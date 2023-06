Jurnal de FITS. Marea lui Afrim, de la Sibiu

Pentru că am fost plecată din țară, anul acesta la FITS, în primul rând, mi-am propus să recuperez sezonul românesc de teatru. Printre lucrurile care mi-au lipsit cel mai mult în Scandinavia, au fost teatrul, concertele, festivalurile din România, prietenii, pe care iată, acum, îi regăsesc, cu bucurie, la Sibiu la FITS 30.

Sibiul, cu festivalul său, și în ultimii ani și cu școala doctorală de la Universitatea „Lucian Blaga”, fac parte din viața și parcursul meu personal și profesional. Dacă Festivalul Internațional de Teatru aniversează 30 de ediții, la mai mult de jumătate dintre acestea pot spune că am fost, an de an, martoră. Fiul meu, care are 11 ani acum, a crescut odată cu acest festival și a fost alături de mine, la Sibiu, chiar din vara în care încă nici nu se născuse. Eu, însărcinată fiind, am continuat să merg la toate festivalurile din țară și din străinătate. În 2011, am participat la atelierele lui Andrei Șerban din cadrul Academiei Itinerante de la Ipotești, am venit, în iunie, la Festivalul de Teatru de la Sibiu, în august, am ajuns la Academia Athanor a lui David Esrig de la Burghausen din Germania, iar în toamnă, în septembrie, nu am ratat niciun concert important din Festivalul „George Enescu”.

Între toate aceste hărți, trecute în revistă, într-un an cu totul special din viața mea, Sibiul a însemnat un reper, un punct de referință. Sunt plecată din România, cu tot cu fiu, de doi ani jumătate lucrez la Institutul Cultural Român din Stockholm. Am venit în țară și nu am ajuns încă în casa părinților mei din nordul Moldovei: de la București, am ales să vin mai întâi la Sibiu, la Festivalul de Teatru. Și, cu asta, reafirm încă o dată ce înseamnă, pentru mine, Festivalul de la Sibiu: un spațiu vital, din care îmi iau, în mod miraculos, energie și viață.

„Seaside stories”

De la distanță, așadar, nu am putut să văd spectacolele nominalizate anul acesta la premiile UNITER. Auzisem că „Seaside stories”, în regia lui Radu Afrim, a avut patru nominalizări UNITER: Cel mai bun spectacol, Cel mai bun actor în rol secundar (Theodor Șoptelea), Cea mai bună actriță în rol secundar (Nina Udrescu) și Debut (scenografia semnată de Theodor Cristian Niculae).

„Seaside Stories”, montat după texte de Marius Chivu, Lavinica Mitu, Dan Alexe, Simona Goșu, Tudor Ganea, Nicoleta Dabija, o producție a Teatrului de Stat Constanța, a câștigat anul acesta, recent, la Timișoara, Premiul UNITER pentru Cel mai bun spectacol. Montarea lui Radu Afrim i-a adus tânărului scenograf Theodor Cristian Niculae premiul pentru Cel mai bun debut.

Spectacolul lui Afrim, văzut de mine, în festivalul de la Sibiu, este o implozie de culoare si sunet, în scenografia lui Theodor Cristian Niculae, cu nisip la propriu pe scenă, cu mai multe mări proiectate în fundal, cu actori, care interpretează o gamă largă de personaje, îmbrăcate fistichiu, care mai de care mai deșucheate, cu o energie cu totul debordantă.

Marea care îneacă

Poveștile sunt cutremurătoare, dramele sunt reflectate în contrastele mării din proiecțiile video din fundal. Afrim, care a adunat poveștirile scriitorilor și a semnat scenariul, esigur pe mijloacele sale: actorii, în montarea scenică și montajul video, fac, cu finețe, trecerile de la o stare la alta, de la o poveste la alta. Sub măștile, uneori, insolente sau vulgare, se ascund vulnerabilități și sensibilități adânci. Tăcerile personajelor sunt în contrapunct cu muzica live și cu zgomotul asurzitor de afară. Marea e, uneori, ambiguă, aproape îneacă o fată, la propriu, într-una dintre povești.

Printr-o succesiune alertă de scene, prin lumini stroboscopice năucitoare, spectacolul „Seaside Stories” ne face să rememorăm propriile amintiri, demult uitate. Dincolo de grotesc și agresivitate, de neputințe și micimi sufletești sau trupești, personajele se deschid, și, în luminile semnate de Cristian Niculescu, ni se dezvăluie senzual. Omizile devin, în mod magic, fluturi, extremele se ating în povești de vacanță, în felii decupate din viețile noastre. Afrim ne testează limitele. Deschide - nu cu un bisturiu, ci prin poveștile sale de la malul mării! - răni bine ascunse din sufletele noastre. Taie nemilos în carne vie. Uneori, sună strident în urechi strigătele personajelor și ale pescărușilor, care nu, nu sunt ai lui Cehov!, ci ale mării lui Afrim.

Poveștile răvășitoare se așază însă încet-încet, una după alta. Se sting în imensitatea mării, fragmentată de ecranele din fundal. Dincolo de zgomot, Afrim ne aduce liniște.

Teatrul de Stat Constanța

Regia: Radu Afrim Scenariu de: Radu Afrim După text: Marius Chivu, Lavinica Mitu, Dan Alexe, Simona Goșu, Tudor Ganea, Nicoleta Dabija

Scenografia: Theodor Cristian Niculae

Asistent regie: Mara Oprea

Lumini: Cristian Niculescu

Video: Andrei Dermengiu, Marian Adochiţei, Radu Afrim Asistent scenografie: Paula Rusu

Montaj: Andrei Dermengiu

Make-up artist: Arina Cocoș

Distribuția: Liliana Ghiță/Mirela Pană, Ștefan Mihai, Theodor Șoptelea, Cătălin Bucur, Marian Adochiţei, Anaïs Agi-Ali, Cătălina Mihai, Iulian Enache, Laura Iordan, Liliana Cazan, Mihaela Velicu, Alina Manţu Cristiana Luca, Lana Moscaliuc, Nina Udrescu, Remus Archip, Andrei Bibire, Alex Burcă

-La Fabrica de Cultură UniCredit, de la ora 18:00, echipa Teatrului Municipal L.S. Bulandra din București a pregătit pentru publicul de la FITS30 spectacolul Băieții de zinc, cu o distribuție de excepție: Mariana Mihuț, Dana Dogaru, Ana Ioana Macaria, Rodica Lazăr, Profira Serafim, Mirela Gorea și Camelia Maxim. Spectacolul reprezintă o dramatizare a tulburătoarelor confesiuni despre război care stau la baza romanului omonim al laureatei Premiului Nobel, Svetlana Aleksievici, iar regia și dramatizarea poartă semnătura lui Yuri Kordonsky.

-Dorian Grey este, din nou, un spectacol ce nu trebuie ratat la această ediție a Festivalului, la Sala Mare a TNRS de la ora 20:00. Vedeți o producție marca Burgtheater (Austria), o revizitare atipică a celebrului roman semnat de Oscar Wilde într-un performance multimedia dinamic și obsedant. Se reia pe 28 iunie de la ora 16:00. -Cei care vor să trăiască, sau măcar să vadă Visul american trebuie să meargă la Fabrica de Cultură UniCredit, acolo unde, începând cu ora 21:00, Tudor Chirilă se va afla pe scenă în acest spectacol de la Teatrul de Comedie, în regia Iarinei Damian.