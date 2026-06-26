Partidele merg cu două propuneri la Cotroceni

Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan sunt numele de politicieni cu care PSD, respectiv PNL-USR-UDMR merg la Nicușor Dan. Niciuna din tabere nu pare dispusă să acorde sprijin candidatului celeilalte.

Președintele României Nicușor Dan i-a convocat pentru astăzi (vineri, 26 iunie 2026), la ora 18, pe șefii celor patru partide care au format, până în această primăvară, coaliția din spatele Guvernului Ilie Bolojan. Șeful statului se va întâlni, la Palatul Cotroceni, cu președinții celor patru partide parlamentare din fosta majoritate, Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR), împreună cu liderul grupului minorităților naționale, Varujan Pambuccian.

Mureșan, candidatul actualei guvernări

Runda de negocieri vine după ce PNL-USR-UDMR, partidele care formează actuala guvernare interimară, au anunțat, în această dimineață, că îl propun pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.





Vicepreședinte al Partidului Popular European și al Parlamentului European, Mureșan a fost nominalizat de conducerea PNL iar celelalte două partide au validat propunerea, chiar dacă USR a venit, de asemenea, cu două propuneri (Diana Buzoianu și Radu Miruță).

Eurodeputatul este negociator șef pentru bugetul UE al Parlamentului European și raportor șef al legislativului comunitar pentru relația cu Republica Moldova. ”Sunt unul dintre cei trei negociatori ai Parlamentului European pe PNRR și știu exact ce trebuie făcut pentru a atrage toți banii din PNRR”, a punctat Mureșan, în momentul în care liderii partidelor care îl susțin i-au oficializat candidatura.

La fel ca USR, PNL și-ar dori o ”rotativă” în fruntea Guvernului și l-a mandatat pe Bolojan să negocieze cu PSD un acord de reciprocitate în susținerea nominalizării premierului.

PSD acuză ”sabotaj”

De cealaltă parte, candidatul PSD este Sorin Grindeanu, președintele partidului și al Camerei Deputaților. În opinia lui Grindeanu, ”rotativa” este ”o copilărie” în vreme ce partidul a comunicat că nominalizarea lui Mureșan ”nu este negociere” ci ”sabotaj și rea-voință” prin care România este ”ținută ostatică unor calcule meschine de partid”.





Anterior, PSD anunțase că nu va vota un guvern din care face parte USR. La fel, USR s-a angajat să nu susțină un guvern PSD. PNL a condiționat un acord de sprijin a nominalizării unui premier PSD de un gest de reciprocitate: dacă președintele Dan oferă mandat de premier unul reprezentant al taberei PNL-USR-UDMR, acesta să beneficieze de susținerea pesediștilor, propunere contestată de membrii PSD.

Polonia - Cotroceni și retur

Președintele Dan și-a întrerupt, pentru întâlnirea din această seară, vizita în Polonia, unde a participat ieri (joi, 25 iunie 2026) la un format de negocieri între lideri NATO de pe flancul estic, înaintea reuniunii aliate la vârf de la Ankara, și va fi prezent sâmbătă la un summit alături de omologii săi de la Varșovia și din cele trei state baltice.

O nominalizare de premier ar putea fi făcută în urma acestor discuții, dar decizia mai poate fi amânată până duminică, pentru a le permite partidelor să găsească un compromis politic. Într-o conferință de presă susținută ieri la Gdansk, Nicușor Dan a precizat că ar dori un guvern înaintea zilei de marți, când începe vacanța parlamentară.

După căderea guvernului Bolojan, în urma unei moțiuni de cenzură, președintele Nicușor Dan a făcut două propuneri de premieri. Eugen Tomac și-a depus mandatul înainte de a ajunge la votul de învestitură, după ce nu a putut strânge o majoritate care să îl susțină, iar Adrian Veștea nu a primit suficient sprijin din partea legislatorilor pentru a deveni prim-ministru.

Cristian Ștefănescu - DW