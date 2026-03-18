Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
La Opera Bavareză de Stat din München, o nouă premieră cu „Faust”

A ocupat șase seri din luna februarie în montarea olandezei Lotte de Beer, regizoare aspru contestată critic după mizanscena cu „Aida” la Opéra National de Paris – Bastille în anul pandemic 2021. Atât de contestată încât managementul a înlocuit producția după numai patru ani, fapt dacă nu nemaiîntâlnit, cel puțin surprinzător.

Jonathan Tetelman. FOTO © Geoffroy Schied
Așa încât am așteptat cu nerăbdare și angoasă noul spectacol münchenez cu „Faust”, realizat în cooperare cu Teatr Wielki – Opera Narodowa din Varșovia. Am întâlnit însă o creație cvasi-clasică cu inserții moderne prin stilizări, simbolistică, tratări minimaliste, abstractizări (proiecții pe fundal), cu narare cursivă a acțiunii și puține găselnițe deranjante, acea ideatică zisă inovativă care de obicei distruge relația viziunii regizorale cu muzica și libretul. Co-regizor, Florian Hurler.

În transpunerea scenică fluentă a partiturii de grand opéra compusă de Charles Gounod pe libretul lui Jules Barbier și Michel Carré inspirat de drama romantică „Faust et Marguerite” a aceluiași Michel Carré și având drept sursă tragedia „Faust” de Goethe, esențiale au fost dotările tehnice ale scenei bavareze, turnanta, trapele etc., care au permis schimbări rapide ale multelor scene din cele cinci acte.

Voi povesti, așadar.

Primele două acte

 Singur pe un sol arid, înnegrit (decor Christof Hetzer), vedem un Faust  bătrân (Jonathan Tetelman), parkinsonian (accentuare a spuselor din libret) imobilizat într-un scaun cu rotile, dar viguros și furibund revoltat pe propria-i stare, pe parcursul neîmplinit al vieții și creației. Probabil o atitudine agreată de regizoare și dirijoarea Nathalie Stutzmann. Primele sunete „Rien! En vain j'interroge”, ca și altele următoare au fost gridate, amintind mai mult de verism, manieră convenabilă tenorului cu registru înalt preferat spint și actorie remarcabilă.

Jonathan Tetelman și Kyle Ketelsen. FOTO © Geoffroy Schied
Mefisto (basul Kyle Ketelsen, cu glas rotund, cald, egal între registre, de culoare baritonală), un diavol-gentilom („un vrai gentilhomme” se autorecomandă) apare din pământ, acolo de unde i se dă și unde va returna pactul proaspăt semnat cu Faust. În infern. Ketelsen are o tipologie de voce des preferată de interpreții pliați stilisticii franceze. Imaginea proiectată a Margaretei promise a fost voit neclară (lumini, Benedikt Zehm) și l-a incitat și mai mult pe Faust. La finalul actului glasul puternic al lui Tetelman a dominat orchestra violentă și chiar pe elegantul Mefisto.

Emily Sierra și Florian Sempey. FOTO © Geoffroy Schied
Platoul se rotește și imediat ne regăsim în actul secund, scena chermezei, în mijlocul unei populații pestrițe în costume de epocă desenate de Jorine van Beek. Corul Operei Bavareze de Stat pregătit de Christof Heil a trebuit să fie ordonat de dirijoare în primele secvențe, pentru evitarea unor germeni de decalaje și creșterea acurateței. Basul Thomas Mole (Wagner, rol episodic) a afișat un glas rotund în timp ce baritonul Florian Sempey a cântat ruga fierbinte către Divinitate, recitativul „Ô, sainte médaille” și aria lui Valentin „Avant de quitter ces lieux”, cu glas bogat în armonice, frazare frumoasă și expresivitate. Scene pleonastice de război au susținut imagistic secvența.

Kyle Ketelsen. FOTO © Geoffroy Schied
Rondo-ul lui Mefisto „Le veau d'or est toujours debout” a demonstrat în tălmăcirea oferită de vocea omogenă și cu tente sarcastice a lui Kyle Ketelsen superioritatea și disprețul forței malefice pe care o reprezintă.

Și a venit prima întâlnire între delicata Margareta (soprana Olga Kulchynska) și Faust, prilej pentru prima acută de forță a serii „Je t'aime!”, Si natural, pe care glasul lui Tetelman a atacat-o impetuos și a filat-o aproape perfect până la fir de voce. Valsarea corului „Ainsi que la brise légère” a avut antren, mișcare multă, rotiri de platou și a adus vivacitate sărbătorească finalului.

Actul al treilea...

... actul scenelor de dragoste, al intervențiilor presante ale lui Mefisto pentru impulsionarea timidului, ezitantului Faust, așa cum a fost personalizat Tetelman de regizoare, a debutat cu aria lui Siebel (mezzosoprana Emily Sierra) „Faites-lui mes aveux”, cântată luminos, inspirat și cu intenții de expresie venite dintr-un glas frumos timbrat, vibrant.

