search
Vineri, 26 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Partidele merg cu două propuneri la Cotroceni

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan sunt numele de politicieni cu care PSD, respectiv PNL-USR-UDMR merg la Nicușor Dan. Niciuna din tabere nu pare dispusă să acorde sprijin candidatului celeilalte.

Nicușor Dan a plecat de la un summit regional NATO organizat la Gdansk, în Polonia, la București
Nicușor Dan a plecat de la un summit regional NATO organizat la Gdansk, în Polonia, la București

Președintele României Nicușor Dan i-a convocat pentru astăzi (vineri, 26 iunie 2026), la ora 18, pe șefii celor patru partide care au format, până în această primăvară, coaliția din spatele Guvernului Ilie Bolojan. Șeful statului se va întâlni, la Palatul Cotroceni, cu președinții celor patru partide parlamentare din fosta majoritate, Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR), împreună cu liderul grupului minorităților naționale, Varujan Pambuccian.

Mureșan, candidatul actualei guvernări

Runda de negocieri vine după ce PNL-USR-UDMR, partidele care formează actuala guvernare interimară, au anunțat, în această dimineață, că îl propun pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

Siegfried Mureșan (în stânga, alături de Ciprian Ciucu) este propunerea de premier PNL
Siegfried Mureșan (în stânga, alături de Ciprian Ciucu) este propunerea de premier PNL


Vicepreședinte al Partidului Popular European și al Parlamentului European, Mureșan a fost nominalizat de conducerea PNL iar celelalte două partide au validat propunerea, chiar dacă USR a venit, de asemenea, cu două propuneri (Diana Buzoianu și Radu Miruță).

Eurodeputatul este negociator șef pentru bugetul UE al Parlamentului European și raportor șef al legislativului comunitar pentru relația cu Republica Moldova. ”Sunt unul dintre cei trei negociatori ai Parlamentului European pe PNRR și știu exact ce trebuie făcut pentru a atrage toți banii din PNRR”, a punctat Mureșan, în momentul în care liderii partidelor care îl susțin i-au oficializat candidatura.

La fel ca USR, PNL și-ar dori o ”rotativă” în fruntea Guvernului și l-a mandatat pe Bolojan să negocieze cu PSD un acord de reciprocitate în susținerea nominalizării premierului.

PSD acuză ”sabotaj”

De cealaltă parte, candidatul PSD este Sorin Grindeanu, președintele partidului și al Camerei Deputaților. În opinia lui Grindeanu, ”rotativa” este ”o copilărie” în vreme ce partidul a comunicat că nominalizarea lui Mureșan ”nu este negociere” ci ”sabotaj și rea-voință” prin care România este ”ținută ostatică unor calcule meschine de partid”.

Sorin Grindeanu merge la Cotroceni cu propunerea de a forma un guvern minoritar PSD
Sorin Grindeanu merge la Cotroceni cu propunerea de a forma un guvern minoritar PSD


Anterior, PSD anunțase că nu va vota un guvern din care face parte USR. La fel, USR s-a angajat să nu susțină un guvern PSD. PNL a condiționat un acord de sprijin a nominalizării unui premier PSD de un gest de reciprocitate: dacă președintele Dan oferă mandat de premier unul reprezentant al taberei PNL-USR-UDMR, acesta să beneficieze de susținerea pesediștilor, propunere contestată de membrii PSD.

Polonia - Cotroceni și retur

Președintele Dan și-a întrerupt, pentru întâlnirea din această seară, vizita în Polonia, unde a participat ieri (joi, 25 iunie 2026) la un format de negocieri între lideri NATO de pe flancul estic, înaintea reuniunii aliate la vârf de la Ankara, și va fi prezent sâmbătă la un summit alături de omologii săi de la Varșovia și din cele trei state baltice.

O nominalizare de premier ar putea fi făcută în urma acestor discuții, dar decizia mai poate fi amânată până duminică, pentru a le permite partidelor să găsească un compromis politic. Într-o conferință de presă susținută ieri la Gdansk, Nicușor Dan a precizat că ar dori un guvern înaintea zilei de marți, când începe vacanța parlamentară. 

După căderea guvernului Bolojan, în urma unei moțiuni de cenzură, președintele Nicușor Dan a făcut două propuneri de premieri. Eugen Tomac și-a depus mandatul înainte de a ajunge la votul de învestitură, după ce nu a putut strânge o majoritate care să îl susțină, iar Adrian Veștea nu a primit suficient sprijin din partea legislatorilor pentru a deveni prim-ministru.

