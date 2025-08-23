Maria, Corfu, Grecia: Am transformat casa noastră într-un spațiu de cazare din dragoste pentru acest loc și dorința de a împărtăși frumusețea lui cu întreaga lume

Grecia este printre destinațiile preferate de români pentru vacanța de vară. Știm asta și nu ne punem prea multe întrebări, deși am putea să ne uităm la greci ca la niște surse de inspirație. Ce fac ei atât de bine încât ne conving să revenim, an de an, în Grecia? Cât de mult îi ajută faptul că sunt țară UE, pentru a-și dezvolta turismul? De ce, când plecăm de la ei, afacere mică sau ditamai resortul, își iau la revedere dăruind o prăjitură, ouzo, marmeladă de smochine sau ulei de măsline (produse local)?

Am stat de vorba cu Maria, proprietara unei vile situate într-un loc superb din insula Corfu, vilă cu plajă privată și scări care coboară de pe terasă până pe plajă, ca să-i aflu secretele.

Maria, 40 de ani, a reușit să crească o afacere în turism simultan cu rolul de mama a 2 copii micuți.

Maria a studiat istoria și timp de câțiva ani a lucrat în companii ca responsabilă de secretariat. În ultimii 8 ani s-a dedicat turismului. Spune că este un domeniu pe care îl iubește cu adevărat și prin intermediul căruia se exprimă creativ. Am înțeles că autenticitatea și iubirea pentru locul spectaculos în care trăiește o fac să ofere dincolo de cazare, o experiență care te determină să-ți dorești să revii.

Povestea Mariei te poate inspira, de aceea, te invit să afli și tu cum ia naștere o afacere în turism, pornind de la o proprietate, ce-i drept, aflată într-un loc privilegiat, dar puțin exploatat turistic.

Ți-ai transformat casa în spațiu de cazare pentru turiști, ce a presupus acest lucru?

Povestea a început la nivel de idee în 2016 și am intrat oficial în domeniul turismului în 2017. Vila a fost inițial construită pentru uz personal și a implicat mult efort, muncă și pasiune.

Ideea de a transforma proprietatea într-un spațiu de cazare a venit, în principal, din dragostea noastră pentru acest loc și din dorința de a împărtăși frumusețea lui cu vizitatori din întreaga lume.

În plus, la un moment dat, am realizat că exista o nevoie de cazări premium în Agios Giorgios, în special pentru turiștii care caută liniște și relaxare, adică își doresc la propriu o „scufundare în albastrul” mării.

Ce provocări ai întâmpinat la începutul afacerii?

Casa era deja amenajată și complet echipată pentru nevoile unei familii numeroase. Totuși, a fost nevoie de modificări importante și de intervenția unor specialiști, mai ales în spațiul exterior, deoarece terasa se află pe stânci, la înălțime, deasupra plajei și era nevoie să asigurăm confortul și mai ales siguranța oaspeților.

Ulterior, una dintre cele mai mari provocări a fost găsirea colaboratorilor permanenți care să rezolve rapid, dacă sunt chemați, orice problemă ar apărea în buna funcționare a casei.

Atragerea primilor clienți și apoi construirea unei baze stabile de turiști reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale unei afaceri turistice aflate la început și noi nu facem excepție.

Care este profilul vizitatorilor voștri?

Sunt familii mari, care au nevoie de spațiul generos al unei vile, în marea lor majoritate turiști străini din diverse țări, dar și greci. În ultimii ani am observat o creștere a oaspeților din România și Bulgaria, datorită dezvoltării rețelei rutiere, care le permite să ajungă mai ușor pe insula Corfu cu mașina.

Când ai observat un salt al afacerii, care a fost motivul?

Colaborăm cu cele mai cunoscute platforme de închiriere de locuințe. Această colaborare a influențat pozitiv afacerea noastră, oferindu-ne acces la un public mai larg, atât din Grecia, cât și din străinătate, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a rezervărilor. În plus, aceste platforme oferă ușurință în gestionarea rezervărilor, siguranță în tranzacții și, desigur, informații valoroase prin recenziile vizitatorilor, care ne ajută să ne îmbunătățim constant.

Cum este viața de zi cu zi în Agios Georgios? Ce iubiți cel mai mult la acest loc?

Viața zilnică în Agios Georgios este liniștită, exact ceea ce caută cineva pentru a scăpa de ritmul intens al orașului. Suntem pe malul mării, așa că ziua începe cu soare, aer curat și o stare de relaxare, chiar și în sezonul turistic.

Cel mai mult iubesc simplitatea și autenticitatea locului. Există un sentiment puternic de libertate și liniște care te fac să simți că timpul trece mai încet și în același timp mai blând cu oamenii. Ador apusurile minunate de lângă mare și, desigur, interacțiunea cu vecinii, care te fac să te simți viu și conectat la comunitate.

Dar, noi locuim în Agios Georgios doar pe durata sezonului de vară și ne întoarcem în Atena atunci când încep școlile. Deși Corfu este o insulă mare, cu universitate și spital, cu siguranță viața de zi cu zi în satele de pe insule, nu doar de pe insula Corfu, ar trebui susținută de mult sprijin din partea statului pentru a fi satisfăcătoare pentru familiile tinere.

