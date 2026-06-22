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Love Affairs la Bucharest Opera Festival (3)

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„Faust” de Gounod…

 … a fost reprezentat la Bucharest Opera Festival, ediția a V-a 2026, de Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța printr-o producție datată 2024, regizată de Cristian Mihăilescu, în scenografia (decorul) lui Adrian Damian, costumele Danielei Vlădescu, proiecțiile lui Alexandru Petroșanu.

Răzvan Săraru în primul act. Foto Andrei Grigore
Răzvan Săraru în primul act. Foto Andrei Grigore

 Un spectacol modern, îndeosebi grație mizanscenei, decorului și proiecțiilor, care au primit costume aparținătoare unor epoci trecute, poate din tranziția secolelor XIX-XX și coregrafie clasică. O simbioză care a funcționat.

Adrian Morar. Foto Andrei Grigore
Adrian Morar. Foto Andrei Grigore

Artizanul principal al gândirii muzicale a fost desigur dirijorul Adrian Morar la pupitrul Orchestrei și Corului teatrului constănțean. Politica corectă a tempilor a fost cea care a stabilit, de pildă, atmosfera visului de dragoste din grădina Margueritei, dramatismul scenei din biserică, vigoarea tabloului întoarcerii soldaților, simfonismul dansurilor walpurgice sau scena din închisoare cu înălțătoarea apoteoză finală. Instrumentiștii și-au dat întreaga silință fără să facă însă mare atenție la atacurile neglijente de sunet, la germenii de decalaje fosă-scenă. Noroc că siguranța și excelența baghetei a rezolvat situațiile înainte să devină pericole. Să nu uităm că Adrian Morar este un important dirijor de operă.

Corul soldaților. Foto Andrei Grigore
Corul soldaților. Foto Andrei Grigore

Sigur că momentul de vârf al corului a fost celebra pagină „Gloire immortelle de nos aïeux” cu final repetat ca și cum s-ar fi cerut bis. S-au compensat astfel… alte salturi voite, din scene anterioare sau următoare! De fapt și tabloul „Camera Margueritei” a lipsit.

Serata a avut o evoluție în crescendo din unghi interpretativ, după un demaraj mai greoi. Aș spune că tracul prezenței pe prima scenă lirică națională și-a spus cuvântul.

Orest Pîslariu. Foto Andrei Grigore
Orest Pîslariu. Foto Andrei Grigore

          Surpriza pentru mine, venită din necunoaștere, a fost prestația basului Orest Pîslariu (Mephisto la un moment dat epileptic, după ce a fost amenințat cu simbolul Crucii Sfinte), impunător ca fizic și, după primul act, ca forță și concentrare de glas solid, penetranță sonoră în sală și accentuări potrivite, când dominatoare, când sarcastice, când ironice, grosolane sau grotești. Și-a onorat momentele cheie, Rondo-ul, Serenada, intervențiile din biserică, pentru care cred că amplificarea nu era necesară. Poate doar spre a conferi vocii un artificial halou reverberant ca sub bolta unei catedrale.

Laura Eftimie. Foto Andrei Grigore
Laura Eftimie. Foto Andrei Grigore

Cu preparative bine consolidate într-o stilistică fără reproșuri s-a afirmat soprana Laura Eftimie (Marguerite), glas luminos și complet, care prin proiecție impecabilă de sunet compensează dimemsiunea moderată a instrumentului vocal.

Cristian Caragea. Foto Andrei Grigore
Cristian Caragea. Foto Andrei Grigore

Stăpân pe un glas de intensitate dramatică, baritonul Cristian Caragea (Valentin) a găsit cele mai bune momente în terțetul duelului din actul al IV-lea. Până atunci, în aria - rugăciune „Avant de quitter ces lieux” (actul secund) și apoi în scena morții (tot actul al IV-lea), artistul nu și-a înmuiat sonoritățile, dând frâu liber fluxului de armonice metalice ceea ce nu a fost un lucru rău, dar aici ele s-ar fi dorit strunite prin modelarea frazelor în culori și nuanțări potrivite stărilor sufletești.

