prin discursul său, a fost farul viziunii. El a reafirmat constant că România trebuie să își asume rolul de Forță Activă într-un context de „haos ordonat”, chemând la o accelerare a proceselor de decizie și la o conștientizare a urgenței istorice.

Alina Inayeh, sufletul neobosit al organizării, a asigurat că la masa discuțiilor ajung subiectele esențiale, de la construirea de lanțuri regionale de valoare la consolidarea alianțelor canalizate, oferind o platformă solidă dialogului transatlantic. Sper să putem continua acest dialog și să trăim împreună bucuria soluțiilor aplicate.

Forumul a fost un succes al ideilor, dar dincolo de cortină, în analiza „rece” a experților, am simțit o tensiune profundă: avem viziunea, dar ne lipsește motorul. Din viața reală, Natalia Gavriliță, fost prim-ministru, a adus în prim-plan dimensiunea economică și guvernanța sănătoasă. Mesajul său a fost extrem de clar: securitatea nu poate fi susținută fără prosperitate economică rezilientă și fără o administrație capabilă să gestioneze eficient resursele.

Fricțiunea fatală - Monologul Strategic și absența practicienilor

Critica cea mai tăioasă a Forumului nu a vizat conținutul ideilor, ci structura dialogului. Analiza a pus în evidență o vulnerabilitate fatală - Monologul Strategic.

Nu trebuie să fii expert în comunicare pentru a remarca o disjuncție periculoasă: „Decidenții, în virtutea bunelor practici consacrate, au venit și au plecat de îndată după ce și-au expus programele și viziunea. Lăsați singuri profesorii au vorbit către studenți, generalii către soldați iar șefii de companii către cei prezenți din perspectiva proprie, care urmărește în primul rând profitul. Prea puțini practicieni la masa discuțiilor…”

Această concluzie arată că Masa Forumului era plină de strategi de rang înalt, dar goală de oamenii din teren - inginerii, chirurgii, funcționarii de la ghișeu, managerii de proiect, toți cei care știu cum se traduc legile în cod funcțional și știu dacă și cum, pot sau nu pot să ofere un serviciu public eficient.

Voci precum cea a Clarei Volintiru, cu expertiza sa în politici publice și contractul social, a subliniat că eșecul de implementare nu este doar o problemă tehnică, ci una de încredere. Cum poate populația largă să „digere” un proces global de reformă, plin de schimbări potențial impopulare, dacă nu vede beneficii mici, rapide și utile în viața de zi cu zi? Când statul promite autostrăzi în zece ani, dar nu poate elibera o autorizație în zece zile, încrederea se evaporă.

Punctul culminant al acestei critici a fost, conform notelor din culise, observația unui tânăr inginer din industria de apărare, care a devenit un citat emblematic: „Noi, cei din teren, știm ce trebuie făcut și suntem pregătiți. Avem nevoie ca cei de la vârf să ne deschidă calea, să ne dea autoritatea, să acționeze și să răspundă pentru rezultate. Fără asta, toate aceste forumuri rămân doar discuții frumoase.”

Acest citat nu este o lamentare; este un manifest pentru guvernanța bazată pe rezultate. În timp ce granițele dintre apărare, economie și tehnologie devin tot mai fluide iar structurile globale clasice își pierd din relevanță, actorii care pot oferi conectivitate, lanțuri regionale de valoare și alianțe canalizate vor câștiga avantaje competitive decisive.

De aceea este necesară o permanentă adaptare la schimbările rapide și imprevizibile iar aceasta înseamnă decizii. În acest context, pregătirea pentru haos - înțeleasă ca și capacitate de adaptare la schimbări este la fel de importantă precum pregătirea pentru agresiune militară convențională.

Arhitectura Încrederii - Motorul de Livrare și legea rezultatelor

Mesajul-cheie, extras din analiza ASPEN-GMF, a devenit, prin urmare, un ghid de acțiune: România are nevoie de un Motor de Livrare. Aceasta este soluția pentru a trece de la „vorbă la faptă”.

Aici intervine contribuția implicită a lui Radu Puchiu, expert în transformare digitală. El a avertizat: capcana cea mai mare nu este lipsa digitalizării, ci „birocrația virtuală” – tendința de a transpune pur și simplu vechile formulare rigide în format electronic.

