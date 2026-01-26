search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Liniștea cifrelor. Lecția transparenței

0
0
Publicat:

În iunie, Uniunea Europeană intră într-o etapă nouă a unei politici care, până acum, a fost mai degrabă declarativă decât aplicată: transparența salarială. Directiva europeană privind transparența salarială începe să producă efecte concrete, iar piața muncii va fi obligată să se uite mai atent la o realitate pe care o cunoaște, dar pe care a preferat mult timp să o lase în zona de convenții tăcute și opacitate: diferențele de salarizare dintre femei și bărbați și mecanismele care le perpetuează.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Punctul de plecare al directivei este simplu și incomod în același timp. În Uniunea Europeană, femeile câștigă, în medie, mai puțin decât bărbații pentru muncă egală sau de valoare egală. Diferența nu este mereu rezultatul unei discriminări directe, grosiere, ci al unor practici adânc înrădăcinate: negocieri individuale netransparente, promovări opace, evaluări subiective, segregare profesională și penalizarea maternității. Atunci când salariile sunt secrete, aceste mecanisme nu pot fi nici măcar identificate, cu atât mai puțin corectate.

Directiva vine tocmai să rupă acest cerc. Ea pornește de la ideea că inegalitatea salarială nu poate fi combătută doar prin principii frumoase, ci prin reguli clare și verificabile. În mod concret, va schimba felul în care se angajează, se plătește și se justifică diferențele de salariu. Pentru prima dată, angajatorii vor fi obligați să spună, înainte de angajare, care este salariul sau intervalul salarial pentru un post. Întrebarea despre „cât câștigai la fostul loc de muncă” dispare, pentru că ea perpetuează inegalitățile din trecut. O persoană plătită prost nu mai intră automat într-o spirală a subevaluării.

Odată angajați, salariații capătă un drept nou, cu potențial exploziv: dreptul de a ști. Ei vor putea cere informații despre nivelul lor salarial și despre salariile medii, defalcate pe gen, pentru posturi similare sau de valoare egală. Angajatorii vor fi obligați să explice criteriile după care plătesc și promovează, iar aceste criterii trebuie să fie neutre din punctul de vedere al genului. Salariul încetează să mai fie o chestiune strict privată și devine un element de interes public în interiorul organizației.

Pentru companiile mari, directiva introduce și raportarea periodică a diferențelor salariale dintre femei și bărbați. Dacă aceste rapoarte arată un decalaj mai mare de 5% care nu poate fi justificat obiectiv, angajatorul va fi obligat să ia măsuri concrete pentru corectarea situației. Nu mai este suficient să spui că „piața dictează” sau că „așa s-a întâmplat istoric”. Diferențele trebuie explicate sau eliminate.

Pe termen scurt, efectul principal al directivei va fi unul de șoc cultural. Piața muncii va deveni mai transparentă, iar multe practici considerate normale vor fi puse sub semnul întrebării. Angajatorii vor fi nevoiți să-și ordoneze grilele salariale, să-și documenteze deciziile și să accepte că discreția absolută nu mai este o opțiune. Angajații, la rândul lor, vor avea instrumente reale pentru a pune întrebări și pentru a contesta situații nedrepte.

Pe termen mediu, directiva își propune să reducă efectiv diferențele salariale dintre femei și bărbați. Nu prin impunerea unor salarii identice peste noapte, ci prin presiunea constantă a transparenței. Când știi că diferențele vor fi vizibile și verificabile, tentația de a le menține scade. De asemenea, negocierile salariale tind să devină mai echilibrate, pentru că informația nu mai este concentrată exclusiv de o parte.

Pe termen lung, miza este mai ambițioasă. Directiva urmărește o schimbare de mentalitate. Salariul nu mai este un privilegiu negociat individual în spatele ușilor închise, ci rezultatul unor criterii clare, aplicabile tuturor. În timp, acest lucru ar trebui să contribuie la reducerea inegalităților economice, la creșterea participării femeilor pe piața muncii și la o mai bună utilizare a competențelor, indiferent de gen.