Muzicală Siebel în travesti a fost soprana Georgiana Medeleanu, Ana Mladinovici a demonstrat un joc subtil ca Marthe, iar basul Mircea Găvan a prezentat un glas cu timbralitate plăcută și umor în rolul Wagner.

Rămâne interpretul lui Faust, tenorul Răzvan Săraru. Per ansamblu nu a demonstrat un suficient volum sonor, în condițiile unei emisii neomogene între registrele central și acut, deși posedă toate notele cerute de Gounod. Cred că ar trebui să se preocupe de reașezări tehnice.

Laura Eftimie și Rîzvan Săraru. Foto Andrei Grigore
Laura Eftimie și Rîzvan Săraru. Foto Andrei Grigore

Însă nu pot să nu remarc în marele duet de dragoste cu Marguerite (actul al III-lea) lirismul pur, frazele centrale lungi și fluide inteligent conduse cu moliciuni seducătoare, creatoare de atmosferă în expunerea sentimentelor de iubire. Confesiuni camerale. Asemenea, în ultima scenă, tot cu Marguerite, arătând mai multă siguranță, a mulțumit pe ici, pe colo. Păcat că numai atât.

          Regizorul Cristian Mihăilescu este un experimentat practician în mizanscena de operă. Și faptul s-a văzut. Întotdeauna căutător neobosit de esențe, nu putea să nareze sec trama fără să inoveze.

          În viziunea lui Mihăilescu, Faust rămâne veșnic tânăr după încercările prin care a trecut, avea să se constate la final. Spectacolul debutase cu eroul tot tânăr, în aceeași vestimentație ca la sfârșit, apoi se schimbă și, gârbov, rememorează întâmplările parcursului vieții până în anii senectuții. După semnarea pactului cu Mephisto a trăit neîncrezător în tot ce i se întâmpla, reținut, timid chiar, blocat, doar extaziat de Marguerite și îndrăgostit din adâncurile sufletului său vândut Diavolului. Un sentiment pe care nu-l poți negocia sau înstrăina. Știa și Mephisto, dar a riscat și a pierdut…

          Platoul arată minimalist, există panouri laterale pe nuanțe alburii, un fundal pentru proiecții, mai întâi destinat bibliotecii monumentale a savantului Faust peste care, bătrân fiind, i se derulează imagini simbolice ale studiilor sale din domenii diverse ce nu-i aduseseră fericirea. Acolo, pe acel ecran de fundal îi prezintă Mephisto ochii fascinanți, scrutători, ai Margueritei promise.

          Grădina acesteia din actul al III-lea este plină de florile albe ale purității eterne, pe care ea însăși le îngrijește cu sârg. Frumos cadraj.

Scena din biserică. Foto Andrei Grigore
Scena din biserică. Foto Andrei Grigore

Regizorul folosește activ proiecțiile, cu reușite deosebite în scena din biserică și în apoteoza finală a Margueritei care se îndreaptă spre Mântuire. Luminile au jucat un rol important.

În afară de funcția de video wall, fundalul apare câteodată și în structură cu proeminențe abstracte de culoare albă sau roșie, motivații de definire a ambientului în spirit modernist.

În totul, Mihăilescu are grijă de animația platoului, de relațiile firești între personaje, toate atitudinile reflectând spiritul momentului. Mă gândesc, întâmplător, la mișcările sacadate, contorsionate de brațe ale concitadinilor eroilor principali pe muzica Rondo-ului lui Mephisto, care le subjugă sufletele.

