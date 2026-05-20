Protecția solară pentru pielea sensibilă: cum alegi corect un SPF potrivit

De multe ori, asociem protecția solară doar cu plaja, vacanțele sau zilele toride de vară, însă expunerea la soare face parte din viața de zi cu zi: în drum spre birou, la volan, în timpul unei plimbări scurte sau atunci când petreci timp în aer liber. Chiar și în zilele mohorâte de primăvară sau sub cerul acoperit al toamnei, pielea intră în contact cu radiațiile UV.

Pentru persoanele cu ten sensibil sau reactiv, această expunere zilnică poate fi resimțită mai intens. Atunci când bariera naturală a pielii este fragilizată, un produs nepotrivit poate accentua roșeața, usturimea, senzația de piele care ține sau disconfortul de după aplicare. De aceea, provocarea nu este doar să alegi un produs cu SPF ridicat, ci să găsești o formulă care oferă protecție eficientă, se simte bine pe piele și poate fi folosită constant.

Cum afectează factorii externi pielea sensibilă

Pielea are rol de barieră și ne protejează constant de factorii din mediu. În același timp, ea poate reacționa atunci când este expusă repetat la soare, poluare, vânt, temperaturi extreme sau produse cosmetice nepotrivite.

În cazul pielii sensibile, aceste reacții pot fi mai vizibile. Tenul se poate înroși mai ușor, poate apărea senzația de usturime, uscăciune, disconfort sau piele care ține. Uneori, aceste manifestări apar imediat după expunerea la soare, alteori se instalează treptat, mai ales dacă pielea este deja fragilizată.

Expunerea neprotejată la radiațiile UV poate favoriza apariția arsurilor solare, a petelor pigmentare, a liniilor fine și a semnelor de îmbătrânire prematură. Pentru tenul sensibil, aceste efecte pot fi resimțite mai intens, motiv pentru care protecția solară ar trebui să fie o parte firească a rutinei zilnice.

De ce e bine să folosești zilnic protecția solară

Soarele contribuie la starea noastră de bine, însă expunerea fără protecție poate afecta pielea mai mult decât pare la prima vedere. Din acest motiv, protecția solară nu ar trebui privită ca un pas ocazional, rezervat concediilor, ci ca o parte firească a rutinei de dimineață, la fel ca hidratarea sau curățarea tenului. În plus, este important să alegi un produs cu o textură cât mai plăcută, pe care să îl poți folosi constant, fără senzația de ten încărcat.

Ce înseamnă SPF 50+ și când poate fi util

SPF-ul arată nivelul de protecție oferit împotriva radiațiilor UV, cele asociate în principal cu arsurile solare. Tocmai de aceea, în perioadele cu expunere mai intensă, vara, în vacanțe, la mare, la munte sau în timpul activităților desfășurate în aer liber, poate fi utilă folosirea unui produs cu SPF 50+.

Un nivel ridicat de protecție poate fi potrivit și atunci când pielea este mai sensibilă, de exemplu după anumite proceduri dermatologice sau în perioadele în care folosești produse exfoliante ori tratamente care pot crește sensibilitatea la soare.

Totuși, un SPF ridicat nu înseamnă protecție completă pe tot parcursul zilei. Produsul trebuie aplicat în cantitate suficientă și reaplicat atunci când este nevoie, mai ales după transpirație, înot sau ștergerea pielii cu prosopul.

Beneficiile unei texturi fluide și rolul unui SPF dedicat

În cazul pielii sensibile și reactive, alegerea texturii este la fel de importantă ca valoarea SPF-ului. O cremă prea densă poate fi dificil de purtat pe parcursul zilei, în special vara, iar o formulă lipicioasă sau lucioasă poate descuraja aplicarea zilnică. Unele formule obișnuite pot ustura sau pot accentua roșeața, motiv pentru care zona feței are nevoie de o protecție eficientă, special formulată pentru a fi bine tolerată.

Un fluid SPF are avantajul unei texturi ușoare, care se întinde rapid și se integrează simplu în rutina de dimineață, fără să lase senzația de ten încărcat. În această categorie se încadrează Fluidul de protecție solară Allergy Sun System SPF50+ de la Rilastil, un produs conceput special pentru pielea intolerantă, reactivă sau predispusă la alergii solare.

Datorită texturii sale lejere, acesta poate fi o opțiune potrivită pentru persoanele care își doresc protecție ridicată, dar fără senzația unui produs greu pe ten. Folosit corect, ca parte a rutinei zilnice, poate contribui la menținerea confortului cutanat pe parcursul zilei.

Cum aplici corect protecția solară

Protecția solară trebuie aplicată uniform pe toate zonele expuse. Pentru față, este important să nu fie uitate urechile, linia părului, gâtul, decolteul sau zona de sub bărbie.

În rutina de dimineață, SPF-ul se aplică la finalul pașilor de îngrijire, după curățare, hidratare și eventualele seruri. Dacă folosești machiaj, protecția solară se aplică înaintea produselor de machiaj.

Pentru față și gât este necesară o cantitate suficientă de produs, astfel încât nivelul de protecție indicat pe ambalaj să fie eficient. Aplicarea unui strat prea subțire poate reduce considerabil protecția oferită.

De asemenea, dacă petreci mult timp afară, transpiri, înoți sau îți ștergi fața, este recomandat ca produsul să fie reaplicat pentru a menține protecția.

De ce să achiziționezi produsele de îngrijire online, din farmacie

Atunci când alegi produse pentru pielea sensibilă, sursa de achiziție contează. Farmacia oferă acces la produse dermatocosmetice potrivite pentru nevoi specifice și la informații utile despre modul corect de folosire.

Achiziția este simplă pe Springfarma.com, unde produsele sunt la doar un click distanță, iar comanda poate fi plasată rapid și în siguranță, cu livrare direct la adresa dorită. Spring Farma nu este doar o farmacie online, ci are și 21 farmacii fizice în țară (București, Craiova, Satu Mare, Cluj-Napoca și Arad), unde poți cere sfatul farmaciștilor atunci când ai nevoie de îndrumare suplimentară pentru rutina ta.

Concluzie: protecția solară potrivită este cea pe care o folosești constant

Așadar, cea mai bună protecție solară rămâne cea pe care o folosești zi de zi. Pentru pielea sensibilă, asta înseamnă un produs cu protecție ridicată, textură confortabilă și o formulă bine tolerată, care poate fi aplicată ușor dimineața și reaplicată la nevoie.

Fluidul de protecție solară Allergy Sun System SPF50+ de la Rilastil poate fi integrat firesc în acest ritual zilnic și poate contribui la menținerea confortului pielii sensibile, oferind protecție ridicată într-o formulă adaptată tenului reactiv.

