Oltea Şerban-Pârâu : După o lună şi jumătate de la preluarea mandatului, au ajuns publice câteva dintre subiecte arzătoare ale culturii din România, iar alte câteva subiecte nu au ieşit în afara zidurilor ministerului, deşi poate ar merita să intre în atenţia publică. Voi reveni la câteva dintre acestea. Având în vedere blocajul actual privind circulația obiectelor de patrimoniu din categoria Tezaur, amplificat de furtul coifului de la Coțofenești din Muzeul din Drents și temerile unor manageri de a-și asuma responsabilitățile în acest sens, ce măsuri ar trebui luate pentru deblocarea situației, pentru asigurarea atât a protecției, cât și a valorificării acestor bunuri în circuitul internațional?

András Demeter : Indiferent cine ce intenții are de a modifica o legislație, până când legislația nouă nu apare și nu produce efecte juridice, se aplică legea. Iar actualmente, legea este aceeaşi de anul trecut. Legislația este făcută în așa fel, încât lucrurile să aibă loc.

O.S.P.: Deci totul este o chestie psihologică?

A.D. : Orice altă decizie a fost o decizie abuzivă, născută fie dintr-o sperietură, fie din orice motiv, indiferent că vorbim de legea managementului sau de exporturile temporare de diverse bunuri cu sau fără valoare de tezaur. Deci, este o decizie pripită, luată de altfel informal, pentru că nu există documente plecate de Ministerul Culturii care să interzică aceste exporturi temporare, sau care să interzică, de exemplu, reluarea concursului sau efectuarea evaluărilor în management. În acest moment, e totul “pe vorbe”, născute din diverse dorințe, diverse vise. Dar, repet, și eu am vise, și eu consider că multe acte normative trebuie aduse în contemporaneitate, modificate, completate, nuanțate. Dar până când aceste inițiative capătă o formă și, mai mult, dovedesc putere juridică, altfel spus, intră în circuitul civil, până atunci se respectă legea aplicabilă.

O.S.P.: Mai este puțin și încep stagiunile. Cum considerați că trebuie gestionată de către instituțiile de cultură din subordine situaţia generată de semnarea în primăvara 2025 a noului contract colectiv de muncă în cultură, care prevede plăţi suplimentare pentru muncă sâmbăta și duminica?

A.D.: Ceea ce este de reținut aici este că, între timp, a apărut planul de măsuri. Acest plan de măsuri, primul pachet de măsuri, reglează situația în sensul în care un articol expres spune că, indiferent de ce ar prevedea orice altceva, nu se pun în plată aceste zile suplimentare, ci se acordă timp liber …

O.S.P.: Se dau zile de “recuperare”, în limbaj colocvial, aşadar nu apar plăţi suplimentare.

A.D.: Da. Problema este că, în majoritatea instituțiilor publice de cultură, se adună, în diverse perioade, mai multe zile suplimentare. Această nouă reglementare nu vine cu niciun element de noutate, dar cred că trebuie luată la modul cel mai serios de către management., mai ales la acele categorii de personal care sunt de regulă supra-solicitate, cum ar fi personalul tehnic, de întreţinere a scenei, recuziterii din filarmonici. Trebuie să le dai posibilitatea să își ia aceste zile libere. Și atunci, practic, stagiunile trebuie configurate astfel încât la fiecare 90 de zile, să se creeze o pauză reală, în care să se facă alte activități, care nu necesită prezența acelor oameni. Aşa aş face dacă aş fi director de teatru.

O.S.P.: Dar nu se pune problema ca de acum înainte, muzeele sau stagiunile de teatru sau de opera să închidă activitatea sâmbăta și duminica...

A.D.: Nici nu s-a pus vreodată această problemă.

