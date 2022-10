Polițiști descind într-o școală ca în pușcărie făcând percheziția elevilor

Când am citit știrea aceasta și am văzut și imaginile video și comentariile, am crezut că nu este adevărat. Pare un scenariu abuziv de film de Netflix dintr-o țară din America de Sud. În Statele Unite ale Americii vedem descinderi ale poliției însă în cazul atentatelor cu bombă sau a unor autori criminali.

La școala din Jilava, poliția a descins concomitent în 5 clase. Vă anunț că e vorba de copii din clasele V-VIII, adică de la 11 ani la 14, 15 ani.

Încerc să înțeleg acțiunea în sine. Care ar fi explicația? Păi, foarte probabil școala s-a plâns ofițerilor de poliție de probleme existente, chiar deținerea de arme albe de către elevi. Așa cum am citit în comunicatul poliției . A existat desigur o întrevedere cu câteva zile înainte (6 octombrie) între reprezentanții poliției, chiar cel de la primărie și școală în care probabil un răspuns a fost ” lasă, că venim noi, facem o percheziție și îi speriem. Nu mai vin ei la școală cu bricege”. Și așa s-a întâmplat ! Deci cu acordul conducerii școlii, polițiștii au intrat câteva zile mai târziu în școală.

Există câteva detalii îngrijorătoare, suspecte, deplasate pot spune chiar ilegale. 1. În primul rând, nu e vorba de o acțiune a poliției la începutul sau finalul orelor de studiu, fără să deranjeze activitatea educativă. Dimpotrivă, polițiștii au intrat fix în cadrul orelor, au ridicat elevii în picioare, s-au adresat tipic, cu atitudine de superioritate și aroganță. Ceea ce încalcă cel puțin Legea Educației.

2. Din unele imagini vedem trei polițiști într-o clasă. Chiar era nevoie de trei polițiști într-o clasă de elevi de gimnaziu? Cu ce scop? Cat de legitimă este această acțiune și cat de proporțională cu eventual pericol ? Chiar se impunea o asemenea acțiune? Cine a aprobat acțiunea? În final, poliția nu se spune că în urma acțiunii au depistat anumiți delicvenți juvenili sau infractori, că au dus la audieri sau au reținut anumite persoane. Am mai avut asemenea descinderi în ultimii ani la o suspiciune de copiere la Bacalaureat, cred că prin Lugoj. Atunci polițiștii au ridicat zeci de elevi și profesori de la examene și i-au urcat în microbuze. Ca în acțiunile de tip terorist.

3. Părinții nu au fost informați de această acțiune, ceea ce iarăși reprezintă un abuz. Cum adică?

4. Printr-un comunicat, poliția justifică acțiunea, afirmând că au existat evenimente cu violență la această școală și că au existat informații despre deținerea unor cuțite de către elevi și că era vorba de un plan de acțiune. Domne, acțiunea nu se poate încadra într-o acțiune de tip preventiv-educativă, este o descindere clară a unor polițiști cu 5 mașini de poliție în 5 clase de elevi.

Acțiune preventiv-educativă înseamnă ceea ce fac de ceva vreme prin școli, adică prezentări, discuții, pliante, prelegeri ale polițiștilor pe marginea anumitor teme. Cu alte cuvinte, sesiuni de informare. Practic, fără prea multă eficiență. În cazul aceste este în mod clar un abuz.

5. Reprezentanții poliției au evitat și chiar au refuzat să folosească cuvântul „percheziție”, înlocuindu-l cu cel de ”control al bagajelor”. Poate controlul bagajelor este legitim la punctele de trecere a frontierelor, în cazul adulților, dar nu într-o asemenea manieră într-o unitate de învățământ.

Codul de Procedură Penală, în cazurile de o anume gravitate, de exemplu când vorbim de audierea minorului ca suspect sau ca martor stipulează explicit:

(4) Audierea martorului minor trebuie să evite producerea oricărui efect negativ asupra stării psihice a acestuia.

Personal, am mari semne de întrebare cu referire la respectarea acestui principiu în cazul de față.

În acele clase au existat copii care s-au speriat de descinderea polițiștilor, s-au temut să nu fie arestați, unora li s-a făcut rău, drept dovadă s-au adresat părinților, iar părinții au făcut cunoscută această acțiunea, fapt ce a determinat apariției știrii în presă, iată la mai bine de două săptămâni (s-a întâmplat în 12 octombrie).

Știrea în sine ne prezintă mai multe adevăruri din Romania, deosebit de dureroase și multe deficiențe. Vorbim totuși de semnalizarea unor probleme în școala românească, vorbim de existența unor elevi cu un comportament de risc, nu doar indisciplină, cat de apariția unor fenomene de tip delicvent pe care școala nu poate să le mai gestioneze. De aceea, solicită ajutorul poliției.

Doar că, din punctul meu de vedere, poliția nu prea are ce căuta în școala. Școala în sine are nevoie să gândească complex, matur, preventiv și inteligent și să identifice prin metode didactice, prin strategii anumite acțiuni prin care să gestioneze astfel de situații. Nu este deloc permis ca orice fel de conducere a școlii să invite sau să permită apariția unor trupe de poliție care să execute astfel de acțiuni în școală.

Totodată, vedem modul în care oamenii legii confundă elevii cu niște infractori. Vedem limbajul lor abuziv, vedem atitudinea dură și aroganță ”ridică-te în picioare”. Ei tratează elevii minori ca pe niște infractori. Nu ne mirăm nici de abuzurile grave ale polițiștilor de modul în care în unele situații sunt dispuși să folosească în mod abuziv forța. Sper însă ca evenimentul în sine să nu treacă ca oricare altă știre din Romania, să se stingă de la sine!