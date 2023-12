Miniștrii de externe ai țărilor arabe și islamice au format o delegație pentru a media conflictul israeliano-palestinian. China a fost prima oprire

În materialul de astăzi „China la zi” vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui articol relevant pentru evoluțiile din conflictul palestiniano-israelian, respectiv implicarea tacită a Chinei în eventuale negocieri de pace. Vizita delegației arabo-islamice la Beijing a indicat o opțiune clară pentru China din partea acestor state. Mesajul este relevant și semnificativ pentru ecoluțiile pe termen mediu și lung din regiune, dar nu numai.

Foto: Wang Yi s-a întâlnitcu delegața comună de miniștri de externe din țările arabe și islamice. Sursă imagine:CGTN

Iată, mai jos, materialul tradus din presa chineză.

Noua rundă a conflictului palestino-israelian durează de mai bine de o lună, provocând peste 14.700 de morți de ambele părți, fiind la momentul actual un subiect care se află în centrul atenției în toată lumea. La sfârșitul lunii noiembrie, o delegație comună de miniștri de externe din țările arabe și islamice a vizitat China. În timpul vizitei, China și delegația comună a miniștrilor de externe au întreprins discuții amănunțite axate pe subiecte precum promovarea detensionării actualului conflict israeliano-palestinian.

În opinia experților intervievați, decizia delegației comune a miniștrilor de externe de a alege China ca primă oprire pentru medierea internațională reflectă un grad ridicat de încredere față de China, precum și un nivel înalt de recunoaștere a poziției echitabile a acesteia. De asemenea, această decizie evidențiază așteptările țărilor arabe și islamice ca statul chinez să joace un rol mai important în soluționarea problemei israeliano-palestiniană. Pe parcursul vizitei, China a oferit soluții practice pentru rezolvarea conflictului israeliano-palestinian, soluții care încurajează toate părțile să ajungă la un consens și să formeze o forță comună pentru rezolvarea conflictului.

Delegația comună a miniștrilor de externe care a mers în China a fost formată din: ministrul afacerilor externe al Regatului Arabiei Saudite, Prințul Faisal bin Farhan al-Saud, vicepremierul și ministrul afacerilor externe al Iordaniei, Ayman Safad, ministrul afacerilor externe al Republicii Arabe Egipt, Sameh Hassan Shoukry, ministrul afacerilor externe din Indonezia, Retno Marsudi, Ministrul palestinian de externe, Al-Maliki, și secretarul general al Organizației Cooperării Islamice (OCI) Hissein Brahim Taha.

În urma analizei făcute de Wang Jin, profesor asociat la Institutul de Studii din Orientul Mijlociu de la Universitatea Northwest, acesta a concluzionat că delegația mai sus menționată a fost de nivel înalt, cu o serie de membrii reprezentativi. Au fost prezenți reprezentanți ai guvernului palestinian, o parte a conflictului israeliano-palestinian, precum și reprezentanți din țările vecine Palestinei, precum Egiptul și Iordania și Arabia Saudită, o mare putere tradițională arabă. Indonezia este țara cu cea mai mare populație musulmană din lume, organizația pentru cooperare islamică având 57 de state membre.

„Se poate spune că delegația comună a miniștrilor de externe a înfățișat reprezentați destul de emblematici. Acești miniștri de externe și secretarul general s-au reunit în China pentru a se consulta și a discuta pe tema conflictului israeliano-palestinian, fapt ce reflectă un grad ridicat de încredere față de China, precum și rolul important pe care îl joacă China în acest cadru.” Wang Jin a declarat că acest lucru reflectă și apelul comun al țărilor arabe și islamice de a pune capăt conflictului cât mai curând posibil și de a se dedica propriei lor dezvoltări și construcție.

Încrederea țărilor arabe și islamice în China are o bază reală. Pentru multă vreme, China a jucat un rol constructiv în menținerea păcii și stabilității în Orientul Mijlociu. În luna martie a acestui an, sub medierea Chinei, Arabia Saudită și Iranul, foștii „vechi inamici”, au ajuns la o reconciliere și au restabilit relațiile diplomatice în luna aprilie. Împăcarea dintre Iran și Arabia Saudită a declanșat, de asemenea, un val de „împăcări” în Orientul Mijlociu, ajutând la calmarea problemelor critice precum cele din Yemen, Siria și Libia.

Zou Zhiqiang, cercetător în cadrul Centrului de Studii asupra Orientului Mijlociu al Universității Fudan, a declarat că ,,vizita unei delegații comune a miniștrilor de externe din țările arabe și islamice în China va ajuta la calmarea conflictului israeliano-palestinian. După ce a promovat reconcilierea dintre Arabia Saudită și Iran, China a lucrat din nou din greu pentru a readuce pacea în Orientul Mijlociu. Delegația comună a miniștrilor de externe a ales China ca primă oprire a vizitei lor, subliniind așteptările lor pentru ca statul chinez să joace un rol mai important în soluționarea problemei israeliano-palestiniene și în îndeplinirea echității și justiției.”