O.S.P.: În ce măsură consideraţi că este afectat domeniul culturii cu finanţare publică din România de măsurile de austeritate din asumate de guvern în această vară? Reducerea bugetelor influențează atât proiectele aflate în derulare, cât și pe cele planificate, ceea ce impune identificarea unor soluții alternative, precum parteneriate cu mediul privat sau atragerea de fonduri europene. Este esențială păstrarea unui echilibru între măsurile de austeritate și susținerea culturii, ca motor de dezvoltare economică și coeziune socială.

A.D.: Măsurile de austeritate ne afectează pe toți. Indiferent că suntem persoane fizice sau persoane juridice. Că suntem guvernați de dreptul public sau de dreptul privat. Ne afectează. Ne va fi un pic mai dificil, trebuie să ne adaptăm. Pentru că niciunul dintre aceste pachete de măsuri nu este apocalipsa. Sunt niște măsuri care dorim cu toții să fie trecătoare, dar cărora va trebui să ne conformăm. Să ne reconfigurăm planul editorial, planul de creație, planul de turneu, planul de deplasare, planurile din viața civilă ca și din viața organizațională, astfel încât lucrurile, repet, să meargă mai departe.

Scopul acestor măsuri și al măsurilor viitoare care vor trebui luate, nu este acela de a stopa lucrurile, ci de a controla și de a eficientiza cheltuielile. Deci, dacă cineva vrea să se folosească de oricare dintre măsurile care s-au luat și să nu mai facă nimic, da, poate să se folosească de ele. Și poate să le folosească ca pretext. Dar această conduită iarăși este una abuzivă. Pentru că scopul acestor măsuri nu este de a opri Pământul din a se roti, ci este tocmai acela de a asigura ca Pământul să se rotească, să nu se oprească.

O.S.P.: În categoria instituţiilor culturale mari și medii pe care Ministerul Culturii le are în subordine există câteva în care interimatul managementului durează deja de foarte mult timp. Cum abordaţi această chestiune?

A.D.: Lucrurile sunt pe din două. Evaluările și concursurile sunt de fapt două fețe ale aceleiași monede. Evaluări se fac numai pe actuala lege și doar pe aceea discutăm, și numai în cazul în care nu există interimat. Concursuri se fac numai în cazul în care există interimante. Au fost realizate evaluările de management pentru toate cele 24 de instituții subordonate Ministerului Culturii, care își desfășoară activitatea pe baza unor proiecte de management aprobate. Au fost exceptate de la această procedură următoarele instituții: Centrul Cultural Toplița și Teatrul Național de Operetă și Musical ”Ion Dacian”, aici contractele de management au fost încheiate la finalul anului 2024. Acolo unde există interimate, se merge pe legea care este aplicabilă în momentul de față. Aplicabilitatea este obligatorie. Și posturile vor fi scoasela concurs până la sfârșitul anului, cu excepția acelor câteva instituții care au niște litigii în derulare, deci care, practic vor trebui să meargă o vreme în continuare cu interimatul. Un exemplu este Biblioteca Națională a României, unde avem o situație litigioasă care e dublată de o altă situație litigioasă, cu contracte de management suspendate, deci o dublă situație neclară. Concluzionând, avem 24 de instituții cu evaluările rezolvate. În ceea ce privește obiectivul asumat cu privire la organizarea de concursuri de proiecte de management pentru toate instituțiile publice de cultură aflate în prezent în interimat până la finalul anului, primii pași ai acestui proces au fost deja făcuți în luna august, prin inițierea procedurilor de concurs pentru Opera Națională Română din Iași și pentru Muzeul Național Bran.

O.S.P.: Se discută în spaţiul public despre deblocarea unor construcţii importante, respectiv renovări de instituţii culturale din România, Opera din Iaşi, Muzeul Enescu, Opera Națională din Bucureşti. Cât de implicat este Ministerul Culturii în privința acestui demers

