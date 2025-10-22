Parlamentul integrării europene a Moldovei

search
Publicat:

Noul parlament se constituie astăzi la Chișinău ca urmare a alegerilor din 28 septembrie. Partidul pro-european PAS are majoritate și poate forma singur noul guvern, iar blocul pro-rus deja s-a destrămat.

Președinta Maia Sandu în Parlament
Președinta Maia Sandu în Parlament

A fost constituită comisia care se ocupă de organizarea votării secrete a președintelui Parlamentului. Cel mai probabil, în această funcție va rămâne vechiul șef al legislativului, liderul PAS Igor Grosu. El a confirmat că aceasta este decizia Consiliului Politic Național al PAS adoptată în ajunul ședinței. Procedural însă, comisia ar urma să organizeze votul secret, iar opoziția își poate înainta candidați proprii la această funcție. Până în seara aceasta ar urma să fie confirmat numele șefului legislativului și vor fi aleși vicepreședinții Parlamentului.

În total, în noul legislativ au fost constituite șase fracțiuni. După destrămarea Blocului Patrioților prin separarea comuniștilor și socialiștilor, liderul partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev, a rămas singur. El s-a declarat „deputat neafiliat”, a spus că va fi în opoziție, dar ar vrea să colaboreze cu toți.

Partidul „Democrația Acasă” - satelit al liderului AUR din România, George Simion - care a acces la limită în noul Parlament de la Chișinău, s-a declarat „în opoziție pro-europeană față de guvernarea pro-europeană” PAS. Acesta a venit din start cu reproșuri față de guvernare, acuzând-o că i-a repartizat un birou lângă toaleta de la etajul 8 a Parlamentului. Tot în opoziție s-au declarat și reprezentanții blocului „Alternativa”, dar și cei ai „Partidului Nostru”, condus de Renato Usatîi.

Noul parlament al Republicii Moldova
Noul parlament al Republicii Moldova


Maia Sandu: „Anii care vin vor fi o probă de forță pentru instituțiile statului”

La ședința de constituire a noului legislativ a ținut un discurs și președinta Maia Sandu. Ea a declarat că tensiunile din timpul campaniei electorale „au fost alimentate din afara țării, de cei care nu vor o Moldovă liberă și suverană”.

 „Aș vrea să conștientizăm cu toții că perioada pe care o traversăm este cea mai complicată de la independență încoace și responsabilitatea noastră față de oameni este foarte mare. De aceea, mai mult ca oricând, Moldova are nevoie de unitate și devotament. Are nevoie ca fiecare dintre cei care, începând de astăzi, ocupă un loc în această sală, să-și îndeplinească mandatul cu onoare, bună-credință și să acționeze exclusiv în interesul Republicii Moldova”, a declarat șefa statului.

„Măcar acum, în ceasul al 12-lea, cei care - pentru putere și bani - au fost părtași la războiul hibrid și au servit unor interese străine, trebuie să înțeleagă că devotamentul față de țară este sacru. Aș vrea să înțelegem cu toții că vom putea apăra pacea doar dacă vom continua să ducem o politică externă de partea binelui. Nu putem admite ca țara noastră să devină o unealtă a agresorului pentru a fi folosită împotriva altor state. (…) Fenomenul cumpărării voturilor trebuie eradicat definitiv. Nu putem admite vreodată ca puterea în țara noastră să fie scoasă la licitație - și să fie acaparată de cine reușește să plătească mai mult. Știm ce înseamnă un stat capturat și cred ferm că oamenii nu-și doresc să se întoarcă la acele vremuri”, a subliniat Maia Sandu în discursul său rostit la ședința de constituire a noului Parlament.

Parlamentul nou constituit la Chișinău ar urma să fie cel care va ratifica Tratatul de aderare a Republicii Moldova la UE - cel mai probabil în 2028. În legătură cu aceasta, Maia Sandu a menționat: „După votul majorității cetățenilor la alegerile din 28 septembrie - care a reiterat voința exprimată în cadrul referendumului de acum un an - noul Legislativ este chemat să ducă la îndeplinire obiectivul înscris în Constituția Republicii Moldova de a duce țara în Uniunea Europeană. Fac un apel la dumneavoastră să contribuiți la armonizarea cadrului legal național cu cel european și să vă asumați un ritm susținut de adoptare a actelor normative necesare pentru a avansa în procesul de negocieri, astfel încât în timpul legislaturii care începe astăzi să poată fi semnat Tratatul de Aderare la UE. (…) Cred că ne dăm seama cu toții că anii care vin vor fi o probă de forță pentru instituțiile statului. Va fi nevoie de și mai mult efort, de mai multă eficiență și de atragerea de și mai mulți oameni nu doar pentru implementarea agendei europene, dar și pentru gestionarea priorităților imediate de dezvoltare ale țării”, a spus președinta Maia Sandu.

Pro-rușii au rămas cu vechile slogane ale propagandei ruse

Pe de altă parte, pro-rușii au spus că vor face „o opoziție dură” și au încercat să acrediteze ideea că democrația ar fi în captivitate acum. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a acuzat din nou guvernarea de „abuzuri” și de „lipsă de legitimitate”: „Voi știți bine prin ce metode ați ajuns din nou la putere. Legitimitatea voastră se ține doar pe sprijinul protectorilor din Occident. În 2021 ați mințit cu „vremuri bune”, acum - cu integrarea europeană peste ani.”

Așa cum s-a anunțat deja, după constituirea Parlamentului, majoritatea parlamentară PAS îl va propune șefei statului pentru funcția de prim-ministru pe economistul Alexandru Munteanu - un investitor moldovean bogat cu afaceri mari în Ucraina, președinte al Alianței Franceze din Moldova. Pe lângă cetățenia moldovenească, acesta mai are și cetățenie americană și română. A spus că i s-a propus să devină și cetățean al Franței, dar a refuzat. După semnarea decretului de către Maia Sandu, acesta va avea la dispoziție două săptămâni pentru formarea cabinetului de miniștri și prezentarea programului de guvernare în Parlament.

Vitalie Călugăreanu - DW

