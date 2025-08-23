search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Maria, Corfu, Grecia: Am transformat casa noastră într-un spațiu de cazare din dragoste pentru acest loc și dorința de a împărtăși frumusețea lui cu întreaga lume

0
0
Publicat:

Grecia este printre destinațiile preferate de români pentru vacanța de vară. Știm asta și nu ne punem prea multe întrebări, deși am putea să ne uităm la greci ca la niște surse de inspirație. Ce fac ei atât de bine încât ne conving să revenim, an de an, în Grecia? Cât de mult îi ajută faptul că sunt țară UE, pentru a-și dezvolta turismul? De ce, când plecăm de la ei, afacere mică sau ditamai resortul, își iau la revedere dăruind o prăjitură, ouzo, marmeladă de smochine sau ulei de măsline (produse local)?

image

Am stat de vorba cu Maria, proprietara unei vile situate într-un loc superb din insula Corfu, vilă cu plajă privată și scări care coboară de pe terasă până pe plajă, ca să-i aflu secretele.

Maria, 40 de ani, a reușit să crească o afacere în turism simultan cu rolul de mama a 2 copii micuți. 

Maria a studiat istoria și timp de câțiva ani a lucrat în companii ca responsabilă de secretariat. În ultimii 8 ani s-a dedicat turismului. Spune că este un domeniu pe care îl iubește cu adevărat și prin intermediul căruia se exprimă creativ. Am înțeles că autenticitatea și iubirea pentru locul spectaculos în care trăiește o fac să ofere dincolo de cazare, o experiență care te determină să-ți dorești să revii.

Povestea Mariei te poate inspira, de aceea, te invit să afli și tu cum ia naștere o afacere în turism, pornind de la o proprietate, ce-i drept, aflată într-un loc privilegiat, dar puțin exploatat turistic.

Ți-ai transformat casa în spațiu de cazare pentru turiști, ce a presupus acest lucru?

Povestea a început la nivel de idee în 2016 și am intrat oficial în domeniul turismului în 2017. Vila a fost inițial construită pentru uz personal și a implicat mult efort, muncă și pasiune.

Ideea de a transforma proprietatea într-un spațiu de cazare a venit, în principal, din dragostea noastră pentru acest loc și din dorința de a împărtăși frumusețea lui cu vizitatori din întreaga lume.

În plus, la un moment dat, am realizat că exista o nevoie de cazări premium în Agios Giorgios, în special pentru turiștii care caută liniște și relaxare, adică își doresc la propriu o „scufundare în albastrul” mării.

Ce provocări ai întâmpinat la începutul afacerii?

Casa era deja amenajată și complet echipată pentru nevoile unei familii numeroase. Totuși, a fost nevoie de modificări importante și de intervenția unor specialiști, mai ales în spațiul exterior, deoarece terasa se află pe stânci, la înălțime, deasupra plajei și era nevoie să asigurăm confortul și mai ales siguranța oaspeților.

Ulterior, una dintre cele mai mari provocări a fost găsirea colaboratorilor permanenți care să rezolve rapid, dacă sunt chemați, orice problemă ar apărea în buna funcționare a casei.

Atragerea primilor clienți și apoi construirea unei baze stabile de turiști reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale unei afaceri turistice aflate la început și noi nu facem excepție.

Care este profilul vizitatorilor voștri?

Sunt familii mari, care au nevoie de spațiul generos al unei vile, în marea lor majoritate turiști străini din diverse țări, dar și greci. În ultimii ani am observat o creștere a oaspeților din România și Bulgaria, datorită dezvoltării rețelei rutiere, care le permite să ajungă mai ușor pe insula Corfu cu mașina.

Când ai observat un salt al afacerii, care a fost motivul?

Colaborăm cu cele mai cunoscute platforme de închiriere de locuințe. Această colaborare a influențat pozitiv afacerea noastră, oferindu-ne acces la un public mai larg, atât din Grecia, cât și din străinătate, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a rezervărilor. În plus, aceste platforme oferă ușurință în gestionarea rezervărilor, siguranță în tranzacții și, desigur, informații valoroase prin recenziile vizitatorilor, care ne ajută să ne îmbunătățim constant.

Cum este viața de zi cu zi în Agios Georgios? Ce iubiți cel mai mult la acest loc?