România intră în această etapă europeană cu o particularitate care riscă să creeze o falsă stare de confort. Statistic, diferența salarială dintre femei și bărbați este mai mică decât media europeană. Acest lucru este adesea invocat ca dovadă că problema nu ar fi una majoră. În realitate, această cifră ascunde alte dezechilibre: salarii mici pentru toată lumea, segregare pe sectoare, diferențe mari la nivel de venituri totale și o piață a muncii în care transparența este redusă, indiferent de gen.

Mai grav este că, în acest moment, România nu are încă un proiect de act normativ clar, redactat și pus în dezbatere publică, care să transpună directiva. Termenul-limită de transpunere este iunie 2026, dar efectele directivei încep să se simtă deja în restul Europei, acolo unde guvernele discută deschis, consultă partenerii sociali și pregătesc companiile pentru schimbare. Lipsa unui proiect nu este doar o problemă birocratică, ci un semnal de alarmă: riscăm să intrăm în ultimul moment într-o reformă care cere timp, adaptare și dialog.

Transparența salarială nu este o pedeapsă pentru angajatori și nici un cadou nemeritat pentru angajați. Este un instrument de corectare a unor dezechilibre structurale care afectează funcționarea pieței muncii. Dacă România va trata această directivă ca pe o obligație formală, bifată în grabă, va rata tocmai beneficiul ei principal: acela de a construi o piață a muncii mai predictibilă, mai corectă și mai matură. Iunie nu este doar o dată din calendarul european, ci începutul unei conversații pe care, fie că ne place sau nu, va trebui s-o purtăm deschis.

Opinii

Mai multe de la Gabriela Firea

Ce (mai) caută Maia Morgenstern la Teatrul Evreiesc de Stat?
Opinii
Ce au in comun Su, Noella, Helen, Sunita…
Opinii
Casa și barza
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
digi24.ro
image
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
stirileprotv.ro
image
Ultima ședință de coaliție înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe reforma administrației. Premierul discută cu Nicușor Dan pe buget- SURSE
gandul.ro
image
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
mediafax.ro
image
Bomba lui Mitică Dragomir: Adi Mutu la FCSB! Exclusiv
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare - sondaj CURS. AUR nu mai are 40%
libertatea.ro
image
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
digi24.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
11 bărbați, uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal. Apel la președintele țării
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
Copilul acuzat de crimă a fost scos, pe ascuns, din casa bunicilor și internat pentru dezintoxicare. Ar fi dependent de droguri
antena3.ro
image
Vânătoarea ucigaşului lui Mario, transmisă live pe TikTok. 200 de oameni s-au strâns în faţa casei bunicilor
observatornews.ro
image
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
cancan.ro
image
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
prosport.ro
image
Comportament greu de explicat: ce a făcut ucigașul lui Mario Berinde imediat după ce l-a atacat
playtech.ro
image
Pleacă de la Craiova până la finalul perioadei de mercato: „E pus pe lista de transferuri!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Proteste puternice au izbucnit în comuna bunicilor băiatului de 13 ani, implicat în moartea lui Mario. Peste 500 de mii de oameni au urmărit revolta live, pe Tik Tok: „Nu are voie să fie liber!”
kanald.ro
image
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
wowbiz.ro
image
Un fenomen mai „periculos” decât vortexul polar urmează în luna februarie, un nou ciclon-bombă aduce ninsori
romaniatv.net
image
Vești bune pentru milioane de pensionari în februarie! Data exactă la care vin pensiile
mediaflux.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
click.ro
image
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
click.ro
image
Un film românesc, numărul 1 pe Netflix la doar o zi după ce a fost încărcat pe platformă
click.ro
Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei foto GettyImages 56237823 (5) jpg
Despărțire șocantă la început de 2026. Prințul îi spune adio soției după 25 de ani de mariaj și divorțează brusc
okmagazine.ro
Kate vs Camilla, mâncare, Profimedia (2) jpg
Mâncarea preferată a Prințesei Kate e detestată de Regina Camilla. Soția lui Charles nici nu vrea s-audă de acest aliment
okmagazine.ro
? ??? ??? ?????? ???? ?? ???????? ????????? ??????? webp
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”

OK! Magazine

image
Mâncarea preferată a Prințesei Kate e detestată de Regina Camilla. Soția lui Charles nici nu vrea s-audă de acest aliment

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!