Olga Kulchynska și Jonathan Tetelman. FOTO © Geoffroy Schied
Și, într-un decor în care a apărut casa mică, albă, simplă, simbolic stilizată a Margaretei, pe al cărei acoperiș se cațără și Mefisto, și Faust, a venit rândul probei de foc a tenorului, scurtul recitativ „Quel trouble inconnu me pénètre?” cântat în fermecătoare reverie și cavatina „Salut! demeure chaste et pure”, pe care Tetelman a abordat-o cu impecabilă linie de cânt, legato fluid, calm extatic mustind de pasiune, cu lirism accentuat în strofa a doua și cu temutul Do natural acut atacat cu ușurință în forță, după care a recurs la același diminuendo precum în actul anterior, reușit în mare măsură ca omogenitate de emisie.

„Balada regelui din Thulé” și aria bijuteriilor au arătat o Margareta cu voce lirică „plină”, condusă cu căldură și exprimare sinceră, răscolită de întâlnirea cu Faust. Primind o rochie de mireasă (în loc de giuvaeruri) drept cadou de la Mefisto a cântat aria „Je ris de me voir si belle” cu expansiune, subtilitate și suplețe, încheind cu un Si natural eclatant.

 În cvartetul subsecvent, am făcut cunoștință cu Martha mezzosopranei cvasi-sopranile și sunete grave estompate Dshamilja Kaiser, co-locatara de cameră a Margaretei (?!), prea puțin comediană.

Jonathan Tetelman și Olga Kulchynska. FOTO © Geoffroy Schied
Marele duet de dragoste a avut un chimism, o atracție specială între Margareta și Faust, grație unei poezii nesfârșite a sopranei („... pour toi je veux mourir!”), cu pianissime de intensă sensibilitate și a unor desene melodice rafinate ale tenorului („Laisse-moi contempler ton visage” sau „Ô nuit d'amour! ciel radieux!”), prin uzul unor moliciuni care îi rotunjesc sunetul. O paranteză. Dacă visarea s-ar exprima câteodată și prin mezzevoci pe întregi arce ascendente de fraze până în acut, atunci redarea stilistică ar avea numai de câștigat. Jonathan Tetelman are asemenea capacități. Revin. Zicerea Margaretei din duet, „Cédez à ma prière” cu Do natural, a fost realmente spectaculoasă.

 „Divine pureté! Chaste innocence...” (Faust) a avut simțirea fierbinte a iubirii iar „Oui, demain, dès l'aurore, demain, toujours!” (Margareta) a căpătat încărcătură emoțională extremă prin simpla rostire a cuvintelor forjate expresiv.

Ultimele două acte

 Singură pe austerul sol, Margareta cântă repetitiv cu durere în suflet „Il ne revient pas”, din nou cu un Si natural acut suveran, una din forțele Olgăi Kulchynska și un final în pianissimo încărcat de tristețe. Sporadice insonorități în registrul grav s-au strecurat pe alocuri. Duioasă a fost apoi compătimirea exprimată de Siebel în scurta romance „Si le bonheur à sourire t'invite”.

Corul Operei Bavareze de Stat. FOTO © Geoffroy Schied
A urmat scena reîntoarcerii din război a soldaților (printre ei, răniți sau invalizi) și moartea lui Valentin. Celebrul cor „Gloire immortelle de nos aïeux” a fost unul din așteptatele succese ale serii, motivat de culoarea omogenă a glasurilor bărbătești și cântul eroic. În continuare remarcile au mers către persiflanta serenadă a lui Mefisto „Vous qui faites l'endormie” interpretată de Kyle Ketelsen cu caustică ironie sub singura fereastră luminată, cea a Margaretei.

Florian Sempey. FOTO © Geoffroy Schied
Terțetul Faust-Valentin-Mefisto, conceput intens dramatic, a fost dominat de confruntarea dinamică și de Si bemol-urile acute ale lui Jonathan Tetelman, supreme, bine impostate, de aleasă calitate sonoră. Tabloul s-a încheiat cu agonia lui Valentin la apropierea morții și condamnarea Margaretei printr-un discurs amenințător, în timp ce aceasta era terorizată, tunsă (la propriu!), aproape linșată de concetățenii incitați. Eliberată de Siebel, eroina merge la biserică împreună cu pruncul ei nou-născut.

Kyle Ketelsen și Olga Kulchynska. FOTO © Geoffroy Schied
Pe același pământ sterp, apare o capelă minusculă (nu vreau să scriu impresia lăsată, ar fi o blasfemie) lângă care s-a ascuns Mefisto chemând asupra Margaretei spiritele răului și actul de acuzare devine cutremurător „Marguerite, soi maudite! A toi l'enfer!” prin rostirea viguroasă după aparenta și falsa bonomie. O scenă în care Margareta își botează (?) copilul pe care îl va ucide.