 Digitalizarea reală înseamnă a reorganiza serviciile cap-coadă în jurul nevoii cetățeanului (viață-eveniment), nu în jurul vechii organigrame. Fără acești practicieni în digitalizare la masa deciziilor, viziunea de a deveni un nod tehnologic rămâne blocată în ecrane albastre.

Marea lecție pragmatică desprinsă din dialogurile Forumului ASPEN-GMF a fost că încrederea publică nu se câștigă prin mari viziuni, ci prin fapte mici, rapide și utile. Pentru a transforma strategia în realitate, România are nevoie urgentă de o nouă arhitectură de guvernanță bazată pe Motorul de Livrare (Delivery Unit).

Această structură agilă nu este un alt organism birocratic, ci o echipă de elită formată exclusiv din practicieni – manageri de proiect, ingineri și funcționari cu experiență dovedită în execuție. Ei trebuie să dețină autoritatea de a debloca rapid Top 10 Proiecte critice și de a aplica Decizia de Oprire (Kill Decision) pentru inițiativele care eșuează. Acest motor devine astfel scutul esențial împotriva inerției.

Disciplina este asigurată prin reglementări financiare noi: Plata pe Rezultat (Outcome-Based Payment). Nu se mai plătește efortul sau documentația, ci doar livrarea de soluții funcționale. De exemplu, o companie IT este plătită integral doar dacă sistemul său digital atinge o rată de adopție de 70% din partea cetățenilor.

În paralel, Transparența Radicală devine obligatorie prin folosirea unor tablouri de bord. Aceste  Public Dashboards - acționează ca și contracte transparente, măsurând public dinamicele vitale ale politicilor publice. În acest sens un obiectiv cheie este reducerea timpului mediu de răspuns instituțional cu 30% în 12 luni și afișarea progresului digitalizării serviciilor cap-coadă (ex: obținerea unui ID digital).

Aceste victorii mici dar rapide, care generează scăderea timpului de așteptare și eliminarea cererii de acte deținute deja de stat, sunt faptele esențiale care validează discursul strategic și reconstruiesc legitimitatea statului.

          Ultimul act - curajul de a aplica decizia de oprire

Printre cele mai valoroase concluzii și propuneri, în opinia mea, se numără cea legată de Managementul Eșecului. Filosofia Motorului de Livrare reprezintă, în esență, un model avansat de management al eșecului. Acesta rupe cu tradiția birocratică, care menține proiectele proaste în viață ani de zile din inerție, și impune agilitatea prin eliminare. Nu ne permitem să ratăm oportunitățile, iar ineficiența este o vulnerabilitate strategică.

De aceea, s-a propus ca statul să acționeze ca un start-up de țară, în care suntem toți acționari, și în care ”România - națiunea Start-up”  urmează trei pași disciplinați, că tot este azi Ziua Armatei:

1.         Pilotare locală și testare limitată: Proiectele de anvergură, precum digitalizarea, nu sunt lansate imediat la nivel național. Ele sunt testate în medii controlate – în Consorții Teritoriale sau limitate la 1-2 servicii (de exemplu, taxe locale sau registrul auto). Aceasta minimizează riscul și permite ajustări rapide.

2.         Măsurarea Strictă a Succesului: Evaluarea se face pe bază de date clare. Doar dacă pilotul atinge rapid indicatorii de performanță (precum o rată de adopție de 70% sau o reducere masivă a birocrației), el este scalat la nivel național, devenind astfel o normă.

3.         Decizia de Oprire (Kill Decision) Imediată: Acesta este actul suprem de eficiență. Restul se oprește. Proiectele care nu reușesc să livreze acele schimbări mici, rapide și utile în timpul alocat sunt întrerupte imediat. Resursele (financiare și umane) sunt realocate către soluțiile care funcționează deja.

Curajul de a spune stop este necesar pentru a elibera România de povara „elefanților albi”, acele proiecte începute, dar niciodată finalizate, transformând viziunea în performanță operațională. Asumarea eșecului este un câștig și nu o pierdere, este o curățenie prin care aruncăm lucrurile inutile care ne consumă resurse financiare, de timp și de spațiu.

Recomandări pentru decidenții români

ASPEN-GMF Bucharest Forum 2025 a lansat mai multe mesaje clare pentru decidenții români:

În primul rând, România are oportunitatea istorică de a se poziționa ca un nod de relevanță strategică între Atlantic și Marea Neagră, dar acest lucru necesită o conducere competentă, integrată și vizionară.

