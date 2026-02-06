search
Vineri, 6 Februarie 2026
Moartea unui controlor de tren: violenţa în viaţa cotidiană

Publicat:

După atacul mortal asupra unui controlor de tren, în Germania a izbucnit o dezbatere privind modalităţile prin care astfel de incidente ar putea fi evitate pe viitor.

Angajaţi ai Deutsche Bahn au ţinut un moment de reculegere în memoria colegului lor ucis recent
Angajaţi ai Deutsche Bahn au ţinut un moment de reculegere în memoria colegului lor ucis recent

Este o faptă care a cutremurat întreaga Germanie: un angajat al Deutsche Bahn l-a controlat într-un tren regional pe un tânăr bărbat care călătorea singur. Pasagerul nu avea bilet valabil şi când controlorul i-a cerut să coboare din tren la următoarea staţie acesta i-a aplicat mai multe lovituri de pumn. Controlorul şi-a pierdut cunoştinţa, a fost reanimat şi dus la spital, unde a murit o zi mai târziu din pricina unei hemoragii cerebrale provocate de loviturile violente ce i-au fost aplicate. Prezumtivul făptaş este cercetat în stare de arest.

Statisticile arată că numai pe parcursul anului trecut au devenit victime ale unor delicte penale aproximativ 3000 de angajaţi ai Deutsche Bahn (DB). În medie, potrivit Ministerului de Interne de la Berlin, zilnic cinci angajaţi au companiei sunt agresaţi fizic şi patru sunt ameninţaţi. Lucrurile sunt atât de grave încât angajaţii căilor ferate spun că adesea nu mai controlează biletele fiindcă vor să ajungă teferi acasă. Această evoluţie ameninţătoare nu este ceva nou, a afirmat pentru DW Jonas Rees, expert în domeniu, dar în ultima vreme fenomenul s-a agravat.

"Numărul actelor de violenţă creşte continuu începând din 2015. De 10 ani, noua normalitate este pentru controlorii de tren să fie înjuraţi, ofensaţi, ameninţaţi sau chiar agresaţi fizic", a explicat el. Şi Rees s-a declarat şocat de moartea controlorului de tren. "Aspectul decisiv nu este dacă societatea noastră se sălbăticeşte tot mai accentuat ci faptul că ne-am obişnuit tot mai mult în decursul ultimilor ani cu violenţa".

Jonas Rees a constatat o înmulţire a actelor de violenţă în Germania începând din anul 2015
Jonas Rees a constatat o înmulţire a actelor de violenţă în Germania începând din anul 2015


Vineri seară, tren întârziat şi prea mult alcool

Rees este profesor de psihologie politică la Universitatea Bielefeld şi a cercetat timp de peste un an cauzele violenţei împotriva angajaţilor Deutsche Bahn. În studiul său a ajuns la concluzia că violenţa apare frecvent atunci când pasagerii au consumat băuturi alcoolice, când trenurile sunt supraaglomerate sau circulă cu întârziere şi când îi transportă pe pasageri spre sau dinspre evenimente de masă. Şi ziua din săptămână joacă un rol fiindcă sâmbătă şi mai ales vineri seară, după programul de muncă, numărul actelor de violenţă creşte semnificativ.

Violenţa verbală şi fizică apar mai ales când sunt cerute biletele la control, a subliniat Rees. "Ştim că probabilitatea violenţei creşte atunci când potenţialii făptaşi pot scăpa din acea situaţie fără a fi recunoscuţi. Şi de aceea căile ferate sunt un mediu predestinat violenţei: făptaşii sunt în spaţiu public, adesea au consumat alcool şi  au posibilitatea să coboare la următoarea staţie şi să dispară."

Angajaţii DB sunt făcuţi responsabili pentru întârzierea trenurilor

Dar angajaţii Deutsche Bahn nu sunt singurii care trebuie astăzi să-şi facă griji pentru sănătatea lor. Şi poliţiştii, pompierii şi membrii echipelor de salvare sunt tot mai frecvent atacaţi.

Rees explică astfel fenomenul: "Un element care-i leagă pe toţi este faptul că poartă uniformă. Poliţiştii sunt agresaţi pentru că reprezintă statul şi controlorii de tren fiindcă reprezintă compania de căi ferate", a explicat el.

Dar afectaţi de fenomen sunt şi funcţionari care nu poartă uniformă. Rees şi colaboratorii săi au chestionat recent 2000 de profesori din landul Renania de Nord- Westfalia, care şi ei se plâng că sunt agresaţi şi duşmăniţi tot mai frecvent de elevi şi chiar de către părinţii acestora.

Pedepse mai severe pentru agresori sau prevenţie?

Ministrul federal de Interne, Alexander Dobrindt, doreşte drept consecinţă pedepse mai aspre pentru agresori. "Aştept ca făptaşul să fie pedepsit cu toată asprimea legii pentru fapta sa brutală", a declarat el în contextul morţii controlorului de tren.

Dar Jonas Rees crede că pedepsele mai dure nu vor avea efectul scontat. "În cazul unor situaţii spontane care escaladează şi duc la violenţă făptaşul nu se gândeşte că pedeapsa tocmai a fost înăsprită. De aceea pedepsele mai severe nu ajută neapărat la împiedicarea violenţei spontane."

În schimb ar trebui suplimentat personalul, în special agenţii de securitate. Cu ajutorul unor antrenamente de dezescaladare DB ar trebui să-şi pregătească angajaţii pentru situaţii tensionate. Controlorii de tren ar trebui de asemenea să aibă posibilitatea legală de a renunţa la controlul biletelor dacă apreciază că situaţia a devenit periculoasă. Şi posibilitatea instalării unor turnicheţi la intrarea pe peroane ar trebui analizată, fiindcă astfel nu ar mai fi nevoie de controlul biletelor în trenuri.

Oliver Pieper - DW

