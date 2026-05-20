Video Trump se propune premier al Israelului și îl invocă pe Iisus ca agent electoral: „Aș putea candida”

În timpul unei deplasări oficiale, președintele SUA, Donald Trump, a făcut afirmații controversate privind o posibilă candidatură în Israel și a invocat figura lui Iisus în discuții despre procesul electoral.

Trump a sugerat că ar avea șanse foarte mari să candideze la funcția de prim-ministru al Israelului.

„Eu cred acum că în Israel, în proporție de 99%, aș putea candida la alegerile pentru prim-ministru. Așa că poate după ce fac asta, mă voi duce în Israel și voi candida la alegerile pentru prim-ministru”, a declarat Trump, în fața jurnaliștilor, potrivit clashreport.

Președintele Trump a făcut și o referire la Iisus Hristos în relație cu procesele electorale din Statele Unite, într-o formulare care va atrage interpretări diverse.

„Dacă Iisus ar fi venit să numere voturile, aș fi câștigat California”, a spus Trump.