În al doilea rând, securitatea viitorului este digitală, conectată și profund colaborativă, iar investițiile în infrastructură digitală și educație tehnologică sunt esențiale pentru securitatea națională.

În al treilea rând, este necesară trecerea de la vorbă la faptă - de la discuții strategice la implementare concretă, cu proiecte bine definite, surse de finanțare clare și mecanisme eficiente de monitorizare.

În al patrulea rând, cooperarea regională și transatlantică rămân fundamentale, iar România trebuie să își consolideze poziția în aceste rețele de colaborare.

În cele din urmă, forumul a demonstrat că viitorul nu așteaptă, iar România are potențialul să îl construiască mai rapid, mai inteligent și mai unit decât am crezut vreodată posibil, dar numai dacă acționează decis, coerent și strategic în următoarele 6-12 luni.

Evenimentul a marcat nu doar un punct culminant în agenda strategică a României, ci și un moment de maturizare a discursului public privind rolul țării în noua arhitectură de securitate europeană și transatlantică. Mesajul care a răsunat de-a lungul celor trei zile a fost unul de responsabilitate și oportunitate - responsabilitate de a acționa strategic și oportunitate de a modela viitorul, nu doar de a-l urma.

Voința de a Construi Încrederea

Încheierea ASPEN-GMF Bucharest Forum 2025 a lăsat o concluzie luminoasă, dar pretențioasă - România are o viziune strategică de elită, articulată de voci puternice.

Provocarea nu mai este de a elabora strategia - pe aceasta o avem. Este de a găsi voința și capacitatea administrativă de a o executa. Drumul de la statutul de nod strategic la realitatea de stat funcțional se parcurge punând practicienii la masă, arătând datele și având curajul de a aplica Decizia de Oprire, dar deocamdată, ”N-ai cu cine”.

Încrederea, moneda cea mai de preț în orice democrație, așteaptă să fie câștigată, nu prin noi discursuri, ci prin fapte concrete mici, rapide și utile.

Opinii

Mai multe de la Corneliu Vișoianu

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
digi24.ro
image
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacurilor ruse asupra Kievului
stirileprotv.ro
image
Lavinia MILOȘOVICI a ajuns de nerecunoscut. Cum arată fosta noastră campioană și ce viciu are, la 28 de ani de la retragerea din gimnastică
gandul.ro
image
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
mediafax.ro
image
Cât de mult a scăzut averea Simonei Halep de la retragerea din tenis. Suma e una halucinantă
fanatik.ro
image
Daniel David: „Am reușit să trecem prin furtuna fiscal-bugetară”. „Pe spinarea noastră”, răspund profesorii
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați
antena3.ro
image
Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
observatornews.ro
image
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate ale necropsiei
cancan.ro
image
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
prosport.ro
image
Salata de vinete fără ulei, rețeta Mihaelei Bilic. Ingredientul care îi dă un gust delicios
playtech.ro
image
Imagini pentru istorie! Gabi Tamaș a revenit pe terenul de fotbal la aproape 42 de ani. Video
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Taci, mă!”. Adrian Mutu l-a făcut ”praf”, după ce a văzut că i-a pronunțat numele lui Cristi Chivu
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
kanald.ro
image
Noua lege pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
romaniatv.net
image
Compatibilități amoroase în sezonul Scorpionului. Cine iubește intens și cine se retrage dintr-o relație toxică
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
click.ro
image
Cea mai bună băutură pentru digestie. Dr. Adina Alberts o recomandă. Este ideală și pentru cei care vor să slăbească: „Nu are niciun fel de zaharuri”
click.ro
image
Carmen Harra, avertisment pentru români: „Pământul încearcă să comunice cu noi” Ce se va întâmpla la finalul anului 2025
click.ro
Harry, Charles, Peter Phillips, Anne, Andrew și Edward la înmormântarea Reginei în 2022, GettyImages jpg
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”
okmagazine.ro
Keira Knightley foto Profimedia jpg
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!
clickpentrufemei.ro
Regii profimedia 0909841553 jpg
Abaţia-necropolă a Plantageneţilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Tradiții și superstiții de Sfântul Dumitru. De ce nu e bine să atingi cuțitele în această zi
image
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță

OK! Magazine

image
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”

Click! Pentru femei

image
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?