Potrivit experților intervievați, China a fost întotdeauna un activist în promovarea păcii dintre Palestina și Israel. De la izbucnirea conflictului israeliano-palestinian, China a comunicat intens cu părțile relevante, lucrând din greu pentru încetarea focului și a violenței și făcând apel la pace.

În luna octombrie a acestui an, când președintele chinez Xi Jinping s-a întâlnit cu prim-ministrul Republicii Arabe Egipt, Mostafa Madbouly, care se afla în China pentru a participa la cel de-al treilea Forum de Cooperare Internațională „Centura și drumul”, a subliniat că prioritare sunt încetarea focurilor și încheierea războiului cât mai curând posibil pentru a evita extinderea conflictului sau chiar scăparea lui de sub control și cauzarea unor consecințe umanitare grave. Calea fundamentală de a rezolva conflictul recurent dintre Palestina și Israel este implementarea „soluției celor două state”, stabilirea unui stat palestinian independent și realizarea coexistenței pașnice între Palestina și Israel.

Wang Yi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și ministrul de Externe al Chinei, a întreprins un dialog extins și aprofundat cu miniștri de externe și demnitari din multe țări și organizații internaționale, inclusiv cu Secretarul General al Națiunilor Unite. Zhai Jun, trimisul special al guvernului chinez pentru Orientul Mijlociu, a vizitat Egipt, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Iordania și alte țări, a participat la Summitul de pace de la Cairo axat pe problema palestiniană și a cerut încetarea focului și a războiul pentru a evita extinderea conflictului. În calitate de președinte rotativ al Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite în noiembrie, China a promovat, de asemenea, emiterea primei rezoluții a Consiliului de Securitate de la runda actuală a conflictului israeliano-palestinian.

„Printre marile puteri ale lumii, China este una dintre puținele țări care pot menține o comunicare strânsă și se pot angaja în dialog de mediere cu toate părțile implicate în conflictul israeliano-palestinian, iar statul chinez menține întotdeauna o poziție corectă, neavând motive egoiste”. Zou Zhiqiang a mai declarat că China încă servește ca președinte rotativ al Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite în această lună și are dorința, capacitatea și condițiile de a media conflictul israeliano-palestinian.

În timpul acestei întâlniri, Wang Yi a exprimat încă o dată opiniile Chinei privind răspunsul la actuala criză din Gaza și soluționarea problemei palestiniene. Acesta a spus că dreptul internațional, în special dreptul internațional umanitar, trebuie respectat cu seriozitate. „Soluția pentru conflictul israeliano-palestinian este implementarea „soluției celor două state””. China solicită cât mai curând posibil convocarea unei conferințe internaționale de pace la scară largă, cu o anvergură mai mare și mai eficientă.

Experții au declarat în urma interviului că China a oferit în continuare soluții practice pentru rezolvarea conflictul. De la cererea de încetare a focului și de încheiere a războiului, la impulsionarea tuturor părților să respecte dreptul internațional umanitar, până la sublinierea în mod repetat că rezolvarea problemei israeliano-palestiniană este implementarea „soluției celor două state”, logica Chinei privind soluționarea conflictul este consecventă, insistând în a a proteja umanitatea și pacea, precum și a susține corectitudinea și justiția.

Wang Jin a concluzionat că punctul culminant al propunerii Chinei de această dată este reafirmarea că China se opune oricărei strămutări forțate și relocare forțată a civililor palestinieni și se confruntă direct cu preocupările actuale ale comunității internaționale. În același timp, China subliniază rolul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. „Consiliul de Securitate are rolul de a rezolva disputele internaționale. În viitor, avem nevoie de garanții instituționale mai mari și eficiente pentru a ne asigura că vocile țărilor arabe și islamice cu privire la problema israeliano-palestiniană sunt respectate și li se acordă atenție/luate în considerare.”

„Consensul și rezultatele obținute de această delegație comună a miniștrilor de externe în China vor contribui la promovarea tuturor părților pentru o participare mai activă la medierea conflictului israeliano-palestinian, la promovarea comunității internaționale pentru a ajunge la un consens și la reunirea sinergiilor pentru a rezolvara conflictul. ” a concluzionat Zou Zhiqiang.

Sursa aici.

Material realizat de Diana Ghinea, cercetătoare la Centrul de Studii Sino-Ruse (CSSR) din cadrul Fundației Universitare a Mării Negre „Mircea Malița” (FUMN).