A.D.: Aici sunt mai multe planuri, mai multe proiecte. Unele sunt din finanțări naționale, altele din finanțări europene. Și aici sunt două categorii: finanțări rambursabile sau granturi nerambursabile, sau împrumuturi la finanțări rambursabile. De exemplu, acum, în cursul acestei săptămâni a fost o comunicare aprinsă şi pe facebook-ul ministerului şi preluată de foști miniștri, cum ar fi Raluca Turcan, care, fiecare pe parcursul mandatului său, a contribuit la atragerea unor fonduri. Cea mai recentă realizare a fost adoptarea la sfârşitul săptămânii trecute, la ședința de vineri, a două acte normative, o hotărâre de guvern care prelungește valabilitatea unui contract de împrumut și a doua, este o lege prin care se aprobă o nouă tranșă de împrumut de 140 de milioane de euro, prin care la ora actuală, ca la orice astfel de abordare, există o listă de instituții pentru care s-au făcut calculele. Asta este socoteala de acasă. Socoteala din târg este cum fiecare instituție și fiecare proiect în parte vor reuşi să strângă în timp util toate avizele și să parcurgă etapele de proiectare.

O.S.P.: Puteţi da un exemplu de astfel de obiectiv finalizat până acum?

A.D.: Palatul Culturii din Iași, de exemplu. acum este în faza de predare. Este un edificiu mare, un complex, cu muzeu inclus. Revenind la fondurile actuale, o sumă considerabilă, dar nici cheltuielile nu sunt mici, pentru că vorbim de nişte edificii mari, de monumente vechi și cu probleme. Deci banii par mulți, dar în realitate nu sunt foarte mulţi. Numai că pot apărea și probleme. Spre exemplu, ai un teren, vrei să construiești și la un moment dat te trezești că ai dat de un vestigiu archeologic. E o problemă. Fie îţi muți casa, fie eşti blocat șase luni… Ori faci altceva. Aceste lucruri sunt inerente. Dacă vreți un alt exemplu, e ca și când mă duc aparent sănătos la doctor, după care, din momentul în care sunt dechis, se descoperă ce am. Un alt exemplu: da, este nevoie ca Opera Română din Cluj să aibă un sediu nou, contemporan, sau Teatrul Maghiar, care împarte sediul cu Opera. Care dintre ele va ajunge, în final, să depășească toate obstacolele astfel încât să intre efectiv în etapa de realizare, rămâne de văzut şi nimeni nu poate să ştie cât durează.

O.S.P.: Sunteţi, poate, una dintre cele mai experimentate persoane în administrație, care a ajuns vreodată în poziţia de Ministru al Culturii, v-am cunoscut în calitate de secretar de stat în cadrul ministerului condus pe atunci de Adrian Iorgulescu la începutul anilor 2000. Cât de utilă este această experiență? În minister se resimte în acest moment faptul că există acum un ministru cu experiență în administraţie?

A.D.: Se resimte într-un fel. Cel mai bun barometru pentru a ilustra răspunsul la această întrebare, este acela că orice discuție cu un coleg, din minister sau din afara lui, durează de mult mai puțin decât ar dura înainte, când trebuia să se explice despre ce este vorba. Și deciziile, în concluzie, se iau mult mai rapid pentru că am experiență, m-am mai lovit de astfel de probleme.

O.S.P.: În 10 zile începe Festivalul Enescu. Este un reper pentru cultura română, dar este și un efort financiar major. În perspectiva dumneavoastră, are el impactul dorit?

A.D.: Da. Acum… noi suntem în țara festivalurilor. Din păcate, România a ajuns o ţară de festivaluri, dintre care foarte puține se justifică ca festivaluri. Majoritatea acestora sunt mai degrabă niște… evenimente și atât. Care sunt finanțate de regulă de autorități locale sau în combinație de câte mai multe autorități, din fonduri publice etc. Foarte rar din fonduri private. Din această mare de evenimente, se disting câteva evenimente de tip festivalier, care sunt legitimate în timp, prin conținut, prin valoare, prin notorietate.