Noaptea Walpurgiei. În centru, Kyle Keteksen. FOTO © Geoffroy Schied
În munții Hartz, tabloul „Noaptea Walpurgiei” aduce singurul decor bogat ce ocupă întreg platoul, grădina luxuriantă a palatului lui Mefisto, altar al desfrâului și pierzaniei, plin de personaje alegorice și tentații. Fără baletul inclus în multe producții preluat fiind din anexa la partitură, scena rezervă tenorului prin Cântecul bahic din valea Brocken și finalul tabloului o țesătură vocală înaltă și acute incisive, floare la ureche pentru Jonathan Tetelman.

Ultima secvență, a închisorii (o cușcă simplă pe solul de-acum familiar) și a apoteozei Margaretei, a înfățișat cântul pasional îndurerat al tenorului, suavitatea sopranei, acum având mințile pierdute în amintiri și implorarea maiestuoasă adrestă îngerilor „Anges purs, anges radieux, portez mon âme aux sein des cieux!” Coriștii, prezenți în scenă, au distrus închisoarea, l-au alungat pe Mefisto și au acompaniat-o pe Margareta cu cânt înălțător în aspirația către iertarea divină, în sunetele maiestuoase ale orgii. Faust, adânc tulburat, moare.

Povestea s-a încheiat.

Orchestra Bavareză de Stat din Műnchen...

... a fost o mare artizană a succesului. Calitatea instrumentală, omogenitatea, echilibrul între partide, reliefarea temelor, nuanțările, bogăția sonoră și tempourile concordante episoadelor dramaturgice, au fost virtuți pe care Nathalie Stutzmann (fostă contraltă cu importante realizări în anii '90) le-a exploatat grație cunoașterii profunde a stilului partiturii, în autentic spirit romantic francez. Sigur, n-am putut să-i surprind gestica, m-ar fi interesat, dar produsul auzit a fost remarcabil.

În afara Corului Operei și-a dat concursul corpul figuranților, inclusiv copii.

Spectacolul pe care l-am văzut a fost ultimul din cele șase ale seriei, posibilă cauză a unor minusuri.

Mai multe de la Costin Popa

Cu fast la Ateneul Român, Ediția III a Galei Premiilor MUSICRIT
Opinii
Restituiri discografice cu soprana Georgeta Stoleriu și pianistul Viniciu Moroianu
Opinii
„Windows” cu tenorul Marius Vlad Budoiu (II)
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
digi24.ro
image
ANIMAȚIE. Cum a murit strivită pe trotuar o tânără gravidă, într-un accident provocat de un șofer neatent, în Cluj-Napoca
stirileprotv.ro
image
Acești pensionari români primesc 250 lei de Paște. Decizia este oficială – cine ia banii
gandul.ro
image
Țara din UE cu cei mai scumpi carburanți: de ce plătesc șoferii prețuri record la pompă
mediafax.ro
image
LIVE BLOG Alegeri FRF 2026. Cine devine noul președinte al Federației Române de Fotbal
fanatik.ro
image
Reabilitarea mareșalului Ion Antonescu, pe masa judecătorilor în 2026. Cererea de exonerare a dictatorului pentru crime de război a fost depusă de o entitate recent constituită
libertatea.ro
image
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Primele detalii, după ce Dan Petrescu a fost operat de urgență
digisport.ro
image
Regimul din Iran devine din ce în ce mai opresiv: Au confiscat sistemele Starlink al lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă să informații
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Cel mai mare angajator din Teleorman, cu peste 800 de angajaţi, plănuiește închiderea treptată a fabricii
observatornews.ro
image
'Prințesa cu volănașe', dată afară de la Desafio. Câți bani a primit Luiza Condrea, de la Pro TV, pentru cele 11 săptămâni în Thailanda
cancan.ro
image
100 de lei la pensie și pentru persoanele cu handicap, cu ocazia Paștelui. Care oraș oferă tichetele?
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Unde pleacă românii de Paște în 2026. Cele mai căutate destinații
playtech.ro
image
Adrian Porumboiu, atac devastator și la adresa lui Ilie Dumitrescu, pentru asocierea cu Răzvan Burleanu: „L-a luat să planteze flori pe coridor”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Eșec total! Iranul a apelat, fără succes, la o variantă fără precedent
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
ULTIMA ORĂ Dan Petrescu a suferit o intervenție de urgență. În ce stare se află fostul antrenor al CFR Cluj
kanald.ro
image
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Ministrul Muncii a dat în direct vestea aşteptată de 2,8 milioane de pensionari
romaniatv.net
image
Va urma un cutremur precum cel din 1977? Anunțul seismologilor
mediaflux.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Trei români arestați în Germania după ce au încercat faimoasa metodă „acoperișul”. Cât au cerut aceștia victimei de 90 de ani pentru o oră și jumătate de muncă
actualitate.net
image
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți
click.ro
image
„Cum își permit oamenii să aibă copii?” Dezbaterea lansată de o româncă după ce a calculat cheltuielile pe care le are cu partenerul
click.ro
image
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
"Piața de carne" din conacul Epstein. Mărturii din infern: "Libidinosul Andrew mi-a măsurat sânii când aveam 17 ani"
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în unităţile agricole ale județului Constanţa, la 1 iulie 1972 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 73/1972)
O „minune” a zootehniei comuniste: porcul de o tonă
historia.ro
