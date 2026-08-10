Iranul ține mâna pe robinetul lumii sau douăsprezece secunde de putere!

Numirea generalului Mohsen Rezaei și apariția lui Mojtaba Khamenei, liderul suprem iranian, într-un videoclip de doar 12 secunde transmit același mesaj: nucleul dur preia controlul la Teheran și implicit va negocia Ormuzul. Șansele de rezolvare ale crizei se reduc pe zi ce trece

Ormuzul nu mai este doar o strâmtoare blocată, ci moneda cu care Teheranul încearcă să cumpere concesii strategice de la Washington

Strâmtoarea Ormuz intră într-o etapă și mai periculoasă a confruntării dintre Iran și Statele Unite, iar semnalul cel mai important vine chiar din interiorul regimului de la Teheran. Numirea, la 9 august, de către liderul suprem Mojtaba Khamenei, a generalului-maior Mohsen Rezaei, fost comandant al Gardienilor Revoluției și reprezentant al liniei dure, la conducerea Consiliului Suprem de Securitate Națională — principalul centru de decizie iranian în materie de securitate și politică externă — sugerează că Teheranul nu se pregătește să cedeze controlul asupra strâmtorii, ci să-l transforme într-o miză centrală a negocierii cu Washingtonul. Rezaei afirmase deja că Iranul nu trebuie să renunțe la această pârghie și că atacurile cu drone și rachete asupra bazelor americane au împins forțele SUA mai departe de Iran, semn că tabăra anti-concesii consideră presiunea militară eficientă și nu vede motive pentru a restitui gratuit avantajele obținute. În același timp, regimul amenință că va lovi orice stat regional care va ajuta Statele Unite să restabilească libertatea de navigație, în timp ce ministrul de externe Abbas Araghchi susține că negocierile cu Omanul sunt în „etapele finale”, dar avertizează că ele nu vor însemna automat redeschiderea Ormuzului. Iar amenințarea nu mai este doar retorică: pe 8 august, houthii au lovit cu o dronă rafinăria Saudi Aramco de la Jizan, la numai o zi după ce Arabia Saudită semnase pactul de apărare cu Turcia și Pakistanul. Ormuzul nu mai este, așadar, doar o strâmtoare disputată, ci centrul unui sistem regional de presiune în care Iranul încearcă să transforme geografia, rachetele, dronele și rețeaua sa de aliați într-un singur instrument de descurajare și negociere cu Statele Unite.

Ormuzul nu se redeschide. Se negociază

Există o anumită abilitate în felul în care diplomația iraniană a învățat să spună simultan „da” și „nu” aceleiași întrebări. Ministrul de externe Abbas Araghchi a anunțat că un acord cu Omanul privind Strâmtoarea Ormuz este „foarte aproape” de a fi încheiat, precizând însă imediat că apropiata înțelegere nu înseamnă automat și redeschiderea strâmtorii.

Nu este o contradicție. Este chiar strategia.

Teheranul separă deliberat două lucruri pe care Washingtonul și piețele energetice ar prefera să le vadă împreună: negocierea cu Muscatul și libertatea navigației prin una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii. Omanul poate negocia o formulă de tranzit, dar cheia politică a Ormuzului rămâne, deocamdată, în mâna Iranului.

Memorandumul semnat în iunie, după războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran, prevedea o redeschidere „imediată” și necondiționată a strâmtorii pentru 60 de zile, urmată de negocieri irano-omaneze asupra administrării pe termen lung a traficului. Numai că discuția s-a transformat între timp în cu totul altceva. În locul culoarelor maritime, deminării și procedurilor de navigație au apărut sancțiunile americane, trupele SUA din regiune, activele iraniene înghețate, despăgubirile de război și soarta aliaților regionali ai Teheranului.

Cu alte cuvinte, Iranul a mutat negocierea de pe apă pe harta geopolitică a Orientului Mijlociu.