Noaptea Walpurgiei. Foto Andrei Grigore
Noaptea Walpurgiei. Foto Andrei Grigore

Așteptatul balet Noaptea Walpurgiei, deși cu număr redus de dansatori, a avut valoare prin coregrafia semnată de Florin Brîndușă și Traian Vlaș, prin soliștii Cătălina Iliescu, Ștefania Avramia, Adrian Mihaiu, Bogdan Bîrsănescu. Să nu uităm ce nume poartă teatrul constănțean! Pentru eternizarea memoriei unui mare coregraf.

Producția cu „Faust” a Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski în regia lui Cristian Mihăilescu s-a remarcat drept o mizanscenă autohtonă modernă a anilor recenți.

Aplauze. Foto Andrei Grigore
Aplauze. Foto Andrei Grigore

Baletul „Cenușăreasa” de Prokofiev…

          … a continuat festivalul în producția Operei de Stat din Ruse. Coregraf și regizor, Natalia Osipova. Dirijor, Dimităr Kosev. În rolul titular, Nanami Nishikaji.

Cenușăreasa. Foto Lavinia Huțanu
Cenușăreasa. Foto Lavinia Huțanu

„Carmen” de Bizet…

          … a prilejuit venirea la București a colectivelor Operei Naționale Române din Iași, cu o producție datată 2015 și semnată de Karel Drgáč (regia), Octavian Neculai (decor), Josef Jelínek (costume), Carlos Vilán (coregrafie), un spectacol absolut clasic, care și-a menținut savoarea. Fusesem prezent într-o seară la Iași, după premieră.  (https://adevarul.ro/blogurile-adevarul/carmen-spectacol-cuceritor-la-opera-din-iasi-1667343.html)

În centru, Lilia Istratii. Foto Andrei Grigore
În centru, Lilia Istratii. Foto Andrei Grigore

Montarea respiră și acum autenticitate, tradiționalismul ei emană spiritul iberic, decorul are naturalețe, costumele sunt frumoase și atractiv colorate, dar importanta realizare a fost colaborarea regizorului cu coregraful madrilen Carlos Vilán.

Balet din actul IV. Foto Andrei Grigore
Balet din actul IV. Foto Andrei Grigore

Dansurile îndrăcite au inundat tot spațiul, abundenta mișcare scenică a corului și soliștilor sunt convins că a fost lucrată inițial împreună cu Vilán fiind întreținută de substituți, balerinii explodează prin flamenco în actele II, respectiv IV pe un fragment din Suita „Arlesiana” de Bizet sau își expun lirismul într-un duo pe interludiul dinaintea actului al III-lea. Trebuie neapărat să-i menționez aici pe coordonatorul coregrafic Cristina Todi și pe maestrul de balet/dans Dan Berihoi. Da, spectacolul pulsează spectaculos.

Lilia Istratii. Foto Andrei Grigore
Lilia Istratii. Foto Andrei Grigore

          Pentru rolul titular, Lilia Istratii și-a expus glasul fastuos de mezzosoprană, cu timbralitate intens colorată și prețios arămit rezonantă, conturând un personaj du chair et du sang, focos, senzual, inspirat și inspirator.

Extensia vocii (de la notele grave în sonorități „de piept” până la un La diez acut adăugat în plină „Seguidilla”), omogenitatea pe întreg ambitusul (demonstrații de frazare expresivă au fost la tot pasul), éclat-ul, subtilitățile (aceeași „Seguidilla” este doar un exemplu), ironia (duetul cu José din actul secund), introspecțiile răscolitoare (aria „cărților”, însoțită din fosă de tempi introspectivi), dramaticul final sunt câteva mostre din calitățile de tragediană ale cântăreței-actrițe.

Lilia Istratii și Diego Godoy. Foto Andrei Grigore
Lilia Istratii și Diego Godoy. Foto Andrei Grigore

          Partener direct i-a fost tenorul chilian Diego Godoy de extracție spintă cu aplecări dramatice și atacuri sonore fulgurante. Un Don José cu glas puternic și timbru sombrat, mobil în registrul înalt cum avea să ne demonstreze printr-un tril acut (!) adăugat la intrarea din actul al II-lea „Dragons d'Alcala” (manieră à-la-Pavarotti în canțonete, vă amintiți?), un tenor de extremă forță, așa încât nu i-am mai reproșat Si bemol-ul înalt de încheiere suverană a ariei „La fleur”, pe care Bizet îl cere în pianissimo.