Cristian Ștefănescu - DW

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment în NATO: Rusia pregătește provocări militare în state din estul Europei. Ce țări sunt vizate (The Guardian)
digi24.ro
image
Dacia Hipster, pe străzile Parisului. Francezii au fost cuceriți: ”Cool și futurist, îmi place la nebunie!” | VIDEO
stirileprotv.ro
image
Filiera germană de la conducerea României. Ce îi unește pe Siegfried Mureșan, Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu, Dragoș Anastasiu și Dominic Fritz
gandul.ro
image
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
mediafax.ro
image
Un nou top select în care numele lui Gică Hagi figurează în istoria Campionatelor Mondiale alături de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi și Diego Maradona
fanatik.ro
image
De ce fertilitatea nu poate fi amânată. Shadia Ateia, expert în tratamentul infertilității cuplului: „Copiii pot aștepta, dar nu și fertilitatea ta”
libertatea.ro
image
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război”
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Gata: Liverpool trimite o ofertă oficială pentru Andrei Rațiu! Sumă-record
digisport.ro
image
Singura supă perfectă pentru vară. Rețeta de tarator în stil bulgăresc
click.ro
image
Guvernul Bolojan a decis să folosească „soluția germană” pentru Portofelul European de Identitate Digitală. Cum va fi folosit RoEUDIW
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Staţiunea de pe litoral plină până la refuz. "Nu ne aşteptam chiar la atât de multă lume"
observatornews.ro
image
ȘOCUL de care a avut parte Elena Udrea după ce a mers cu fetița ei în vacanță, în Mamaia: 'Ferească Dumnezeu!'
cancan.ro
image
2 schimbări la pensie. Crește vârsta de pensionare și stagiul de cotizare la femei. Cum le afectează?
newsweek.ro
image
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
prosport.ro
image
Cât câștigă pe lună un antrenor de fitness, în 2026. Sumele, dezvăluite chiar de românii care lucrează în domeniu
playtech.ro
image
Antonela, soția lui Messi, a cerut ajutor pentru victimele cutremurelor devastatoare din Venezuela. Suma uriașă de bani care s-a strâns
fanatik.ro
image
Orașele în care apa se scumpește cu 30% de la 1 iulie: „Condiții impuse de Comisia Europeană”
ziare.com
image
Trădat, Răzvan Lucescu a renunțat la 2.000.000 de euro și a răbufnit: "Oameni fără creier"
digisport.ro
image
Bunica româncă de 94 de ani care a cucerit internetul. Ce i-a gătit nepotului influencer venit din Canada
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila Andreei Mantea. Este decorată cu mult bun gust. În dormitor, vedeta are tapet decorativ și un pat cu baldachin / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Turiștilor le e frică să intre în mare. Cum arată rana produsă de peștele-iepure
mediaflux.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Ea a mama soacră din Italia a lui Mihai Mitoșeru: „Când cuscrele se înțeleg suntem și noi fericiți.” Cum o răsfață pe Camelia Mitoșeru?
click.ro
image
Fiul cel mare al Antoniei și al lui Alex Velea, din nou în centrul atenției. Noul look al lui Dominic a șocat internauții
click.ro
image
Fiica cea mare a Anamariei Prodan a făcut senzație în costum de baie. Rebecca a fugit în vacanță cu iubitul ei
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Salata cu varza Sursa foto shutterstock 2146493509 jpg
Salată de varză, gata în 15 minute
clickpentrufemei.ro
Fotografie aeriană a Marii Cisterne (© Calvillo-Ardila, J. A., Lagóstena-Barrios, L. G., & Galindo, P. L. (2026), Three-Dimensional Analysis of a Large Roman Cistern: Hydraulic Study of the Sierra Aznar Water Management System, Heritage, 9(6), 212)
Marea Cisternă Romană care putea stoca peste 2 milioane de litri de apă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spune Lora despre divorț, după ce a fost văzută singură la mai multe evenimente: „Avem viață și separat unul de altul”
image
Ea a mama soacră din Italia a lui Mihai Mitoșeru: „Când cuscrele se înțeleg suntem și noi fericiți.” Cum o răsfață pe Camelia Mitoșeru?

OK! Magazine

image
Prințesa Kate, legături strânse cu fosta soție a unui miliardar tech faimos, implicat în scandalul Epstein. A vizitat-o acum câteva zile la Palatul Windsor

Click! Pentru femei

image
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie

Click! Sănătate

image
Ce să faci dacă te-a muşcat o căpuşă şi cum afli dacă eşti la risc de boală Lyme