Este exact ceea ce face Ormuzul atât de valoros. Înaintea conflictului, prin strâmtoare tranzita aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale ale lumii. Blocarea ei a demonstrat cât de repede poate o decizie luată la Teheran să producă un șoc energetic la mii de kilometri distanță.

Iranul nu poate concura cu Statele Unite portavion contra portavion sau dolar contra dolar. Dar geografia îi oferă ceva ce puterea economică americană nu poate reproduce: capacitatea de a pune presiune asupra uneia dintre arterele vitale ale economiei mondiale.

De aceea, Teheranul încearcă acum să transforme controlul dobândit prin forță într-un precedent politic. Pretenția de a obține taxe de tranzit și un cuvânt de spus în administrarea viitoare a strâmtorii arată că blocada nu este privită doar ca o măsură temporară de război. Iranul încearcă să instituționalizeze pârghia pe care a demonstrat că o poate folosi. Washingtonul respinge această logică și insistă asupra statutului Ormuzului de cale navigabilă internațională.

Miza este enormă: dacă principiul iranian este acceptat, chiar și parțial, blocada încetează să mai fie o excepție și devine punctul de plecare al negocierii.

Prețul Teheranului

Mohammad Bagher Zolghadr, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, a eliminat aproape orice ambiguitate atunci când a prezentat condițiile Iranului pentru redeschiderea strâmtorii: ridicarea blocadei navale și a sancțiunilor, retragerea forțelor americane din jurul Iranului, plata unor despăgubiri de război, deblocarea activelor iraniene înghețate și încetarea atacurilor asupra aliaților regionali ai Teheranului.

Este o listă maximalistă, dar tocmai caracterul ei maximalist spune ce încearcă Iranul să obțină.

Teheranul nu negociază doar libertatea de navigație. Încearcă să introducă în negocierea Ormuzului însăși arhitectura americană de securitate din Golful Persic.

Cererea privind retragerea forțelor americane este cea mai relevantă. Bazele, navele și aviația SUA din regiune fac parte dintr-un dispozitiv de descurajare construit în decenii. Dacă Iranul reușește să lege libertatea navigației de reducerea acestei prezențe, transformă o vulnerabilitate geografică occidentală într-o pârghie asupra strategiei militare americane.

La fel trebuie privite despăgubirile și activele înghețate. Teheranul încearcă să prezinte eventualul compromis nu ca pe o retragere în fața presiunii americane, ci ca pe un câștig obținut prin rezistență.

Mai delicată este condiția privind încetarea atacurilor asupra aliaților regionali ai Iranului. În acest punct, negocierea depășește definitiv granițele iraniene și încearcă să protejeze o parte a rețelei regionale construite de Teheran.

Ormuzul devine instrumentul.

Adevăratul obiect al negocierii este raportul de forțe din Orientul Mijlociu.

Există însă și o luptă în interiorul Iranului.

Araghchi și președintele Masoud Pezeshkian au motive să caute o ieșire diplomatică. Economia suportă costuri reale, iar blocada afectează inclusiv rutele iraniene de import. În același timp, tabăra radicală și Corpul Gardienilor Revoluției privesc controlul asupra Ormuzului ca pe una dintre cele mai valoroase pârghii strategice obținute în timpul confruntării.

Purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluției, Hossein Mohebbi, a spus explicit că redeschiderea strâmtorii nu depinde de negocierile Iran–Oman, ci de acceptarea condițiilor iraniene de către Statele Unite.

Aici apare paradoxul.

Cu cât blocada afectează mai puternic economia iraniană, cu atât guvernul are mai multe motive să negocieze. Dar cu cât blocarea Ormuzului produce costuri mai mari pentru adversar, cu atât aparatul de securitate are mai multe motive să creadă că strategia funcționează.

Cei care plătesc factura nu sunt neapărat cei care iau decizia.

De aceea, sancțiunile nu produc automat moderație. Atâta timp cât Gardienii Revoluției consideră că ambiguitatea asupra Ormuzului valorează mai mult decât relaxarea imediată a presiunii economice, diplomații iranieni vor avea un spațiu limitat de manevră.

Cine cedează primul: Trump sau Teheranul?