Unul dintre acestea este Festivalul George Enescu, completat, la rândul lui, de Concursul George Enescu, care este foarte valoros pentru că este o investiție în viitor. Or, pe lângă aceste atuuri verificate, repet, în timp și susținute prin calitate, Festivalul Enescu mai are o componentă și o specificitate proprii care sunt date de domeniul în care s-a născut acest festival: muzica clasică. Atuul Festivalului Enescu față de alte festivaluri, tot de anvergură, cum ar fi un festival de teatru consacrat sau unul de film, atuul, așadar, este dat de larga accesibilitate – pentru că muzica nu este situată în bariere lingvistice. Accesibilitatea enormă, acesta este principalul argument care conferă Festivalului Enescu, în opinia mea, rolul de cel mai important ambasador al culturii românești.

Dar când vorbesc de cultura românească, iarăși, nu vorbesc în cea mai largă accepțiune a ei, ci vorbesc de arta interpretativă și creativă din domeniul muzical. Unde, slavă Domnului, de la cel al cărui nume îl poartă acest festival, până la titanii artei interpretative din România, avem în continuare niște valori pentru care Festivalul Enescu este, zic eu, una din bunele oportunități de tip rampă de lansare.

O.S.P.: Aveți planuri pentru a consolida și diversifica parteneriatele dintre sectorul cultural public și cel privat pentru a sprijini proiectele culturale?

A.D.: Acesta este un subiect care de 20 de ani, de când sunt eu în administrația publică, în administrația centrală, a ajuns o sintagmă redundantă, a ajuns o formă fără fond, sau poate că niciodată nu a avut fond, este de fapt o succesiune de declarații pe care toată lumea le face, la care face referire, dar care nu se materializează... Evident, e un ”challenge” și pentru mine ca poate să reușim ca din această teorie a parteneriatului public-privat să ajungem la niște pași concreți, reali, palpabili. Și chiar în curând o să mă văd cu Președintele Comisiei Naționale a Bibliotecilor, după ce am avut niște întâlniri cu industria cărții, în general, editori, librari și așa mai departe, am ajuns la niște concluzii cum că în această zonă, a industriei de carte, ipoteza parteneriatului public-privat ar avea niște sorți de reală izbândă. Constatăm, dacă ne uităm la orice studiu, că bibliotecile au reale probleme. Mai ales cele mici, mai ales din zone de mic urban sau de rural. Sunt zone și sunt anumite tipuri de biblioteci care funcționează în continuare de la bine în sus dar până la foarte bine încă e cale lungă. Care este punctul sau numitorul comun al acestora? Au personal angajat, salariat, mai numeros, mai puțin numeros, mai pregătit, mai puțin pregătit, mai îmbătrânit, mai tânăr etc, dar îl au; dețin un fond de carte și dețin o infrastructură și un sediu de obicei, în zonă centrală. Indiferent că vorbim de comună sau mic urban sau mare. Bun. Toate acestea costă.

Să le luăm la rând: salariile pe an cumulate atârnă greu în bugetul autorității publice, indiferent că e centrală sau locală, fondul de carte este îmbătrânit, nimeni nu are bani să facă achizițiile la nivelul cerut şi impus de lege. Legea e de pe vremea primului meu mandat, dar dacă ne uităm la cifrele privind achiziția de cărți anuale, constatăm că suntem undeva între 10, 15 până maxim 40% din cât ar trebui pe an. Fondul de carte este îmbătrânit și pe alocuri ar fi chiar contraindicat să mai existe în circuitul civil, dacă ar fi să ne luăm după normă europeană. Sediile costă și ele, sunt și ele îmbătrânite, multe au nevoie de renovări considerabile, prezintă probleme. Așadar, personalul și sediile consumă 90% din buget, așa că rămâne mai puțin de 10% din buget pentru cel mai important obiectiv: fondul de carte. Cum ar fi, de exemplu, dacă în această ecuație am introduce marile rețele private cele deja existente, care deja au dovedit viabilitate? S-ar putea naște alte noi rețele de librării din aceaste parteneriate public - privat. Ce ar fi dacă am gândi un parteneriat în care statul ar veni cu cele 3 elemente pe care le are, personal, sediu, şi fondul de carte existent, dar ar fi degrevat de o parte de cheltuieli prin administrarea sediului și preluarea personalului de către privați, rămânând ca economia pe care o face din cele două, s-o investească în fondul de carte, ajungând astfel la respectarea legii aplicabile.