Viața zilnică în Agios Georgios este liniștită, exact ceea ce caută cineva pentru a scăpa de ritmul intens al orașului. Suntem pe malul mării, așa că ziua începe cu soare, aer curat și o stare de relaxare, chiar și în sezonul turistic.

Cel mai mult iubesc simplitatea și autenticitatea locului. Există un sentiment puternic de libertate și liniște care te fac să simți că timpul trece mai încet și în același timp mai blând cu oamenii. Ador apusurile minunate de lângă mare și, desigur, interacțiunea cu vecinii, care te fac să te simți viu și conectat la comunitate.

Dar, noi locuim în Agios Georgios doar pe durata sezonului de vară și ne întoarcem în Atena atunci când încep școlile. Deși Corfu este o insulă mare, cu universitate și spital, cu siguranță viața de zi cu zi în satele de pe insule, nu doar de pe insula Corfu, ar trebui susținută de mult sprijin din partea statului pentru a fi satisfăcătoare pentru familiile tinere.

Sunteți în partea de sud a insulei Corfu, ce este aici diferit, față de alte destinații turistice din Grecia?

Agios Georgios și sudul insulei Corfu sunt destul de diferite de zonele intens turistice ale Greciei. Este un loc mai autentic și mai original. Este o zonă care păstrează încă ritmul tradițional, cu o dezvoltare moderată și mici afaceri de familie. Aici se găsesc plaje întinse cu nisip fin și intrare lină în mare, ape curate și puțin adânci, sate tradiționale neafectate de turismul de masă. Este o destinație ideală pentru cei care caută liniște, relaxare, natură și ospitalitate grecească autentică.

Ceea ce facem noi, personal, este implicarea și contactul direct cu vizitatorii. Nu este doar un alt loc de cazare,  încercăm să creăm o experiență caldă și primitoare, punând accent pe curățenie, confort și ospitalitate ca între prieteni, pentru că prețuim conexiunea. De aceea, ne îngrijim personal de oaspeții noștri. Unul dintre principalele avantaje ale noastre este locul construcției vilei, chiar deasupra mării, cu plajă privată, într-o zonă liniștită, cu o priveliște deosebită, dar și aproape de tot ceea ce ar putea avea nevoie oaspetele: câteva restaurate și magazine cu de toate.

Ce a fost extrem de greu de făcut, dar ești mândră că ai reușit?

Cea mai mare provocare a fost să reușim să ne facem remarcați într-o destinație turistică extrem de competitivă, cum este Corfu. De la început am vrut să oferim ceva autentic, o experiență caldă. A fost nevoie de mult efort, atenție la detalii și îmbunătățire constantă, mai ales în primii ani, când totul se construia de la zero.

În plus, echilibrul între muncă și viața de familie, mai ales cu doi copii mici, a fost și rămâne o provocare zilnică. Dar cu organizare, sprijin din partea familiei și dragoste pentru ceea ce fac, am reușit să creștem afacerea în fiecare an.

Aveți planuri de extindere sau idei noi? Simți că există avantaje pentru turism având în vedere că Grecia este în Uniunea Europeană?

Ne gândim mereu la modalități de a îmbunătăți experiența vizitatorilor noștri. Nu avem în plan o extindere majoră, dar avem câteva idei pentru îmbunătățiri punctuale. Vrem să păstrăm caracterul liniștit și personal al proprietății, dar mereu cu grijă și dorință pentru pasul următor.

Cu siguranță, faptul că Grecia este țară UE este un avantaj important pentru turism. În primul rând, vizitatorii din UE pot călători fără restricții, lucru care ajută foarte mult afacerile din domeniul ospitalității. În plus, există din când în când subvenții pentru turism, dar, din păcate, procesul nu este ușor. Necesită multă birocrație și, de obicei, ajutor din partea unui specialist.

Noi nu am folosit pentru afacerea noastră fonduri europene și nici cineva cunoscut de-al nostru. Adevărul este că accesul la aceste finanțări pare destul de complicat, mai ales pentru micile afaceri fără sprijin.

 Cum vă distrați vara, în plin sezon? Reușiți să vă bucurați și voi de mare și de soare, sau totul se învârte în jurul oaspeților?