Washingtonul are însă propria armă.

Blocada navală americană a lovit capacitatea Iranului de a-și exporta petrolul. Datele maritime și satelitare citate în material arată că petrolierele iraniene nu au mai încărcat țiței la Insula Kharg pentru o perioadă de cel puțin o săptămână, în timp ce navele care descărcau în Asia nu se mai puteau întoarce în Iran. Capacitatea de stocare a început astfel să devină ea însăși o problemă, iar practica folosirii petrolierelor vechi drept depozite plutitoare pare să se apropie de limite.

Aici strategia americană este relativ simplă.

Nu trebuie să oprești instantaneu întreaga producție iraniană. Este suficient să împiedici petrolul să plece suficient de mult timp. Rezervoarele se umplu, petrolierele folosite pentru stocare se umplu și ele, iar la un moment dat producția trebuie redusă.

Atunci blocada nu mai lovește doar exporturile. Lovește însăși industria petrolieră.

Problema este că Iranul poate transmite o parte din cost înapoi adversarului.

Dacă Statele Unite reduc capacitatea Teheranului de a transforma petrolul în bani, Iranul poate folosi Ormuzul pentru a face energia mai scumpă pentru restul lumii.

America atacă venitul Iranului.

Iranul atacă predictibilitatea pieței.

De aceea, confruntarea a devenit un război de uzură economică în care fiecare parte încearcă să demonstreze că ceasul adversarului ticăie mai repede.

Vicepreședintele JD Vance a descris negocierile ca fiind undeva la „mijlocul jocului”. Washingtonul insistă asupra unui sistem sigur de trafic, inclusiv deminare și încetarea atacurilor iraniene asupra navelor comerciale, și mizează pe faptul că economia iraniană „suferă în mod considerabil”. Dar există și un ceas american: apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului transformă fiecare săptămână de blocaj și fiecare nouă presiune asupra prețurilor energiei într-un cost politic pentru Casa Albă.

Aceasta este vulnerabilitatea lui Donald Trump.

Statele Unite au resurse militare și economice incomparabil mai mari decât Iranul. Dar administrația americană răspunde alegătorului. Iar alegătorul nu măsoară succesul strategiei în numărul petrolierelor iraniene blocate la Kharg. Îl măsoară în prețul combustibilului, inflație și costul vieții.

Teheranul știe asta.

Nu trebuie să învingă militar Statele Unite. Trebuie să reziste suficient pentru ca Washingtonul să înceapă să considere compromisul mai ieftin decât continuarea confruntării.

La rândul său, Washingtonul pariază că economia iraniană va ajunge prima la limită.

Aici se află esența negocierii: Trump are un calendar electoral, Iranul are un ceas economic.

Există însă și pericolul ca această competiție a răbdării să scape de sub control. Emiratele Arabe Unite au raportat atacarea unui petrolier ADNOC, compania afirmând că cel puțin 15 dintre navele sale au fost vizate de la începutul conflictului, cu victime în rândul echipajelor. Omanul a condamnat atacurile și a avertizat asupra riscului compromiterii negocierilor.

Cu cât jocul durează mai mult, cu atât crește probabilitatea ca o navă lovită, o operațiune navală sau o interpretare greșită să transforme negocierea economică într-o nouă escaladare militară.

Lecția Ormuzului: de ce ar trebui să privească și România

Pentru România, povestea Ormuzului poate părea îndepărtată. Nu este.

Marea Neagră și Strâmtoarea Ormuz sunt spații geografice foarte diferite, dar mecanismul strategic este recognoscibil: o rută maritimă, libertatea navigației și accesul economic pot fi transformate din realități aparent tehnice în instrumente de presiune geopolitică.

Teheranul aplică o metodă pe care Europa a întâlnit-o și în negocierile cu Moscova: acceptarea în principiu a dezescaladării, urmată de condiții suficient de ample încât revenirea la normalitate să presupună concesii strategice din partea adversarului.

Pentru București, lecția nu este despre petrolul iranian.