Sunteți în partea de sud a insulei Corfu, ce este aici diferit, față de alte destinații turistice din Grecia?

Agios Georgios și sudul insulei Corfu sunt destul de diferite de zonele intens turistice ale Greciei. Este un loc mai autentic și mai original. Este o zonă care păstrează încă ritmul tradițional, cu o dezvoltare moderată și mici afaceri de familie. Aici se găsesc plaje întinse cu nisip fin și intrare lină în mare, ape curate și puțin adânci, sate tradiționale neafectate de turismul de masă. Este o destinație ideală pentru cei care caută liniște, relaxare, natură și ospitalitate grecească autentică.

Ceea ce facem noi, personal, este implicarea și contactul direct cu vizitatorii. Nu este doar un alt loc de cazare, încercăm să creăm o experiență caldă și primitoare, punând accent pe curățenie, confort și ospitalitate ca între prieteni, pentru că prețuim conexiunea. De aceea, ne îngrijim personal de oaspeții noștri. Unul dintre principalele avantaje ale noastre este locul construcției vilei, chiar deasupra mării, cu plajă privată, într-o zonă liniștită, cu o priveliște deosebită, dar și aproape de tot ceea ce ar putea avea nevoie oaspetele: câteva restaurate și magazine cu de toate.

Ce a fost extrem de greu de făcut, dar ești mândră că ai reușit?

Cea mai mare provocare a fost să reușim să ne facem remarcați într-o destinație turistică extrem de competitivă, cum este Corfu. De la început am vrut să oferim ceva autentic, o experiență caldă. A fost nevoie de mult efort, atenție la detalii și îmbunătățire constantă, mai ales în primii ani, când totul se construia de la zero.

În plus, echilibrul între muncă și viața de familie, mai ales cu doi copii mici, a fost și rămâne o provocare zilnică. Dar cu organizare, sprijin din partea familiei și dragoste pentru ceea ce fac, am reușit să creștem afacerea în fiecare an.

Aveți planuri de extindere sau idei noi? Simți că există avantaje pentru turism având în vedere că Grecia este în Uniunea Europeană?

Ne gândim mereu la modalități de a îmbunătăți experiența vizitatorilor noștri. Nu avem în plan o extindere majoră, dar avem câteva idei pentru îmbunătățiri punctuale. Vrem să păstrăm caracterul liniștit și personal al proprietății, dar mereu cu grijă și dorință pentru pasul următor.

Cu siguranță, faptul că Grecia este țară UE este un avantaj important pentru turism. În primul rând, vizitatorii din UE pot călători fără restricții, lucru care ajută foarte mult afacerile din domeniul ospitalității. În plus, există din când în când subvenții pentru turism, dar, din păcate, procesul nu este ușor. Necesită multă birocrație și, de obicei, ajutor din partea unui specialist.

Noi nu am folosit pentru afacerea noastră fonduri europene și nici cineva cunoscut de-al nostru. Adevărul este că accesul la aceste finanțări pare destul de complicat, mai ales pentru micile afaceri fără sprijin.

Cum vă distrați vara, în plin sezon? Reușiți să vă bucurați și voi de mare și de soare, sau totul se învârte în jurul oaspeților?

Vara, în special în plin sezon, totul se învârte în jurul vizitatorilor și bunei funcționări a proprietății. Totuși, încerc mereu să găsesc timp pentru mine și familia mea. Marea este la câțiva pași, așa că băile în mare, de dimineață, sau de seară, cu copiii și nepoții mei sunt modul nostru de distracție. De asemenea, ne place să ne plimbăm la apus și să mâncăm înghețata preferată.

Când nu aveți oaspeți, cum vă petreceți timpul pe insulă?

Am doi copii, așa că viața de zi cu zi este mereu plină. În același timp, mă ocup de întreținerea și îmbunătățirea proprietății pentru a fi mereu pregătită pentru următorii oaspeți. Îmi place să găsesc noi idei pentru a îmbogăți experiența turiștilor, fie prin recomandări de activități în zonă, fie prin mici detalii care fac șederea lor specială.

Care este, în viziunea ta, cea mai bună rețetă grecească pe care să o încercăm acasă? Ne ajuți cu una de mâncare și una de desert?

Recomand un preparat tradițional din Corfu, sofrito-ul, un fel de mâncare de vită gătită lent cu usturoi, oțet și vin alb. Are o aromă bogată, intensă, reprezentativă pentru bucătăria veche a insulei. (O rețetă corectă pentru sofrito este aici: akispetretzikis.com – Sofrito )

Pentru desert, cu siguranță aș recomanda galaktoboureko, unul dintre cele mai cunoscute deserturi grecești, cu cremă fină de griș, foi crocante și sirop aromat. Trebuie neapărat încercat! (Rețetă pentru Galaktoboureko: akispetretzikis.com – Galaktoboureko )