Așadar, parteneriatul public - privat în cazul industriei de carte ar fi un exemplu. Apoi, intrăm în zona muzeală: avem foarte multe muzee care sunt un fel de struțo-cămilă, spre exemplu, Muzeul CFR-ului sau Muzeul Cinematografiei din Cluj. Nu sunt acreditate, nu respectă legea, dar au un patrimoniu. Unele au fond de tezaur, cum ar fi multe locomotive vechi, sau aparatură din industria cinematografică. Deci acestea, la ora actuală, sunt cumva fiii nimănui, copiii nimănui. Acestea ar trebui cumva administrate tot în regim de parteneriat public-privat. Pentru că nicio autoritate publică nu va prelua aceste muzee, pentru că abia pot gestiona ceea ce au deja. Pentru că, de altă parte, e un mare păcat ca ele să fie răsfirate, să fie în continuare neștiute și ale nimănui. Deci, ca să închid de unde am plecat: provocarea este să identificăm toate aceste zone și să găsim forme, context legal în care lucrurile să se desfășoare, să creăm cadrul legal aplicabil.

O.S.P.: Ajută experiența de actor în rolul de ministru?

A.D.: Adevărul este că meseria mea, dacă vorbim chiar și de monodrame, sau de recitare, sau de orice, nu se poate face de unul singur. Este lucru în echipă. Păi administrația, la fel, fie ea centrală, fie ea locală, se face tot în echipă. Meseria de actor m-a învățat să lucrez în echipă. Or, asta este un avantaj, unul palpabil și observabil de toată lumea, și în rolul de ministru. Un alt element învățat în meseria de actor este ce înseamnă abordarea empatică a lucrurilor. Or, aici, având în vedere că Ministerul Culturii nu este un minister ca oricare altul, nu este o administrație pur și simplu, ci administrează niște zone foarte sensibile și foarte diferite, atât ca formă de exprimare, cât și de organizare și de funcționare, aici, capacitatea de a fi empatic capătă un rol determinant. Așadar, atât lucrul în echipă, cât și capacitatea de a empatiza, cred că mă ajută. Acum rămâne să vedem la bilanț.

O.S.P.: Cum intenționați să gestionați relația cu întreaga comunitate artistică și cu instituțiile culturale pentru a asigura o colaborare eficientă și o susținere reciprocă?

A.D.: Cunoașterea problemelor, relaționarea directă cu artiștii, indiferent că sunt creatori sau interpreţi, sigur, pot reprezenta o oportunitate, dar și un risc care trebuie să mă țină treaz, pentru că există o reală necesitate de a păstra o independență decizională față de orice influență.

O.S.P.: Există o lecție importantă pe care ați învățat-o de-a lungul carierei dumneavoastră artistice care se poate aplica în mandatul de ministru?

A.D.: Trăim într-o țară în care suntem cu toții victimele absenței viziunii de decenii. Practic, importanța viziunii, pe termen lung, este, cred, maximă. Asta este o primă lecție pe care am învățat-o de-a lungul vieții, dar și a activității profesionale. Alte două chestiuni importante învățate atât din viața profesională, cât și din cea privată, sunt pasiunea și determinarea. În opinia mea, aceste lucruri sunt foarte legate. Dacă nu ești pasionat, nu poți să ai determinarea cuvenită. Dacă ești pasionat, dar nu ai determinare, nu iese nimic. Și, în același timp, flexibilitatea și adaptabilitatea. Iarăși sunt niște noțiuni cheie. Pentru că niciodată socoteala de acasă, proiectul cu care ai pornit la drum, nu se va potrivi cu ce găsești pe drum.