Este despre puterea geografiei.

Marea Neagră este, la rândul ei, un spațiu în care războiul din Ucraina a demonstrat cât de repede navigația comercială, porturile, minele marine, dronele și infrastructura energetică pot deveni componente ale confruntării militare. Un actor care poate amenința circulația nu trebuie neapărat să controleze întreaga mare. Este suficient să poată ridica suficient de mult costul utilizării ei.

Există și o lecție privind sancțiunile.

Presiunea economică poate slăbi un adversar, dar nu garantează că îl va determina să renunțe la instrumentul strategic care îi oferă putere. În cazul Iranului, costurile blocadei sunt reale, dar tocmai capacitatea de a ține Ormuzul sub presiune îi oferă regimului o monedă de negociere.

Aceeași prudență este necesară atunci când Occidentul evaluează efectul sancțiunilor asupra Rusiei.

Pentru România, concluzia este mai concretă: securitatea unei rute strategice nu poate fi construită numai pe speranța că adversarul va considera confruntarea prea scumpă. Este nevoie de descurajare credibilă, capacități militare, prezență aliată, infrastructură rezilientă și alternative energetice și logistice capabile să funcționeze atunci când ruta normală este amenințată.

Ormuzul oferă astfel o lecție care depășește cu mult Golful Persic.

Iranul a demonstrat că o putere mai slabă militar poate transforma geografia într-un multiplicator de putere. Washingtonul încearcă acum să demonstreze că superioritatea economică și militară poate face această strategie prea costisitoare pentru a fi menținută.

Deocamdată, niciuna dintre părți nu a demonstrat că are dreptate.

Acordul cu Omanul poate fi aproape. Redeschiderea Ormuzului poate rămâne departe.

Pentru că, în realitate, nu se negociază doar trecerea unor petroliere printr-o strâmtoare. Se negociază cine stabilește regulile după război.

Iar aceasta este miza pe care merită să o urmărească și Bucureștiul: cine controlează accesul la o rută strategică nu controlează doar geografia. În momentul unei crize, poate ajunge să controleze și prețul politic al revenirii la normalitate.

Asta este versiunea pe care aș păstra-o pentru publicare: 4 capitole în loc de 6, cu partea despre Gardienii Revoluției absorbită în „Prețul Teheranului”, iar Kharg, JD Vance și calendarul electoral reunite într-o singură secțiune.

Post Scriptum: Douăsprezece secunde de putere

Regimul de la Teheran a găsit, în sfârșit, ceva ce știe să facă: să producă dovezi de viață în doze homeopatice. Sâmbătă, agenția Mehr a difuzat o secvență de doisprezece secunde în care Mojtaba Khamenei apare așezat pe covor, printre consilieri, discutând aparent strategia Iranului în conflictul cu Statele Unite. Cu câteva zile înainte, aceeași presă apropiată statului pusese în circulație un alt fragment, de treisprezece secunde, în care noul „Ghid Suprem” preda studii religioase unui grup de studenți — prima sa apariție filmată, spuneau agențiile, de la instalarea în funcție. Niciuna dintre cele două înregistrări nu poartă dată sau locație. Ambele au fost lansate exact în ziua în care presa israeliană vorbea despre spitalizarea sa în stare „extrem de critică”. Coincidența e prea perfectă ca să nu fie, ea însăși, mesajul.

Cronologia contează. Mojtaba Khamenei a preluat titlul de Ghid Suprem pe 8 martie 2026, la câteva zile după ce tatăl său, Ali Khamenei, a fost ucis chiar în prima zi a atacului americano-israelian asupra Iranului, pe 28 februarie. Aceleași lovituri i-au ucis soția, mama și un cumnat, iar potrivit unor surse citate de presa occidentală, l-au rănit grav — un picior amputat, leziuni abdominale, o perioadă în comă, tratament la Spitalul Sina din Teheran. Guvernul iranian a confirmat doar o „rănire ușoară” care nu i-ar afecta capacitatea de a conduce statul. De atunci, cinci luni de tăcere aproape completă: niciun discurs live, nicio fotografie datată, doar scrisori atribuite lui și citite la televiziunea de stat. Chiar și de Nowruz, sărbătoarea la care se aștepta prima sa apariție publică, ecranele au arătat o fotografie fixă lângă un steag, în timp ce un text i-a fost citit de altcineva.