Diego Godoy și Lilia Istratii. Foto Andrei Grigore
Diego Godoy și Lilia Istratii. Foto Andrei Grigore

Dar am fost cucerit de  începutul (mai) moale și îndeosebi de frământarea continuă în care a cântat aria, expresie a temperamentului său latino, prin care a dăruit publicului momente de intensă trăire alături de Carmen. Tensiunea pe care a creat-o în disperare a cutremurat. Dacă aș obiecta ceva, ar fi că duetul cu Micaëla (actul I) nu fusese curentat de duioase, idilice amintiri și că ar putea renunța la unele strigăte inumane, excesiv exagerate în ultimele acte.

Jean-Kristof Bouton. Foto Andrei Grigore
Jean-Kristof Bouton. Foto Andrei Grigore

Pe baritonul canadian Jean-Kristof Bouton (vanitosul Escamillo) îl văzusem ultima oară tot la Iași acum fix 10 ani în rolul titular din „Don Giovanni”. De atunci glasul a sporit în consistență și acum a cântat cu aplomb și acute prelungi, pătrunzătoare renumita arie din actul secund, făcând totodată demonstrații de abilitate în… mânuirea capei de toreador. O paranteză. S-a cântat versiunea franceză cu recitative vorbite, așa încât Bouton a fost campionul pronunției…

Manuela Barna-Ipate. Foto Andrei Grigore
Manuela Barna-Ipate. Foto Andrei Grigore

O surpriză a fost evoluția glasului sopranei Manuela Barna-Ipate (o Micaëla deloc sfioasă la prima apariție), acum rotund, generos în armonice, de un lirism dens și cu perspective care pot prefigura în viitor teritoriul spint. Precizez frazarea frumoasă, sensibilitatea imploratoare, notele de Si bemol, Si natural calitative din arie.

Distribuția ieșeană a inclus alte voci atent selectate, basul Ivan Dikusar (incisiv Zuniga), baritonul Cezar Octavian Ionescu (Moralès,  autoritar caporal), soprana Noemi Onucu (firavă Frasquita, dar cu un La natural acut sonor), mezzosoprana Marinela Nicola-Pahoncea (Mercédès impulsivă), precum și muzicalii Florin Roman (Dancairo, bariton), Ovidiu Manolache (Remendado, tenor).

David Crescenzi. Foto Andrei Grigore
David Crescenzi. Foto Andrei Grigore

Dirijorul David Crescenzi a început contrariant. Un Preludiu în turbulent Prestissimo în loc de Allegro-ul giocoso notat de Bizet, detensionat rapid disproporționat în tema toreadorului, continuat imediat come prima, dar revenind la tempi adecvați în durerosul Andante moderato din finalul paginii introductive, cu alămurile funebre bine evidențiate. Prin aceste premise a pornit la drum cu bune urmări, confirmând vigoarea platoului primului act, deloc străbătut de lâncezeala indusă de soarele andaluz. Aș mai nota unele licențe, accelerando-uri sau rallentando-uri surprinzătoare dar, cu fermitate și deciziune, bagheta sangvină italiană a favorizat dramaturgia și tensiunea spectacolului.

Corul pregătit de Manuel Giugula a fost la înălțime, ca și Corul de copii pregătit de Raluca Zaharia, ai cărui băieți au dorit cu orice preț să se afirme. Într-un spectacol greu, câștigător cu mare și memorabil succes.

Festivalul se apropie de final.

Aplauze. Foto Andrei Grigore
Aplauze. Foto Andrei Grigore

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