Vara, în special în plin sezon, totul se învârte în jurul vizitatorilor și bunei funcționări a proprietății. Totuși, încerc mereu să găsesc timp pentru mine și familia mea. Marea este la câțiva pași, așa că băile în mare, de dimineață, sau de seară, cu copiii și nepoții mei sunt modul nostru de distracție. De asemenea, ne place să ne plimbăm la apus și să mâncăm înghețata preferată.

Când nu aveți oaspeți, cum vă petreceți timpul pe insulă?

Am doi copii, așa că viața de zi cu zi este mereu plină. În același timp, mă ocup de întreținerea și îmbunătățirea proprietății pentru a fi mereu pregătită pentru următorii oaspeți. Îmi place să găsesc noi idei pentru a îmbogăți experiența turiștilor, fie prin recomandări de activități în zonă, fie prin mici detalii care fac șederea lor specială.

Care este, în viziunea ta, cea mai bună rețetă grecească pe care să o încercăm acasă? Ne ajuți cu una de mâncare și una de desert?

Recomand un preparat tradițional din Corfu, sofrito-ul, un fel de mâncare de vită gătită lent cu usturoi, oțet și vin alb. Are o aromă bogată, intensă, reprezentativă pentru bucătăria veche a insulei. (O rețetă corectă pentru sofrito este aici: akispetretzikis.com – Sofrito )

Pentru desert, cu siguranță aș recomanda galaktoboureko, unul dintre cele mai cunoscute deserturi grecești, cu cremă fină de griș, foi crocante și sirop aromat. Trebuie neapărat încercat! (Rețetă pentru Galaktoboureko: akispetretzikis.com – Galaktoboureko  )

Opinii

Mai multe de la Livia Roșca

Ana Răduleț, Biblioteca prichindeilor din diaspora: „Suntem 24 de bibliotecare în 15 țări din Europa”
Opinii
„Surpriza grădinarului”- o carte pentru copii în care cad semniţe de flori, în loc de bombe
Opinii
Două cărţi pentru profesioniştii din comunicare şi resurse umane, despre manipulare şi psihologia carierei
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
digi24.ro
image
Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”
stirileprotv.ro
image
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
A fost prins în Germania! Lovitura dată de polițiștii aflați pe urmele criminalului Emil Gânj
fanatik.ro
image
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
libertatea.ro
image
FOTO Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
observatornews.ro
image
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Gigi Neţoiu, mărturii cutremurătoare din închisoare: „Stăteam în cameră cu nouă criminali! Ieșeam o oră afară pe zi”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Englezii au rămas "mască", după ce au aflat de echipa din România cu -94 puncte! Ce au scris
digisport.ro
image
Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini
stiripesurse.ro
image
Doliu în diplomația română! Ambasadorul Ioan Donca a murit la 85 de ani
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Anunţul care dă fiori funcţionarilor. Se aplică de săptămâna viitoare
romaniatv.net
image
Pensia de urmaș 2025. Cum poate fi obținută și care sunt documentele necesare
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Anca Țurcașiu, apariție ravisantă pe scena Festivalului de Muzică de la Mamaia. A făcut furori cu ținuta ei VIDEO
actualitate.net
image
Zodia care astăzi, 23 august, își va îndeplini cea mai mare dorință. Viața acestui nativ va fi inundată de fericire
click.ro
image
Rețeta de vinete murate a Ancăi Pandrea: „Iura m-a învățat!” Ingredientul secret și trucuri ca murăturile să nu facă floare
click.ro
image
Patru zodii sunt privilegiate de astre. Urmează o perioadă de aur, se anunță 23 de zile pline de reușite, iar totul se schimbă de pe 27 august
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Cercetare arheologică la fortificația Valul lui Traian de Jos (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
Vestigii din perioada apogeului Imperiului Roman, descoperite în Republica Moldova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mai mulți turiști au fost nemulțumiți după ce au descoperit o taxă în plus pe bonul de la un restaurant din Italia. Pentru ce au plătit în plus
image
Zodia care astăzi, 23 august, își va îndeplini cea mai mare dorință. Viața acestui nativ va fi inundată de fericire

OK! Magazine

image
Mame și fiice: aceste vedete au niște fete care le seamănă leit. Cine-i mai frumoasă?

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
O toamnă excelentă se anunţă pentru aceste trei zodii!