Ambiguitatea nu este un accident birocratic, este o strategie de supraviețuire construită pe o singură axiomă: un lider nevăzut nu poate fi nici confirmat mort, nici demontat public. Președintele Masoud Pezeshkian a recunoscut, într-un interviu la televiziunea de stat, că „este foarte dificil” să comunice direct cu Khamenei, adăugând totuși că prezența lui rămâne „o mare sursă de forță”. Formula sună a rugăciune mai mult decât a raport de stare. Surse apropiate cabinetului Pezeshkian, citate de presa israeliană, sunt și mai puțin diplomatice: starea lui fizică ar fi „proastă”, iar unele dintre ele spun că nu ar fi surprinse „să audă în curând despre moartea sa”. Donald Trump, cu stilul său caracteristic de a transforma incertitudinea strategică în declarație de presă, l-a descris drept „90% dispărut”.

Ceea ce se joacă, de fapt, în spatele acestor cadre de câteva secunde, este mai puțin sănătatea unui om și mai mult arhitectura de putere care ar trebui să-l înlocuiască dacă informația despre deces s-ar confirma. Un Ghid Suprem incapabil de a apărea, dar formal viu, permite consiliului de experți și structurilor de securitate să câștige timp, să stabilizeze o succesiune care altfel ar fi extrem de expusă, și să evite un vid de autoritate exact în mijlocul unui conflict activ cu Statele Unite și al presiunilor regionale accelerate — vezi, în context, chiar acordul trilateral de apărare semnat la Mecca în aceeași săptămână de Arabia Saudită, Pakistan și Turcia, un semnal suplimentar că vecinii Iranului nu mai așteaptă clarificări de la Teheran înainte de a-și rearanja propriile calcule de securitate. Fiecare secvență video devine, în acest calcul, mai puțin o dovadă și mai mult un instrument de gestionare a percepției — suficient de scurtă cât să nu permită o analiză criminalistică serioasă, suficient de ambiguă cât să lase loc oricărei interpretări convenabile regimului.

Există, desigur, și lectura simetric opusă, susținută de oficialii iranieni și reluată prudent de Reuters: Mojtaba ar fi doar „ușor rănit” și ar continua să conducă statul normal, iar tăcerea sa publică ar ține de precauții de securitate similare celor aplicate și tatălui său în timpul războiului din vara anului trecut, când Ali Khamenei a evitat apariția directă timp de săptămâni, comunicând exclusiv prin mesaje pre-înregistrate. Diferența, de data aceasta, este durata — cinci luni, nu câteva săptămâni — și absența oricărui discurs live rostit chiar de el. Un regim obișnuit să transforme absența liderului într-un instrument de descurajare a inamicilor externi ajunge, în cazul de față, să o folosească și ca instrument de descurajare a propriei incertitudini interne.

Pentru un observator est-european, episodul are o rezonanță mai familiară decât pare la prima vedere: nu e prima dată când o putere autoritară gestionează o criză de succesiune prin dozarea imaginii liderului, de la fotografiile publicate cu întârziere ale unor lideri sovietici bolnavi până la ritualul mai recent al Kremlinului de a produce apariții controlate ale lui Putin ori de câte ori circulă zvonuri similare. Miza reală pentru flancul estic al NATO, inclusiv pentru București, nu este de a specula asupra biologiei unui lider iranian, ci de a reține tiparul: instituțiile autoritare tratează opacitatea drept resursă strategică, nu drept slăbiciune de comunicare, iar Occidentul continuă, sistematic, să interpreteze fiecare asemenea tăcere drept semn de fragilitate iminentă — un exercițiu de citire în care ratele de eroare, din Teheran până la Moscova, au fost istoric ridicate.