De exemplu, în responsabilitatea aceasta de ministru, trebuie punctată puterea colaborării și a dialogului deschis. Adică, fie că ești director de teatru, șef la radio, șeful unei producții de film, indiferent că e mare sau mic, fără dialog nu ajungi nicăieri. Până la urmă, dacă te uiți, inclusiv în structurile militarizate, dialogul există, doar că are niște specificități. Or, asta încerc să spun că în calitatea asta de ministru, capacitatea de a dialoga este vitală.

O.S.P.: În consecință, există un set de obiective pe termen scurt și lung pentru cultura română pe care v-aţi dori să le atingeți pe parcursul mandatului de ministru?

A.D.: Chiar dacă am o experiență și mai veche, și mai puțin recentă, și foarte recentă de secretar de stat, mandatul meu de ministru începe sub imperiul acestor măsuri de austeritate. De aceea, unica și singura mea prioritate, ca bază, sau ca tonul în muzică, este aceea ca, orice se întâmplă ca măsuri care au trebuit sau vor trebui luate în acest mandat, să nu afecteze învârtirea roţii, și, pe de altă parte, să afecteze, într-o cât mai mică măsură, produsul final, bunul cultural, care trebuie să fie creat în continuare. Întâlnirea dintre cultură și spectator, cititor, ascultător, vizitator etc. trebuie să aibă loc în continuare. Asta este cheia în care îmi abordez mandatul.

O.S.P.: V-aţi gândit la măsuri concrete pentru sprijinirea tinerilor artiști și creatorilor emergenți în a-și lansa și dezvolta carierele?

A.D.: Recent, când am făcut o modificare a legislației privind finanțările nerambursabile în cultură, pentru Timișoara – Capitala Europeană a Culturii, am reintrodus ceea ce dispăruse în urmă cu niște ani, de exemplu, bursele de creatori. Ca să poată fi finanțate și pe cale de excepție chiar pe titlu de persoană fizică. Din păcate, de când a intrat legea în vigoare, nu văd să se fi întâmplat multe lucruri, decât o relativizare a ei. Adică noi vorbim despre o lege care finanțează proiecte culturale sau artistice, creatori, tineri debutanţi sau consacrați care să beneficieze de o susținere financiară. Este clar că e necesară identificarea unor mijloace legislative, a unor resurse financiare, a unor instrumente prin care artiștii, indiferent de vârstă, de pregătire, de experiență să fie implicați. In prezent, noi vedem o lume care încearcă. Indiferent că suntem actori sau muzicieni, suntem toți angajați în niște instituții. Luăm salarii, unii din mai multe locuri. Încercăm să facem față, să bifăm activități, dar toți alergăm după alți bani pentru a ne completa veniturile. Deci, suntem într-o alergătură și nu mai găsim timp pentru dialog. Nu mai găsim timp pentru o creație într-adevăr provocatoare, cu challenge-uri reale, profesionale. Și atunci, cred că datoria mea în acest mandat este să inventăm, să găsim, să identificăm niște alternative. Una din aceasta ar fi instituția coproducției. Indiferent că vorbim între producători sau între artiști care coproduc ceva. Coproducțiile internaționale sunt cam absente la nivelul nostrum, cu excepția câtorva domenii. În dans sau în muzică se mai întâmplă, pentru că este mai ușor, pentru că nu e bariera lingvistică. Cred că astfel de coproducții sunt necesare culturii de azi.

Pe de altă parte, tot ce înseamnă cultură privată, nu numai că în sfârşit s-a născut, dar a ajuns într-o perioadă deja de înflorire. Și în anumite situații, modul de abordare și de gestionare a producției în general sau a exploatării unui titlu în zona priuvată ar trebui să fie exemplu de urmat și de către instituțiile publice. In acest sens, rolul Ministerului este acela de a oferi mecanisme de sprijin. Ministerul Culturii nu are menirea de a genera proiecte, are menirea de a inventa, de a construi, de a găsi mecanisme de sprijin, de susținere a proiectelor în general, sau a acelora care fac proiecte.